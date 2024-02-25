15+ человек, у которых есть не просто родственники, а целая безумная семейка
Многие согласятся, что их родственники то и дело мудрят такое, что не знаешь даже, как реагировать. У одних родня считает каждую копейку, а другим ежедневно приходится слушать один и тот же вопрос: «Когда внуки?»/ Иногда подобные ситуации вызывают только улыбку, но бывает, что совсем наоборот.
- Приехал к родителям в гости, а они мне: «Твоя младшая сестра вообще с ума сошла. Решила налысо побриться, мол, взрослая уже». Возвращается сестра, подхожу к ней и говорю: «Под Бритни Спирс косишь?» А она мне выдала фразу, от которой я обалдел еще больше, чем от лысой сестры: «А кто это?» © Палата № 6 / VK
- Никогда не встречал более суеверного человека, чем моя теща. Она перестала говорить «На здоровье!» в ответ на благодарность за обед. Теперь говорит: «Пожалуйста!» Оказывается, кто-то ей сказал, что таким образом здоровье свое отдаешь другому. Мол, «на» — забирай. © Подслушано / Ideer
- Бывший муж был из многодетной семьи. Свекровь все наседала: «Когда внуки?» А мы пока не планировали. Спустя 2 года она объявила меня бесплодной, мол, нужно лечиться. Достала! Сходила я к гинекологу, сдала анализы и ей показала. Она их изучила, поняла, что все нормально и как выдала: «Вообще-то, кроме мужа, есть и другие мужики! Что же тебе мешает забеременеть?» © 11ore11 / Pikabu
- Муж съедает сначала весь гарнир, а уже потом остальное. Я спрашиваю, почему так. Он отвечает, что у него «раздельное» питание. © Agnetc / ADME
- Собрался на работу, выбежал из квартиры, понял, что забыл взять телефон. Поднимаюсь обратно на 4 этаж, открываю дверь... Стоит моя девушка с моим телефоном в руках и своим телефоном возле уха: «Быстро ты вспомнил про телефон, а то я вот уже тебе звонить начала». © balnnspb / Pikabu
- Познакомился как-то с девушкой на вечеринке, проснулись вместе. Она утром убежала вприпрыжку, куда-то опаздывая, а я неспешно позавтракал и принял ванну. Смотрю — на столике ее серьги. Старинные, тяжелые. Прабабкины еще, она говорила. Сунул в карман и поехал возвращать. Дверь открыла симпатичная дама в халате, по лицу — мама, я протянул ей серьги и сказал: «Передайте, пожалуйста, Юле». Она вздрогнула, неуверенно взяла в руки серьги, вопросительно посмотрела.
— Она у меня вчера забыла случайно.
— Вчера?
— Ну да.
Пауза.
— Молодой человек! Но Юли не стало шесть лет назад!
Я застыл столбом, мучительно соображая, но в этот момент откуда-то выбежала Юля, возмущенно заорав: «Мама! Ну хватит уже так прикалываться!». Мама прыснула и пригласила пить кофе. Так я познакомился с тещей. © Serdobol / Pikabu
- Стою в пробке. Слева стоит тачка, и на заднем сиденье паренек лет девяти у опущенного стекла. И такой серьезный сидит, а у меня настроение игривое, солнце светит, музыка играет. Показала ему язык. Мгновение, переднее тонированное стекло опускается, а там за рулем отец, на пассажирском мама, из-за паренька девочка лет пяти выглянула, и вся семья показала мне языки! Настроение до конца дня было отличное. © oseledich / Pikabu
- Я практически не ем мясо — никаких убеждений на эту тему у меня нет, просто не считаю его особо вкусным. А родители мужа — любители еды типа «мясо с мясом, завернутое в мясо». На семейных праздниках я обычно налегаю в основном на овощную нарезку, потому что даже салаты и пироги у них обычно с мясом. Недавно поняла, что они окончательно приняли все мои привычки, когда на юбилей свекрови специально для меня приготовили огромную миску овощного салата! © Подслушано / Ideer
- У мужа работа разъездная, а я сижу дома с ребенком и работаю на удаленке. В очередной раз, как муж отчаливает, мне начинают названивать родственники. Ежедневно. Видимо, боятся, что я заскучаю и загуляю, не знаю. И разговоры, главное, стабильно ни о чем, что бесит. Теперь, как вижу на экране номер родственника, даю отвечать дочке. Готово! Очередная бабушка в плену у болтливой пятилетки, а мама работает, мама великолепна! Звонки потихоньку сходят на нет. Ну куда же вы, мои хорошие? Так много еще не рассказано! © Подслушано / Ideer
