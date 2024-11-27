15+ человек, которые встречают зиму с распростертыми объятиями

Зима вот-вот вступит в свои права, и люди с головой окунутся в морозные будни. Одни будут кутаться в пледы и тихо ждать прихода весны. А другие — с сияющими глазами наслаждаться каждым утром, предвкушая долгожданный снегопад. Пользователи сети поделились своими классными фотографиями, которые оценят все любители зимней сказки.

«Вчера вечером пошла гулять с собакой и обнаружила клад»

Снеговики тоже мечтают стать принцессой

«Да, ребята, было очень холодно. Примерно — 35 °C»

«Дочь впервые увидела сильный снегопад. Так выглядит восторг!»

«Папа с гордостью показал мне свое творение»

Кстати, у нас есть статья с иллюстрациями, при виде которых вы влюбитесь в зиму окончательно и бесповоротно.

«Вы только посмотрите, как жених одевает наших собак на прогулку»

«Этой зимой открыла для себя новый вдохновляющий способ единения с природой»

«У нас впервые пошел снег, а значит, время лепить снеговиков»

А вы знали, что в Новой Зеландии ездовых собак тренируют на квадроциклах?

«Моя девушка никогда не лепила снеговиков. Это ее первый опыт! Теперь мы не можем перестать смеяться, глядя на это»

«Теперь мой пес по большей части состоит из снега»

След от лица на снегу выглядит прямо как оптическая иллюзия

«Вдохновилась погодой и сделала себе друга, с которым не скучно будет переживать снежную бурю»

Всего лишь фонарный столб в снегу, но вот перед вами уже настоящая сцена из «Хроник Нарнии»

«Когда выпадает снег, мой сын начинает скользить на четвереньках и называть себя снежным лягушонком»

«5 лет назад мне поставили непростой диагноз. Девушка ушла. А сегодня я, вопреки всем страхам, радуюсь тому, что моя дочка впервые увидела снег»

Если воткнуть бенгальские огни в сугроб, случится неожиданное: они продолжат гореть