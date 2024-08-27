14 раз, когда режиссеры решили, что и так сойдет и взяли на роль родителей и их детей чуть ли не ровесников

Знаменитости
2 часа назад

Частенько возраст для артистов — просто условность. Ведь порой им приходится играть персонажей намного старше или моложе себя. Бывает даже, что в реальности актер, которому досталась роль родителя, младше того, кому досталась роль его ребенка. Или они примерно одного возраста. Вот нам и стало любопытно и мы решили узнать, в каких фильмах или сериалах бывало нечто подобное.

Мерьем Узерли, Пелин Карахан и Гюрбей Илери — «Великолепный век»

Оливия Кук, Юэн Митчелл и Фиа Сабан — «Дом дракона»

Эмми Россум и Том Холланд — «Переполненная комната»

Ли Пейс и Орландо Блум — «Хоббит: Битва пяти воинств»

Lala_Luna
1 час назад

Пфф, это ж эльфы. Галадриэль - так вообще бабушка Арвен)

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Эми Полер и Рэйчел Макадамс — «Дрянные девчонки»

Фрэнсис Конрой и Питер Краузе — «Клиент всегда мертв»

Николь Кидман и Александр Скарсгард — «Варяг»

Oques Grasses
2 часа назад

Нуу, не будем забывать, время-то непростое, люди под гнетом жизненных невзгод несколько постарше выглядели… а «маме» с генетикой повезло 🙂

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Дженифер Льюис и Анджела Бассетт — «На что способна любовь»

Бонни Хант и Николь Том — «Бетховен»

Анджела Лэнсбери и Лоуренс Харви — «Маньчжурский кандидат»

Брайан Кокс и Алан Рак — «Наследники»

Дженнифер Робертсон и Тим Розон — «Шиттс Крик»

Эйлин О’Хиггинс и Том Блайт — «Билли Кид»

Элиза Баттеруорт и Милли Брэйди — «Последнее королевство»

А вот еще несколько статей на эту же тему:

Фото на превью Mean Girls / Paramount Pictures, Mean Girls / Paramount Pictures

Комментарии

Уведомления
ЛетоПришло
4 часа назад

ой, ну не все ли равно, если хорошо сыграли? мамин любимый фильм, Женитьба Бальзаминова. Матери - 40 лет, сыну - 46. и что, кто-то жаловался?

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Виолетта
57 минут назад

сериал "Однажды ночью", актер Риз Ахмет не намного младше своих экранных родителей.

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