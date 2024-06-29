14 литературных героев, которых сыграли актеры разных поколений. И разница видна даже слепому кротику

Даже великие экранизации со временем устаревают. Каким бы талантливым не был режиссер, как бы шикарно ни играли актеры,- зритель привыкает к качественным звуку и картинке, красочной графике, спецэффектам. Но не всегда сияющее яркой оберткой новое кино, получается лучше проверенного временем старого. Мы решили сравнить, как выглядят полюбившиеся герои книжек в старом кино и в том, что сняли недавно или снимают прямо сейчас.

«Преступление и наказание»: 1969, 2007 и 2024

В экранизации 1969-го года главного героя романа сыграл Георгий Тараторкин. За эту роль актер получил Государственную премию имени братьев Васильевых. В 2007-м на экраны вышел восьмисерийный телесериал, где Раскольникова сыграл Владимир Кошевой. В 2024 году нас ожидает сериал по мотивам романа Достоевского. Действие перенесено в современные реалии. В роли Родиона снялся пятикратный лауреат премии «Золотой орел» Иван Янковский.

Роль Сони Мармеладовой в 1969-м году стала кинодебютом выпускницы драматической студии при ленинградском ТЮЗе Татьяны Бедовой. Интересный факт — после первых проб, Татьяну не утвердили, взяли другую актрису. Но спустя полгода, когда съемки были уже в самом разгаре, было принято решение о замене, и Бедову вызвали на съемки. В сериале 2007-го года эту роль получила пятикурсница театрального института Полина Филоненко. Девушка отнесла свои фотографии на «Ленфильм» и уже через две недели получила приглашение на пробы, которые успешно прошла. В новой экранизации Соню сыграет Алена Михайлова. Широкой публике актриса запомнилась после роли Марины в сериале «Чики», а признание критиков получила, сыграв одну из главных ролей в драме «Жена Чайковского».

«Волшебник Изумрудного города»: 1994 и 2025 гг.

Девочку Элли, чей домик, как мы помним, приземлился на злую волшебницу Гингему, в экранизации 1994 года сыграла маленькая Катя Михайловская. В новом же фильме, который снимается сейчас, а на экраны выйдет в следующем году, эта роль досталась Екатерине Червовой.

Отважного Железного Дровосека в 1994 году сыграл Евгений Герасимов. Современная версия этого персонажа выглядит более реалистичной и жутковатой. А воплотил нового Дровосека на экране Юрий Колокольников.

В старой экранизации Страшила имел более человеческий облик: персонажа воплотил актер Вячеслав Невинный. В трейлере же нового фильма Страшила представлен так же, как и в книжке: в виде пугала с нарисованным улыбчивым лицом. Голос ему подарил Евгений Чумак.

Вы узнаете эту красавицу слева? Конечно же, это знаменитая панночка Наталья Варлей, и в «Волшебнике...» 1994 года она снова играет мистического персонажа — злую волшебницу Бастинду. В новой же экранизации роль могущественной колдуньи досталась Светлане Ходченковой.

«Чук и Гек»: 1953 и 2022 гг.

Старый фильм, снятый по рассказу Аркадия Гайдара, многие знают и любят. В 1953 году братьев сыграли Юрий Чучунов и Андрей Чиликин. Современная киноадаптация несколько расходится с сюжетом рассказа, а главные роли в ней исполнили Андрей Андреев и Юрий Степанов.

«Гостья из будущего» (1985) и «Сто лет тому вперед» (2024)

Наверное, все мальчишки страны были влюблены в Алису Селезневу, которую в 1985 году сыграла обаятельная Наталия Гусева. Интересно, а нынешние подростки, посмотрев экранизацию 2024 года, влюбятся в современную Алису — Дарью Верещагину?

Знакомого всем Колю Герасимова в 1985 году сыграл Алексей Фомкин. Что же касается Коли из современного фильма, то нам кажется, что девичьи сердца в опасности: вы только посмотрите, какой Марк Эйдельштейн симпатяга.

В «Гостье из будущего» отцу главной героини было выделено не так много экранного времени. Сыграл профессора Селезнева Юрий Григорьев. А вот в новой экранизации отец Алисы стал более значимой фигурой, и сыграл его Константин Хабенский.

Одного из самых обаятельных персонажей старой экранизации, робота Вертера (в 1985 году эту роль сыграл Евгений Герасимов), в 2024 году заменили на робота, созданного с помощью компьютерной графики. Голос для героя создали с помощью нейросетей, взяв за основу голос Федора Бондарчука. Кстати, в первоначальной задумке Вертер и должен был выглядеть как робот-машина, но затем его «очеловечили»: так, во-первых, было проще, а во-вторых, предполагалось, что человекоподобный робот вызовет больше симпатии у зрителей (так и вышло).

В старом фильме космический пират Весельчак У был более комичным. За создание этого образа отвечал талантливый актер Вячеслав Невинный. В современной же адаптации негодяй получился не только харизматичным, но еще и довольно суровым. Эту роль сыграл Александр Петров.

«Анна Каренина» (1967), «Анна Каренина. История Вронского» (2017) и ‎"Тайны Карениной" (2024)

По описанию Толстого, у Анны Карениной были «полные плечи и грудь и округлые руки», «точеная крепкая шея». Благодаря своей внешности и какому-то врожденному аристократизму, актриса Татьяна Самойлова, сыгравшая героиню в экранизации 1967-го года, смотрелась, по мнению публики, в этом образе весьма органично. А вот Елизавета Боярская, сыгравшая Анну Аркадьевну в сериале 2007-го года, многим показалась неудачным выбором для роли. Ее называли и вульгарной, и невыразительной, и даже язвили, мол, актриса «в роли Анны Карениной напоминает горничную Анны Карениной». Летом 2024 года на экраны выходит шестисерийный документально-игровой проект «Тайны Карениной» по бестселлеру литературоведа Павла Басинского. По сюжету популярные актеры проходят пробы в фильм по роману Льва Толстого. На роль Карениной будут пробоваться сразу шесть актрис — по числу прототипов, с которых Толстой писал свою героиню. Среди них Полина Гухман (на фото), Мила Ершова, Мария Мацель и другие.