14 звезд, которые выбрали настолько крутую обувь, что мы аж дар речи потеряли

Дизайн
49 минут назад

Знаменитости знают, что ни один их образ не остается без внимания публики. Поэтому любой выход в свет или публикация в соцсетях — отличная возможность продемонстрировать причудливый наряд, а иногда и оригинальную обувь.

Ксения Бородина

Светлана
21 час назад

Симпатичные босоножки. По улице в таких не натопаешься, а в студии у Урганта смотрятся мило. Ничего, особенно необычного, я не увидела.

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Клава Кока

Tarakanov Vadim/East News
Orsa Valdés
8 минут назад

Очень люблю банты. Но даже для меня это перебор😂😂😂😂 Хотя тут, по ходу дела, просто материал не тот.

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Люся Чеботина

Комсомольская правда | East News

Кети Топурия

Tarakanov Vadim/East News

Алсу

Tarakanov Vadim/East News

Екатерина Варнава

Елена Летучая

Ляйсан Утяшева

Мария Миногарова

Nataninja
4 минуты назад

Если была цель привлечь внимание, пусть даже такой… хм… нестандартной обувью, то она достигнута

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Ида Галич

Светлана
20 часов назад

Поздно вечером, в таких туфельках, гулять не опасно. Собаку можно с собой не брать.

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Аглая Тарасова

Светлана Бондарчук

Анна Чиповская

Ivanov Sergey/East News
O_о
35 минут назад

По сравнению с остальной подборкой туфли почти банальные

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Юлия Снигирь

Любите разглядывать звездные наряды? Вот еще одна подборка красивейших образов.

Комментарии

Уведомления
Светлана
20 часов назад

Все девчушки милые, симпатичные, но "ряженные". Скорее всего, это старания их стилистов и модельеров, как можно больше привлекать к ним внимание

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Юлия Мельник
20 минут назад

Ничего, скоро все эти супермини полуголые и декольте пойдут под запрет. Всех оденут в закрытые платья, нечего растлять молодёжь и раздражать пожилых.

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O_о
1 минута назад

Вот наконец-то мастерски составленный заголовок! Сразу дали понять: текста не будет, только фото

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