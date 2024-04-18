Мы сравнили, как 14 звезд выглядят на своих и чужих снимках. И просто обомлели
На светских мероприятиях знаменитостей снимают десятки фотографов. Но в звездных соцсетях появляются лишь одна-две фотографии. И это только безукоризненные кадры. Но идеальная картинка не всегда соответствует реальности. Мы сравнили, как известные женщины выглядят на своих страницах и в объективе профессиональных фотографов.
Нюша
Виктория Лопырева
Ида Галич
Анфиса Чехова
Юлия Пересильд
Яна Рудковская
Ольга Бузова
Виктория Боня
Яна Кошкина
Дарья Мороз
Наталья Рудова
Кристина Асмус
Лера Кудрявцева
Ксения Бородина
Все мы нет-нет да прибегаем к помощи фоторедакторов. Но, оказывается, существует множество хитростей, с помощью которых можно идеально получаться на снимках без фильтров и фотошопа.
Комментарии
На многих фото не особо разница видна. А некоторые снимки от фотографов откровенно неудачные, с какими-то гримасами.
Свет мой Nikon, покажи,
Да всю правду доложи.
Кто на свете всех страшнее,
Всех кривлявей и толстее.
Я не поняла, к чему вообще эта статья? У звёзд должна отсутствовать мимика? Или что?