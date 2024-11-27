15+ человек, которые встречают зиму с распростертыми объятиями
Фотоподборки
1 час назад
Зима вот-вот вступит в свои права, и люди с головой окунутся в морозные будни. Одни будут кутаться в пледы и тихо ждать прихода весны. А другие — с сияющими глазами наслаждаться каждым утром, предвкушая долгожданный снегопад. Пользователи сети поделились своими классными фотографиями, которые оценят все любители зимней сказки.
«Вчера вечером пошла гулять с собакой и обнаружила клад»
Снеговики тоже мечтают стать принцессой
«Да, ребята, было очень холодно. Примерно — 35 °C»
«Дочь впервые увидела сильный снегопад. Так выглядит восторг!»
«Папа с гордостью показал мне свое творение»
Кстати, у нас есть статья с иллюстрациями, при виде которых вы влюбитесь в зиму окончательно и бесповоротно.
«Вы только посмотрите, как жених одевает наших собак на прогулку»
«Этой зимой открыла для себя новый вдохновляющий способ единения с природой»
«У нас впервые пошел снег, а значит, время лепить снеговиков»
А вы знали, что в Новой Зеландии ездовых собак тренируют на квадроциклах?
«Моя девушка никогда не лепила снеговиков. Это ее первый опыт! Теперь мы не можем перестать смеяться, глядя на это»
«Теперь мой пес по большей части состоит из снега»
След от лица на снегу выглядит прямо как оптическая иллюзия
«Вдохновилась погодой и сделала себе друга, с которым не скучно будет переживать снежную бурю»
Всего лишь фонарный столб в снегу, но вот перед вами уже настоящая сцена из «Хроник Нарнии»
«Когда выпадает снег, мой сын начинает скользить на четвереньках и называть себя снежным лягушонком»
«5 лет назад мне поставили непростой диагноз. Девушка ушла. А сегодня я, вопреки всем страхам, радуюсь тому, что моя дочка впервые увидела снег»
Если воткнуть бенгальские огни в сугроб, случится неожиданное: они продолжат гореть
Зима — это время, когда даже холодные дни могут согревать душу своими красотами. И у нас даже есть статья с подборкой фотографий, доказывающих, что зима — это шедевр.
Фото на превью Shadow_Company / Reddit
Комментарии
Уведомления
Обожаю зиму, в этом году что то дожди затянулись, скорее бы снежок и мороз
-
-
Ответить
Похожее
20+ мужчин, которые нос к носу столкнулись с особенностями женской натуры и проиграли
19 невест, которые сказали решительное «нет» белому платью и выглядели просто сногсшибательно
16 женщин, которые были не готовы к неожиданным поворотам судьбы
Народное творчество
2 месяца назад
«Встреча с постаревшей бывшей». Меткий текст о том, куда уходят любимые и почему их не нужно возвращать
Психология
2 года назад
История о том, как квартирный вопрос вывел членов семьи на чистую воду
Авторские колонки
1 год назад
15+ человек, которым в попутчики такие кадры попались — хоть стой, хоть падай
Народное творчество
1 год назад
15 человек, для которых переезд в новый дом обернулся сюрпризом
Истории
2 месяца назад
20 девушек, которые всего лишь отстригли челку, а выглядят так, будто сделали пластику
Сделай сам
2 года назад
17 фото, на которых запечатлена такая разница, что ее и с Марса видно
Народное творчество
11 месяцев назад
10+ знаменитостей, которых мало кто помнит молодыми. А нам удалось найти такие фото
Кино
2 года назад
18 человек, которые перешагнули порог 30-летия и обнаружили там кое-что ну крайне неожиданное
17 фото от тех, у кого выдался веселенький денек, хотя билетов в цирк они не покупали
Маразмы
1 год назад