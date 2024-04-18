Мы сравнили, как 14 звезд выглядят на своих и чужих снимках. И просто обомлели

На светских мероприятиях знаменитостей снимают десятки фотографов. Но в звездных соцсетях появляются лишь одна-две фотографии. И это только безукоризненные кадры. Но идеальная картинка не всегда соответствует реальности. Мы сравнили, как известные женщины выглядят на своих страницах и в объективе профессиональных фотографов.