15 человек, которые устали от скучной обуви и конкретно так выделились из толпы
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7 минут назад
Обувь — это отличный способ выразить свой характер. Кто-то выбирает классику, а кто-то — яркие цвета, необычные формы и смелые сочетания. Не потому, что хочет выделиться, а просто потому, что жизнь становится чуть интереснее, когда на ногах то, что действительно нравится. Пусть для многих такой выбор остается загадкой — главное, что сам владелец этой пары обуви от нее в восторге!
«Видел на чуваке в Токио. Вы бы надели такое?»
«Не знаю, как это переживет полиция моды. Мало того, что я на свадьбе в кроксах, так они еще и ненастоящие»
«Пластиковые летние сапоги. Что скажете?»
- Это шутка? © AngelicChaos13 / Reddit
- Они стоят $299. Корзины для щиколотки съемные. © MadamInsta / Reddit
«Теперь у меня есть средневековая обувь»
«Тапки моего сына. Прикиньте, они еще и светятся в темноте»
- Ух, а есть взрослые размеры? Для друга спрашиваю. © nootherway22 / Reddit
Мода, пожалуйста, остановись!
- Это просто безумие! © S****r410 / Reddit
- И люди почему-то ненавидят Balenciaga. © nikedecades / Reddit
«Мои любимые туфли»
«Нашла потрясающие туфли с картиной Густава Климта „Поцелуй“ всего за $10!»
«Руки прочь от моих новых МакКроссовок!»
«Милота!»
«Мои новые туфли-таби. Даже не представляете, насколько они удобные!»
Не знаю. Таби уже лет двадцать как придумали. Не особо и удивляют)
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А для более спортивных существуют кеды-таби.
«Вручную украшаю свадебную обувь вышивкой»
- Я невольно вскрикнула, когда это увидела! © Unknown author / Reddit
Туфли по мотивам мультфильма «Шарлотта Земляничка»
А эти туфли словно созданы по мотивам фильма про далекое будущее. Интересно, они удобные?
Еще больше полезных статей об обуви, которые вы сможете смело применить в жизни:
Фото на превью a***a1561 / Reddit
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