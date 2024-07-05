15+ человек, которые не стали выкидывать хлам, а сказали: «Деньги на дороге не валяются, поэтому сделаю сам»

У многих людей есть свое любимое занятие: одни увлекаются танцами, другие не представляют свою жизнь без адреналина и активного отдыха, а у третьих чешутся ручки при виде какой-нибудь старой вещицы, которую можно изменить до неузнаваемости.

«Купила самые дешевые балетки для работы. Пару раз надела и поняла, что надо бы их привести в божеский вид»

Да я их уже обожаю. © ThatItalianGrrl / Reddit

«Увидели объявление, что отдают кухоньку. Забрали и решили ее переделать. Вдвоем с мужем все отшлифовали и слегка покрасили»

Вы здорово постарались. Выглядит как совершенно новая. © LauraInTheRedRoom / Reddit

«Мой щенок прогрыз новые джинсы. Вот так решила креативно заделать дырки»

«Наконец-то закончила работать над джинсами. Теперь я действительно довольна результатом»

«Раскрасила ведра и сделала уличные цветочные горшки»

«Сшила платье в стиле фэнтези, используя только то, что было под рукой. Я не опытная швея, но мне понравился результат»

Может вы и не эксперт, но это точно уровень кутюрье! © a_farewell / Reddit

Кстати, у нас еще можно посмотреть на мастеров и мастериц, которые делают своими руками такие крутые вещицы, что хоть на выставку отправляй.

«Раньше был свитер, теперь целый комплект»

«Стул XIX века в удручающем состоянии. Была проведена реставрация: восстановлена одна боковая деталь сиденья, декоративные детали ножек и чеканка»

«Комод моего покойного отца. В нашей семье он стоял более 100 лет. В итоге никому и даром не сдался, а я забрал и отреставрировал»

Я не люблю крашеное дерево, но тут просто фантастика! © Lara-El / Reddit

«Старые музыкальные колонки превратились в идеальное место для кошки»

«Заштопала мамины джинсы. Теперь она сможет спокойно ходить к своим пчелам. Надо бы купить еще таких ярких ниток»

«Сшила вот такой комплект из толстовки»

Взгляните еще на одну подборку шедевров рукоделия от людей, у которых в кармане припрятана волшебная палочка.

«Вот так ненужные джинсы превращаются в сумки»

«Делал этот столик из оставшихся спилов рябины»

«Работаю над своими навыками шитья»

© Ok-Interaction-5311 / Reddit Zest 2 часа назад Видимо, колени красные из-за того, свет через эту пластиковую штуку падает, но изначально цвет сразу наталкивает на определенные мысли ))

А над навыками шитья девушке еще долго работать )) - - Ответить

«Вся работа по вышивке на куртке заняла около 20 часов»

«Этому ковру почти 12 лет, он сделан из старых простыней, наволочек и одеял»