15+ человек, которые не стали выкидывать хлам, а сказали: «Деньги на дороге не валяются, поэтому сделаю сам»

Фотоподборки
3 часа назад

У многих людей есть свое любимое занятие: одни увлекаются танцами, другие не представляют свою жизнь без адреналина и активного отдыха, а у третьих чешутся ручки при виде какой-нибудь старой вещицы, которую можно изменить до неузнаваемости.

«Купила самые дешевые балетки для работы. Пару раз надела и поняла, что надо бы их привести в божеский вид»

«Увидели объявление, что отдают кухоньку. Забрали и решили ее переделать. Вдвоем с мужем все отшлифовали и слегка покрасили»

Jenny
1 час назад

А которая перекрашенная - слева или справа? Справа скучная

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«Мой щенок прогрыз новые джинсы. Вот так решила креативно заделать дырки»

«Наконец-то закончила работать над джинсами. Теперь я действительно довольна результатом»

«Раскрасила ведра и сделала уличные цветочные горшки»

«Сшила платье в стиле фэнтези, используя только то, что было под рукой. Я не опытная швея, но мне понравился результат»

  • Может вы и не эксперт, но это точно уровень кутюрье! © a_farewell / Reddit

Кстати, у нас еще можно посмотреть на мастеров и мастериц, которые делают своими руками такие крутые вещицы, что хоть на выставку отправляй.

«Раньше был свитер, теперь целый комплект»

Melok
1 час назад

Слелано аккуратно да, но зачем комплект из тёплой ткани? Да и такой одежде такой принт не подходит :\

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«Стул XIX века в удручающем состоянии. Была проведена реставрация: восстановлена одна боковая деталь сиденья, декоративные детали ножек и чеканка»

«Комод моего покойного отца. В нашей семье он стоял более 100 лет. В итоге никому и даром не сдался, а я забрал и отреставрировал»

  • Я не люблю крашеное дерево, но тут просто фантастика! © Lara-El / Reddit

«Старые музыкальные колонки превратились в идеальное место для кошки»

«Заштопала мамины джинсы. Теперь она сможет спокойно ходить к своим пчелам. Надо бы купить еще таких ярких ниток»

«Сшила вот такой комплект из толстовки»

Взгляните еще на одну подборку шедевров рукоделия от людей, у которых в кармане припрятана волшебная палочка.

«Вот так ненужные джинсы превращаются в сумки»

Feline
1 час назад

Брюки превращаются....... в элегантные сумки (с)

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«Делал этот столик из оставшихся спилов рябины»

Melok
1 час назад

Кто-то шляпки грибов разбросал по столику :0

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«Работаю над своими навыками шитья»

Zest
2 часа назад

Видимо, колени красные из-за того, свет через эту пластиковую штуку падает, но изначально цвет сразу наталкивает на определенные мысли ))
А над навыками шитья девушке еще долго работать ))

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«Вся работа по вышивке на куртке заняла около 20 часов»

Выхухоль
54 минуты назад

Вот это синее из швов смутно напоминает мне что-то…как это по латыни то)) а то неприлично…

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«Этому ковру почти 12 лет, он сделан из старых простыней, наволочек и одеял»

Наверняка у многих из нас где-нибудь на балконе или в шкафу лежит какая-нибудь вещица, от которой уже давно хочется избавиться, но рука все никак не поднимается. Но некоторые люди владеют особой магией: подобную рухлядь превращают в эффектный предмет интерьера.

Фото на превью northhedgehog / Reddit

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
4 дня назад

Реставрированные стул, комод, кошкин дом, рябиновый столик - очень порадовали.
А вот тряпье - увы, чем было, тем и осталось 😕

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Melancholy
3 дня назад

Ну наконец-то хоть несколько стоящих переделок, а не вот эти вот платья их простыней…

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