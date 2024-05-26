У меня брат руководитель ай ти отдела. И вот молодой сотрудник глядя на часы брата со стрелками выдаёт "Тоже такие часы хочу, но не понимаю как ими пользоваться" 😅
14 доказательств того, что между людьми из разных поколений пропасть размером с Тихий океан
Мир меняется стремительно, и люди вместе с ним. Кажется, всего 30 лет разницы — а наши дети уже не видели ни дискет, ни магнитофонов. При этом наши родители еще стирали вручную. Хотя часто дело не в новомодных гаджетах, а в совсем другом мышлении. И поэтому ситуации между людьми разных поколений случаются еще какие занятные.
- Недавно муж нашел в квартире своих родителей свой старый тетрис. Показал его сыну-пятикласснику. Тот такого раньше не видел и прямо загорелся. Даже в школу с собой брал. Всем детям тоже понравилась игрушка, и, видимо, они сорвали урок молодой учительнице музыки, так как постоянно играли в тетрис. И вот какое сегодня замечание мы прочитали у ребенка в дневнике: «Ваш сын вместе со своими друзьями сорвал урок музыки. Они постоянно играли в неизвестный мне гаджет. Пожалуйста, проведите беседу со своим ребенком и больше разрешайте брать в школу этот гаджет». Посмотрели сайт школы — оказалось, что учительнице 20 лет. И, видимо, она сама уже не застала эпоху «этого неизвестного гаджета». © Мамдаринка / VK
- Папа не понимает, почему я не покупаю свое жилье. Я озвучил ему свои доходы, и мы все подсчитали. После аренды, машины, продуктов и страховки у меня на счету 0. Говорит: «Тебе нужно найти вторую работу». У меня она уже есть. В ответ: «Ты дурак, раз платишь за съем. Купи свое жилье». Ладно, думаю, наша песня хороша, начинай сначала. А папа продолжает: «Сразу после колледжа мне было трудно. Но я снял квартиру за $ 150 в месяц при зарплате $ 800». Я такой, мол, ок, но получается, что ты за аренду отдавал 1/5 дохода. Это как если бы я стал снимать хату за $ 500. Батя: «Но я-то снимал гораздо дешевле. Чего ты нагнетаешь?» Я показал ему точно такую же квартиру, которая раньше стоила $ 150, а сейчас — $ 2,4 тыс. Он: «Ну найди другую работу». Так у меня их две, я же говорил! «Тогда тебе нужно устроиться туда, где есть хороший профсоюз, и, как я, упорно трудиться». Нет больше таких профсоюзов! © Empty_Ambition_9050 / Reddit
- Только что говорила по телефону с мамой. Она закатила истерику из-за того, что мне пришлось отменить поездку к ней. Вообще я привыкла, она часто так себя ведет. Но тут до поездки оставалось еще 2 месяца, а я пыталась объяснить, что приеду через месяц или около того. Бесполезно, мама продолжала истерить, кричала, что это плохо, а почему — непонятно. Ну я не выдержала, говорю: «Видишь, мам, вот почему у тебя нет внуков». Она в шоке, мол, почему. А я объясняю: «Не хочу объяснять ребенку, что ему нельзя закатывать истерики, хотя бабушке можно». Спустя пять секунд молчания она выдала: «Ладно, дай знать, когда сможешь приехать». © icanith / Reddit
На тему своего жилья/съема тут несколько раз фигурировала история, как пара обиделась на арендодателя, что та за счет их платы погасила ипотеку, и квартира, типа, должна была быть их. Они ж платили. Как мне кажется, тут где-то уже писала, если человек не мотается по разным городам (удаленным друг от друга районам мегаполиса), а годами живет на одном съемном месте, то лучше было бы так за свое жилье кредит выплачивать.
