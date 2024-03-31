Симпатичные босоножки. По улице в таких не натопаешься, а в студии у Урганта смотрятся мило. Ничего, особенно необычного, я не увидела.
14 звезд, которые выбрали настолько крутую обувь, что мы аж дар речи потеряли
Знаменитости знают, что ни один их образ не остается без внимания публики. Поэтому любой выход в свет или публикация в соцсетях — отличная возможность продемонстрировать причудливый наряд, а иногда и оригинальную обувь.
Ксения Бородина
Клава Кока
Очень люблю банты. Но даже для меня это перебор😂😂😂😂 Хотя тут, по ходу дела, просто материал не тот.
Люся Чеботина
Кети Топурия
Алсу
Екатерина Варнава
Елена Летучая
Ляйсан Утяшева
Мария Миногарова
Если была цель привлечь внимание, пусть даже такой… хм… нестандартной обувью, то она достигнута
Ида Галич
Поздно вечером, в таких туфельках, гулять не опасно. Собаку можно с собой не брать.
Аглая Тарасова
Светлана Бондарчук
Анна Чиповская
Юлия Снигирь
Любите разглядывать звездные наряды? Вот еще одна подборка красивейших образов.
Комментарии
Все девчушки милые, симпатичные, но "ряженные". Скорее всего, это старания их стилистов и модельеров, как можно больше привлекать к ним внимание
Ничего, скоро все эти супермини полуголые и декольте пойдут под запрет. Всех оденут в закрытые платья, нечего растлять молодёжь и раздражать пожилых.
Вот наконец-то мастерски составленный заголовок! Сразу дали понять: текста не будет, только фото