17 любимых нами книг, которые киношники решили срочно экранизировать. Некоторые уже и не в первый раз

Экранизации хорошо знакомых произведений вызывают у нас смешанные чувства — с одной стороны, хочется увидеть на экране любимых героев, заново пережить с ними когда-то прочитанные сцены, с другой — не хочется разочарований. А если по книге уже когда-то был снят успешный фильм, сериал или мультфильм, то начинаешь вдвойне беспокоиться, как бы все не испортили.

«Тайны Карениной»

Шестисерийный документально-игровой проект снят по бестселлеру литературоведа Павла Басинского. По сюжету популярные актеры проходят пробы в фильм по роману Льва Толстого. На роли Карениной и Вронского будут пробоваться сразу несколько актеров. Среди них Мила Ершова, Мария Мацель Сергей Горошко, Анар и другие. Зрителям обещают, что их шаг за шагом проведут через все загадочные обстоятельства жизни героини: от брака с Карениным и знакомства с Вронским до трагического финала на станции Обираловка, проследят за судьбами всех важных героев романа и их роли в истории Анны.

«Вера»

Культовый фильм «Вам и не снилось...», экранизация одноименной повести Галины Щербаковой, вышел более 40 лет назад. В 2023 году режиссер Ирина Волкова сняла кино по этому же произведению, но теперь в фокусе не юные влюбленные, а Вера, мама Романа, которую сыграла Виктория Толстоганова. Создатели киноленты обещают не банальный ремейк, а «совсем другое кино».

Съемки картины начались летом 2022 года в Москве, в той самой школе, где когда-то снимали первую киноленту. Романа и Юльку сыграли начинающие актеры Тимофей Тимков и Полина Меркурьева.

«Противостояние»

В 1985 году на экраны вышел сериал «Противостояние» по одноименно книге Юлиана Семенова. Зрители смотрели этот захватывающий детектив не дыша — настолько захватывающим был сюжет и игра актеров. Фильм можно поставить в один ряд с такими произведениями нашей киноклассики как " 17 мгновений весны" и «Место встречи изменить нельзя».

В 2024-2025 году зрителю обещают показать новую экранизацию романа. Как сказал актер Владимир Вдовиченков, сыгравший майора Костенко, «Возникла мысль...снять в более современном варианте, потому что уже новые артисты, новые зрители, хочется обновления». Роль молодого Кротова будет играть Александр Аверин, постаревшего преступника — Алексей Гуськов.

«Недетское кино»

Многосерийную сказку по повести Владислава Крапивина «Синий город на Садовой» можно сравнить с нашумевшим «Волшебным участком», только снятым для более юных зрителей. Злодеи здесь нестрашные, герои-школьники — сообразительные, а шутки рассчитаны на семейную аудиторию.

Сюжет закручивается вокруг неразлучных друзей Дани и Таисии, в исполнении Кая Гетца и Дианы Енакаевой. Подростки случайно открывают портал и впускают в наш мир сказочных созданий. Мы увидим богатыря Даньслава (его сыграл Александр Головин), Кощея, Лешего, Кикимору и других необычных персонажей. Гримеры, работавшие над сериалом, подошли к делу со всем старанием: в бородавчатой Жабе Жабовне вряд ли кто узнает красавицу Настасью Самбурскую.

«Очевидное невероятное»

Цикл рассказов Кира Булычева о городе Великий Гусляр, в котором творятся удивительные вещи — начиная с появления сказочных золотых рыбок и заканчивая уже привычными для горожан визитами разнообразных инопланетян, — любим многими с юных лет. Наконец-то мы сможем увидеть все эти приключения экранизированными.

Размеренное течение жизни в Великом Гусляре нарушает появление в городе нового мэра, который грезит идеей о превращении города в магнит для туристов. Он хочет рассказать всему миру о фантастической аномалии, а горожане не в восторге от таких перспектив и всеми силами будут стараться помешать его амбициозным планам. В сериале снимаются Макс Лагашкин, Светлана Ходченкова, Артем Быстров и другие отличные артисты.

«Преступление и наказание»

Действие классического романа Достоевского перенесено в наше время, в современный Санкт-Петербург. Раскольников, которого сыграет Иван Янковский, по-прежнему останется студентом, а вот старуха-процентщица, к примеру, наживается на микрокредитах.





