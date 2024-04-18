Мы сравнили, как 14 звезд выглядят на своих и чужих снимках. И просто обомлели

Культура
1 час назад

На светских мероприятиях знаменитостей снимают десятки фотографов. Но в звездных соцсетях появляются лишь одна-две фотографии. И это только безукоризненные кадры. Но идеальная картинка не всегда соответствует реальности. Мы сравнили, как известные женщины выглядят на своих страницах и в объективе профессиональных фотографов.

Нюша

Tarakanov Vadim/East News

Виктория Лопырева

AA/ABACA/Abaca/East News

Ида Галич

AA/ABACA/Abaca/East News

Анфиса Чехова

Tarakanov Vadim/East News

Юлия Пересильд

Kashaev Pavel/East News

Яна Рудковская

Komsomolskaya Pravda/East News

Ольга Бузова

Tarakanov Vadim/East News

Виктория Боня

Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News

Яна Кошкина

Tarakanov Vadim/East News

Дарья Мороз

Tarakanov Vadim/East News

Наталья Рудова

AA/ABACA/EAST NEWS

Кристина Асмус

AA/ABACA/Abaca/East News

Лера Кудрявцева

Komsomolskaya Pravda/East News

Ксения Бородина

Tarakanov Vadim/East News

Все мы нет-нет да прибегаем к помощи фоторедакторов. Но, оказывается, существует множество хитростей, с помощью которых можно идеально получаться на снимках без фильтров и фотошопа.

Фото на превью Tarakanov Vadim/East News

Комментарии

Уведомления
ТаняА
20 часов назад

На многих фото не особо разница видна. А некоторые снимки от фотографов откровенно неудачные, с какими-то гримасами.

-
-
Ответить
Vorchun
1 час назад

Свет мой Nikon, покажи,
Да всю правду доложи.
Кто на свете всех страшнее,
Всех кривлявей и толстее.

-
-
Ответить

Похожее