- Мы с папой строили планы на выпускной сестры. Я написала ему, мол, обсудим детали позже — я заеду после работы, около 18:00. В промежуток между 16:30 и 17:30 он позвонил мне раз 5! С претензиями, мол, мы же договорились встретиться в 16:00, где меня черти носят. Еще и психанул, сказал, что сам тогда все придумает. Ну я пришла к нему в 18:00 и показала сообщение, в которым мы договорились, блин, на 18:00! А папа просто выдал: «Вот почему я ненавижу СМС. Когда все ясно и задокументировано, нет смысла спорить, кто прав, а кто нет». Я ответила, что когда правда задокументирована, это очевидно. Он сказал, чтобы я убиралась с глаз его долой. © sgaisnsvdis / Reddit
- Недавно переехали в новый район, все наши соседи — пенсионеры. В целом они приятные, но все как один уверены, что раз я работаю удаленно, то просто бью баклуши весь день. Один на днях позвонил что-то спросить. Я смог поболтать с ним полчаса, но из-за этого потом работал дольше. Конечно, теперь он считает, что раз я могу 30 минут потрепаться, то я вообще ничем не занят. Еще он регулярно вспоминает, что предыдущий жилец постоянно работал во дворе, а я почти не выхожу на улицу. Да, блин! Я работаю на двух работах, пытаюсь взять третий проект, жена тоже работает! При этом мы воспитываем троих подростков. Предыдущие жильцы? Да до нас тут жили пенсионер и его жена, которая никогда не работала. Хм, почему у них было время целыми днями копаться во дворе? А вчера другой сосед позвонил мне и со старта спросил, не разбудил ли меня часом. Было 9 утра. Я говорю, мол, так давно уже встал, потому что в 5 утра работать начинаю. Он тут же сменил тему. Бесполезно что-то им доказывать. © TrollingForFunsies / Reddit
А зачем вообще что-то доказывать соседям, тратя на это СВОЕ драгоценное время?
- Зашла в маршрутку с большими пакетами в обеих руках, присела на свободное место возле какой-то школьницы. Случайно задела ей пакетом легонько и сразу извинилась, а она давай орать: «Ты что, тетка, постоять не можешь? Зад себе отожрала, теперь другим не даешь ездить нормально? Уважай мое личное пространство! Дуй отсюда, неваляшка!» Я столько хамства за всю жизнь не слышала. И это подрастающее поколение. © Мамдаринка / VK
- Пришла за дочерью в школу. Стою в коридоре у ее класса. Уроки закончились, все дети выходят. Моя еще с учительницей что-то обсуждает, а я жду и вижу, как какая-то ее одноклассница выходит заплаканная. Дочь тоже выходит спустя две минуты, мы идем с ней домой, а я спрашиваю, мол, почему твоя одноклассница так плакала. Дочка рассказала, что та с парнем рассталась! Боже, девочки в 11 лет уже из-за парней плачут! А я в их возрасте рыдала из-за того, что мамонтенок ищет маму. © Мамдаринка / VK
- Пришла к нам в гости девочка около 2,5 лет. Я повела детей мыть руки, а гостья мыло найти не может. У нас кусковое, а у них дома жидкое. «Сломали» ребенка. Я поулыбалась, мол, современные детки. А через месяц я свою дочку, которой три с половиной, привела в гости и отправила в ванну. Она возвращается и говорит, что воду открыть не может. Там кран с «барашком», а дома современный был. Вот и меня носом ткнули в то, что мое дите тоже другого поколения. © Мамдаринка / VK
Личное пространство в автобусе? Не, не слышали. Если хочешь такое п₽#дуй в такси или пешком.
- Показывала четырехлетнему ребенку фотографии в альбоме, которые мы с мужем еще на мыльницу делали когда-то. Она удивленно рассматривала каждое фото: прям доставала, крутила в руках, спрашивала обо всем. В конце альбома удивленно спросила: «Мам, а почему вы фотографировали не на телефон? У вас камера не работала?» Эх, чуть не пустила слезу, когда объясняла ей, что в те времена телефонов с камерами еще не придумали. © Мамдаринка / VK
- Сегодня забирала старый заводной будильник из мастерской. Мастер (мужчина примерно лет 60), презрительно поглядывая на меня из-под очков, произнес:
— Вы — потерянное поколение. Школу закончили, техникум, институт — а до сих пор не знаете, как за вещами ухаживать. Часы смазывать надо!