Создатели обещают, что канва истории в целом не поменяется: Раскольников будет терзаться муками совести, а следователь Порфирий Петрович — его сыграет Владимир Мишуков — постарается получить от преступника чистосердечное признание. Но при этом сестра Родиона, Дуня — Любовь Аксенова — также станет главным персонажем. Сонечку Мармеладову сыграет Алена Михайлова, друга Родиона, студента Разумихина — Тихон Жизневский, а циничного Свидригайлова и его жену, Марфу будут играть Владислав Абашин и Юлия Снигирь.

«Этерна»

Цикл фэнтази-романов Веры Камши «Отблески Этерны» по масштабности вполне может соперничать с мартиновской «Игрой престолов». С момента публикации первой книги прошло 20 лет, всего издано 17 книг, а история все еще не закончена. Неудивительно, что попытка уместить повествование пусть в несколько, но все же полнометражных фильмов, оказалась не совсем удачной. Теперь же нас ожидает целый сериал и, если у создателей все получится, не на один сезон.

А миру «Этерны» есть чем завлечь зрителей. Пусть здесь нет драконов, но есть призраки, молодой принц в изгнании, мечтающий вернуть себе корону, бравые унары — отпрыски знатных родов, проходящие суровое обучение в специальном учебном заведении, интриги, сражения, не обойдется и без романтических историй.

«Степные боги»

Съемки фильма «Степные боги» по одноимённому роману Андрея Геласимова начались летом 2023 года. В фильме снимались Светлана Иванова, Павел Чинарев, Владимир Стеклов, Наталья Павленкова, Алина Ходжеванова, Ольга Лапшина, Никита Кологривый, Джунсуке Киносита и другие. Действие разворачивается в забайкальской казачьей станице тревожным летом 1945 года. Маленький Петька хочет вылечить друга от неизвестной болезни и обращается за помощью к врачу, который лечит японских военнопленных, японцу Хиротаро.

«Домовенок Кузя»

Кукольные мультфильмы нашего детства про очаровательного домовенка по имени Кузя были сняты по мотивам произведений Татьяны Александровой. В 2024 году мы сможем снова увидеть любимого персонажа, но теперь уже в полнометражном фильме. Создатели обещают максимально бережно отнестись к истории хозяйственного домовенка и не добавлять к оригиналу ничего лишнего.

«Город Брежнев»

ЛетоПришло 3 часа назад цвет у формы неправильный. и мне кажется, пиджаки как у папы тогда еще не носили. но тут могу ошибаться. - - Ответить

Экранизации одноименного романа Шамиля Идиатуллина пророчат славу, не меньшую, чем у нашумевшего «Слова пацана». Стоит сказать, что сюжеты этих произведений и вправду перекликаются. Действие сериала «Город Брежнев» разворачивается в 1983 году, на фоне первого десятилетия работы завода КАМАЗ. Здесь речь пойдет и о производственных буднях автогиганта, и о подростках, детях рабочих, вовлеченных в борьбу «конторских» — так себя называют молодежные криминальные группировки, чувствующие себя хозяевами в городе. Главного героя — 15-летнего Артура — сыграет Тимур Шамсутдинов — юный, пока еще малоизвестный актер, который имеет все шансы проснуться после премьеры не менее знаменитым, чем Леон Кемстач и Рузиль Минекаев.

«Онегин»

Пушкинский роман в стихах экранизировался неоднократно. Первая киноверсия увидела свет еще во времена немого кино. В 1958 году на экраны вышел фильм-опера, где вокальные партии главных героев озвучивали такие таланты, как Евгений Кибкало и Галина Вишневская. В 1999 году была отснята британская киноверсия с Рэйфом Файнсом и Лив Тайлер. А в марте 2024 года нас ожидает новый фильм по великому произведению и, надо сказать, что выбор актеров на главные роли заставляет поклонников классики порядком нервничать.

Роль Онегина досталась Виктору Добронравову. Актер много лет играл эту роль в спектакле театра им. Вахтангова, а теперь перенес образ на большой экран. Нисколько не сомневаясь в таланте исполнителя, мы все же не можем не переживать вместе с остальными — пушкинскому герою в начале произведения 25-26 лет, а актеру, сыгравшему Евгения, — 40 лет. Татьяне, в начале книги, 17 лет, а исполняет ее роль почти тридцатилетняя Елизавета Моряк. Впрочем, в истории кинематографа есть множество прецедентов, когда актеры в возрасте успешно играют совсем молодых героев.

