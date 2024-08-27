14 раз, когда режиссеры решили, что и так сойдет и взяли на роль родителей и их детей чуть ли не ровесников

Частенько возраст для артистов — просто условность. Ведь порой им приходится играть персонажей намного старше или моложе себя. Бывает даже, что в реальности актер, которому досталась роль родителя, младше того, кому досталась роль его ребенка. Или они примерно одного возраста. Вот нам и стало любопытно и мы решили узнать, в каких фильмах или сериалах бывало нечто подобное.