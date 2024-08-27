Не смотрела, но наверно Мерьем играла большой возрастной отрезок жизни героини.
14 раз, когда режиссеры решили, что и так сойдет и взяли на роль родителей и их детей чуть ли не ровесников
Частенько возраст для артистов — просто условность. Ведь порой им приходится играть персонажей намного старше или моложе себя. Бывает даже, что в реальности актер, которому досталась роль родителя, младше того, кому досталась роль его ребенка. Или они примерно одного возраста. Вот нам и стало любопытно и мы решили узнать, в каких фильмах или сериалах бывало нечто подобное.
Мерьем Узерли, Пелин Карахан и Гюрбей Илери — «Великолепный век»
Оливия Кук, Юэн Митчелл и Фиа Сабан — «Дом дракона»
Эмми Россум и Том Холланд — «Переполненная комната»
Ли Пейс и Орландо Блум — «Хоббит: Битва пяти воинств»
Эми Полер и Рэйчел Макадамс — «Дрянные девчонки»
Фрэнсис Конрой и Питер Краузе — «Клиент всегда мертв»
Николь Кидман и Александр Скарсгард — «Варяг»
Нуу, не будем забывать, время-то непростое, люди под гнетом жизненных невзгод несколько постарше выглядели… а «маме» с генетикой повезло 🙂
Дженифер Льюис и Анджела Бассетт — «На что способна любовь»
Бонни Хант и Николь Том — «Бетховен»
Анджела Лэнсбери и Лоуренс Харви — «Маньчжурский кандидат»
Брайан Кокс и Алан Рак — «Наследники»
Дженнифер Робертсон и Тим Розон — «Шиттс Крик»
Эйлин О’Хиггинс и Том Блайт — «Билли Кид»
Элиза Баттеруорт и Милли Брэйди — «Последнее королевство»
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Комментарии
ой, ну не все ли равно, если хорошо сыграли? мамин любимый фильм, Женитьба Бальзаминова. Матери - 40 лет, сыну - 46. и что, кто-то жаловался?
сериал "Однажды ночью", актер Риз Ахмет не намного младше своих экранных родителей.