«Денискины рассказы»

Цикл рассказов Драгунского — классика детской литературы. Над приключениями Дениса Кораблева и его друзей хохотали наши мамы и папы, смеялись мы сами и верим, что столько же радости они принесут нашим детям. Рассказы неоднократно экранизировались, например, в 80-х годах прошлого века вышел двухсерийный фильм «По секрету всему свету», подаривший нам сразу три отличных песни на слова М. Танича и музыку В. Шаинского — «Когда мои друзья со мной», «На дальней станции сойду» и, собственно, давшую название фильму песенку с незабываемыми строками «Я не шкаф и не музей — хранить секреты от друзей». Так что планка поднята настолько высоко, что остается только держать кулачки и надеяться, что новый сериал окажется не менее достойным. Нам обещают 25 эпизодов, посвященных рассказам о дошкольной жизни Дениски, и 35 серий о его школьных буднях. За режиссуру взялся внук автора и племянник прототипа главного героя — Артемий Драгунский.

«Сто лет тому вперед»

2024 год будет богат на экранизаии Кира Булычева, кроме уже упомянутого сериала, на большой экран выйдет фильм «Сто лет тому вперед». Когда-то многосерийная кинолента «Гостья из будущего», снятая по этой же повести, покорила наши сердца, теперь действие перенесут в современную московскую школу. Главных героев исполнят Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн, знакомые нам по работам в таких проектах как «Оффлайн» и «Монастырь», а одного из космических пиратов, когда-то виртуозно сыгранного Вячеславом Невинным, сыграет Александр Петров.

«Внутри убийцы»

Трилогия популярного писателя Майка Омера о психологе-профайлере Зое Бентли уже снискала себе международное признание. Действие нового сериала по мотивам первой, одноименной книги, перенесено из Чикаго в Москву и Санкт-Петербург, героиню теперь зовут Зоя Волгина, а ее напарника — Тимофей Волох. Парочку сыграют Анастасия Евграфова и Тихон Жизневский.

«Волшебник Изумрудного города»

Новая экранизация одноименной сказки Александра Волкова обещает стать настоящим блокбастером. Здесь будут и натурные съемки, и декорации, и много компьютерной графики вместе с кропотливой работой гримеров. Юная актриса, сыгравшая Элли, Екатерина Червова, еще до утверждения на роль от корки до корки прочла все шесть книг волковского цикла. Ее спутника, собачку Тотошку, играют аж два рассел-терьера — четверолапый актер, уже имеющий киношный опыт, и его хвостатый дублер.

Облики Железного Дровосека (Юрий Колокольников) и злой волшебницы Бастинды (Светлана Ходченкова) впечатляют уже сейчас. У Дровосека сложный пластический грим, а у волшебницы — биомеханический глаз, сделанный по спецзаказу. Внешний вид Льва и Страшилы будет дополнительно откорректирован на стадии компьютерной анимации.

«Авиатор»

Роман Евгения Водолазкина «Авиатор» уже стал большим событием в литературном мире и вызвал не одну волну обсуждений. За экранизацию этого произведения взялся признанный мастер — режиссер Егор Кончаловский, на главные роли приглашены Константин Хабенский и Александр Горбатов. Также в фильме появятся Софья Эрнст, Ирина Пегова, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских. Съемки стартовали в Санкт-Петербурге, в январе 2024 года. Нас ждет мистический триллер, чей сюжет будет разворачиваться в двух временных пластах — в 20-х годах прошлого века и в наше время. Ученик авиаконструктора Платонов, согласившийся принять участие в эксперименте по крионике, спустя почти 100 лет, будет разморожен профессором Гейгером и начнет по крупинкам восстанавливать свое прошлое в новом мире.

«Фурия»

Вселенная, в которой развиваются события фильмов про майора Грома, вскоре станет еще шире. Внешний облик Москвы будет изменен по аналогии с Санкт-Петербургом, и в этих декорациях зрители будут следить за новым героем. Десять лет назад маленькая Ника Чайкина потеряла родителей. Юная сирота попала в криминальную организацию «Братство», и теперь перед нами самая талантливая воровка в мире по прозвищу Фурия. Но деньги волнуют героиню постольку-поскольку, главная ее цель — найти тех, кто лишил ее семьи. Грядущий сериал основан на серии комиксов «Красная фурия» издательства Bubble. Главную героиню сыграет Дарья Верещагина, уже успевшая получить опыт в боевых искусствах на съемках «Сто лет тому вперед».

«Я знаю, кто тебя убил»

Сериал снят по книге Любови Бариновой «Ева». Роман вышел в 2019 году и вошел в лонг‑лист премии «Национальный бестселлер». По сюжету в московском цирке похищают трехлетнюю девочку. Похитителю, которого играет Александр Яценко, не нужен выкуп, он хочет отомстить. Одного из главных персонажей сериала — сестру главного героя, Еву, играет Юлия Снегирь.