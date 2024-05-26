14 доказательств того, что между людьми из разных поколений пропасть размером с Тихий океан

Недавно в автобусе одна женщина начала у меня спрашивать про мой возраст, где я училась, работу и ещё много чего. Когда я спросила зачем ей это информация, она ответила что ищет невесту для своего сына. Я поинтересовалась сколько лет её сыну и оказалось ему 26. Я сразу что он для меня слишком стар. А она начала мне твердить, что тем раньше девушка выйдет замуж, то тем для для неё лучше и что девушке не стоит тянуть с замужеством и рождением ребенка. На что я ответила: Ооох боже. Я сейчас выплакаю шестой океан. И всю землю затоплю. То есть вашему сыну можно отсиживаться 25-26. И урвать себе 18 летнюю красавицу. А мне кто запрещает так же поступить. Дождусь когда мне будет 25 и тут же найду себе прекрасную девушку. Хотя нет, она у меня есть и я не нуждаюсь в вашем сыне. Видели бы вы лицо этой мадам. А знаете что, пошли нахер все, кто хочет поскорее выдать замуж девушку. У меня тетя вышла замуж в 32. Я тоже не собираюсь жениться до 30