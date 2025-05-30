15 человек, которые устали от скучной обуви и конкретно так выделились из толпы

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7 минут назад

Обувь — это отличный способ выразить свой характер. Кто-то выбирает классику, а кто-то — яркие цвета, необычные формы и смелые сочетания. Не потому, что хочет выделиться, а просто потому, что жизнь становится чуть интереснее, когда на ногах то, что действительно нравится. Пусть для многих такой выбор остается загадкой — главное, что сам владелец этой пары обуви от нее в восторге!

«Видел на чуваке в Токио. Вы бы надели такое?»

«Не знаю, как это переживет полиция моды. Мало того, что я на свадьбе в кроксах, так они еще и ненастоящие»

«Пластиковые летние сапоги. Что скажете?»

«Теперь у меня есть средневековая обувь»

«Тапки моего сына. Прикиньте, они еще и светятся в темноте»

Мода, пожалуйста, остановись!

«Мои любимые туфли»

«Нашла потрясающие туфли с картиной Густава Климта „Поцелуй“ всего за $10!»

«Руки прочь от моих новых МакКроссовок!»

«Милота!»

«Мои новые туфли-таби. Даже не представляете, насколько они удобные!»

А для более спортивных существуют кеды-таби.

«Вручную украшаю свадебную обувь вышивкой»

Туфли по мотивам мультфильма «Шарлотта Земляничка»

А эти туфли словно созданы по мотивам фильма про далекое будущее. Интересно, они удобные?

Фото на превью a***a1561 / Reddit

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