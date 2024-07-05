15+ человек, которые не стали выкидывать хлам, а сказали: «Деньги на дороге не валяются, поэтому сделаю сам»
У многих людей есть свое любимое занятие: одни увлекаются танцами, другие не представляют свою жизнь без адреналина и активного отдыха, а у третьих чешутся ручки при виде какой-нибудь старой вещицы, которую можно изменить до неузнаваемости.
«Купила самые дешевые балетки для работы. Пару раз надела и поняла, что надо бы их привести в божеский вид»
- Да я их уже обожаю. © ThatItalianGrrl / Reddit
«Увидели объявление, что отдают кухоньку. Забрали и решили ее переделать. Вдвоем с мужем все отшлифовали и слегка покрасили»
- Вы здорово постарались. Выглядит как совершенно новая. © LauraInTheRedRoom / Reddit
«Мой щенок прогрыз новые джинсы. Вот так решила креативно заделать дырки»
- Тьфу ты! Это же гениально. © w****forchalupas © Reddit
«Наконец-то закончила работать над джинсами. Теперь я действительно довольна результатом»
«Раскрасила ведра и сделала уличные цветочные горшки»
«Сшила платье в стиле фэнтези, используя только то, что было под рукой. Я не опытная швея, но мне понравился результат»
- Может вы и не эксперт, но это точно уровень кутюрье! © a_farewell / Reddit
Кстати, у нас еще можно посмотреть на мастеров и мастериц, которые делают своими руками такие крутые вещицы, что хоть на выставку отправляй.
«Раньше был свитер, теперь целый комплект»
Слелано аккуратно да, но зачем комплект из тёплой ткани? Да и такой одежде такой принт не подходит :\
«Стул XIX века в удручающем состоянии. Была проведена реставрация: восстановлена одна боковая деталь сиденья, декоративные детали ножек и чеканка»
«Комод моего покойного отца. В нашей семье он стоял более 100 лет. В итоге никому и даром не сдался, а я забрал и отреставрировал»
- Я не люблю крашеное дерево, но тут просто фантастика! © Lara-El / Reddit
«Старые музыкальные колонки превратились в идеальное место для кошки»
А как эта конструкция не шатается, стоя на картонных когтеточках?! Мои бы уронили за минуту
«Заштопала мамины джинсы. Теперь она сможет спокойно ходить к своим пчелам. Надо бы купить еще таких ярких ниток»
А до этого мама беспокоилась, когда ходила к пчёлам? У пчёл там дресс-код? Её не пускали?
«Сшила вот такой комплект из толстовки»
Взгляните еще на одну подборку шедевров рукоделия от людей, у которых в кармане припрятана волшебная палочка.
«Вот так ненужные джинсы превращаются в сумки»
«Делал этот столик из оставшихся спилов рябины»
«Работаю над своими навыками шитья»
Видимо, колени красные из-за того, свет через эту пластиковую штуку падает, но изначально цвет сразу наталкивает на определенные мысли ))
А над навыками шитья девушке еще долго работать ))
«Вся работа по вышивке на куртке заняла около 20 часов»
Вот это синее из швов смутно напоминает мне что-то…как это по латыни то)) а то неприлично…
«Этому ковру почти 12 лет, он сделан из старых простыней, наволочек и одеял»
Наверняка у многих из нас где-нибудь на балконе или в шкафу лежит какая-нибудь вещица, от которой уже давно хочется избавиться, но рука все никак не поднимается. Но некоторые люди владеют особой магией: подобную рухлядь превращают в эффектный предмет интерьера.
Комментарии
Реставрированные стул, комод, кошкин дом, рябиновый столик - очень порадовали.
А вот тряпье - увы, чем было, тем и осталось 😕
Ну наконец-то хоть несколько стоящих переделок, а не вот эти вот платья их простыней…
Похвастаюсь и я)
Вашему взору кофта или жилет (ещё не стираная и не обработанная)