— Понимаю, вот только часики не мои, а свекрови. Она дама ваших лет, обязательно ей передам!
Со свекровью потом поржали над «потерянным поколением». Думаю, пришла бы она сама — ей бы ничего такого не высказали. © Unknown author / Pikabu
- Жена встретила на улице пожилую соседку (88 лет). Та спрашивает:
— Твой муж почему на велике ездит, если машина есть?
— Нравится ему на велике, работа сидячая.
— Может, машина сломалась?
— Да нет, все в порядке.
— Понятно, экономит.
Разные поколения — разные взгляды. © PolAnd1234 / Pikabu
Дет с часами канеш топ. Работать мастером по ремонту и хамить клиентам, которые ему эту самую работу несут. Кто ещё потерянный то
- Подруга жены рассказывала, Ирка. Ей было хорошо за 30, когда она встретила своего принца. Очень переживала во время свадьбы, вся извелась. Но тут к ней подошла ее бабушка, которой было уже за 80. Тихий и спокойный божий одуванчик вдруг выдал: «Детка, не волнуйся так. Ну сходи ты в этот „замуж“. Потом ни одна мерзавка не попрекнет, что ты там не была». Вроде бы простое пожелание, но на душе у Иры стало намного спокойнее. © PolAnd1234 / Pikabu
- Вышли на перерыв с разновозрастными коллеги. Две подгруппы: 22-30 и 35-40+. Молодые мерились, кто из них раньше других что-то начал. Типа: «Я вот дискетами успел попользоваться».
Ну я возьми и ляпни:
— А я тусить начал еще в прошлом тысячелетии!
Они сначала заржали, а потом задумались, что я-то правду сказал. © schise / Pikabu
- Купили мы новую плиту на кухню. Ну, думаю, наконец-то выбросим старую, а то видеть ее уже сил нет. И отмывать ржавчину тоже. И вот захожу на кухню, а там мама отмывает старую плиту. С кучей средств, явно устала уже. Спрашиваю: «Боже, мам, ну зачем? Мы же ее сейчас на мусорку понесем!» Она выдает: «А что соседи подумают, если мы ее такую грязную понесем?»
А вот еще несколько примеров того, что у разных поколений и взгляд на мир разный:
Комментарии
Мне немного больше 40 - считаю что наше поколение уникальное. И даже не тем, что собрало на себя все кризисы, а тем, что в детстве я застала лошадей с телегами на улицах нашего города, а сейчас прикидываю промпты для ИИ)))
Недавно в автобусе одна женщина начала у меня спрашивать про мой возраст, где я училась, работу и ещё много чего. Когда я спросила зачем ей это информация, она ответила что ищет невесту для своего сына. Я поинтересовалась сколько лет её сыну и оказалось ему 26. Я сразу что он для меня слишком стар. А она начала мне твердить, что тем раньше девушка выйдет замуж, то тем для для неё лучше и что девушке не стоит тянуть с замужеством и рождением ребенка. На что я ответила: Ооох боже. Я сейчас выплакаю шестой океан. И всю землю затоплю. То есть вашему сыну можно отсиживаться 25-26. И урвать себе 18 летнюю красавицу. А мне кто запрещает так же поступить. Дождусь когда мне будет 25 и тут же найду себе прекрасную девушку. Хотя нет, она у меня есть и я не нуждаюсь в вашем сыне. Видели бы вы лицо этой мадам. А знаете что, пошли нахер все, кто хочет поскорее выдать замуж девушку. У меня тетя вышла замуж в 32. Я тоже не собираюсь жениться до 30
Очень глупо делить людей на поколения. Мои свекры свободно плавают в мире интернета, гаджетов и новых технологий, а мама с трудом освоила кнопочный телефон, и до сих пор игнорирует смс, а смартфон, который мы ей купили, спрятала в шкаф и категорически не хочет осваивать. Мои ровесники 40+ тоже все разные, кто-то на одной волне с молодежью, а кто-то живет будто ему уже 60 - проводит досуг за сериалами, слушает шансон и копает грядки на даче.