- Муж сводной сестры ушел от нее к моей сотруднице. Сестра потребовала от меня уволить ее, а лучше — обвинить ее в чем-то и подставить. То есть я должна нарушить ТК и лишить себя высококвалифицированного специалиста только потому, что мужчина выбрал ее и добровольно ушел к ней? Сестра и мама обвинили меня в предательстве и сказали, что моей ноги не будет в их доме. При чем тут я? Единственный, кто поддержал меня, это отчим. © Подслушано / Ideer
- На меня обиделась мать, узнав, что мы летим в отпуск с родителями мужа. Она, значит, моим детям попы моет и воспитывать помогает, а мы берем других бабушку и дедушку. Да, летим, чтобы они за нашими детьми смотрели. Летим, потому что это была мечта мужа — вывезти своих родителей на море. Летим с ними, потому что это муж оплачивает своим родителям отпуск. А со мной теперь не разговаривают... © Подслушано / Ideer
- Свекровь постоянно дарит моей жене книги. Все бы ничего, но она может одну и ту же книгу подарить несколько раз. Некоторых книг у жены уже по 5 штук одинаковых. © LearningLifeAsIGo / Reddit
И опять у мужиков свекрови. В оригинале, кстати, говорится от имени мужа “my mother-in-law” , т.е., теща.
- Мама: Как дела?
Я: Все отлично.
Мама: У тебя всегда все отлично, ты никогда ничего не рассказываешь.
Я: Бизнес в одном месте, ремонт затягивается на неопределенный срок, начал встречаться с девушкой, которая верит в рептилоидов.
Мама: Зачем ты мне это все рассказываешь? Ты хочешь, чтобы у меня был инфаркт? © Jeniay / Pikabu
- Чувствую себя дураком. Всю жизнь смеялся сначала над матерью и сестрой, потом над женой, что они не способны точно определить, сколько начинки в пирог нужно. Всегда остается лишняя, и мне есть чем поживиться, пока выпечка в духовке. Женский глазомер, нерациональное использование продуктов, и все такое. Да вот только вчера случайно услышал, как жена дочку учит: «Начинки делай побольше, папа ее любит просто так кушать, всегда с ложкой наготове дежурит». © adedas / Pikabu
- Моя мама: «Опять ты сделала какой-то простой маникюр, хоть бы раз сделала что-то яркое, на что только деньги отдаешь».
Тоже моя мама: постоянно идет и делает после меня свой следующий маникюр 1 в 1 как мой. © jemappellelala / Twitter
- Если моя родня берет нам что-то в магазине, мы должны вернуть им ровно столько, сколько это стоит. Ну то есть если, например, что-то стоит $ 12,81, а мы им дадим 13, они вернут нам 19 центов. Если мы что-нибудь им покупаем, они сразу же возвращают точную сумму наличными. Да, даже на рождество. Если мы приглашаем их на ужин и, например, заказываем пиццу, они подсчитывают, сколько стоят их кусочки. Типа, если целая пицца стоила $ 12,50, в ней 8 ломтиков, они съели 4... Да, они нам отдадут $ 6,24. Им плевать, что мы все время отказываемся брать деньги. Это все смешно, конечно, но очень уж странно. © JV316 / Reddit
- У меня в родительском доме вся еда конкретно чья-то. Если спросишь: «Можно мне чипсов?», то в ответ получишь: «Нет, чипсы папины». Или на вопрос: «А стаканчик апельсинового сока можно?» будет ответ: «Нет, это мамин сок». Для них это нормально, но мне кажется эгоистичным и глупым. © Unknown author / Reddit
Порой из-за заскоков родственников хочется убежать куда-нибудь подальше. Но есть люди, которым по воле судьбы досталась такая неадекватная родня, что и врагов не надо. В такие моменты понимаешь, что не так уж все плохо.
Комментарии
Мама в детстве: Всё время на меня огрызается, вечно чем то недовольна, лупит меня за любое действие, морить голодом, все время игнорирует, даже не замечает моих достижений, вечно меня с кем то сравнивает, запрещает даже прогулки днём, постоянно проверяет мой телефон, запрещает пользаваться любыми соцсетями, запрещает мне даже одеваться в то что ей не нравится, запрещает смотреть на парней, ведь все они ждут от тебя только перепихона, все время твердит мне о том что я неблагодарная, все время во всем винить меня, повесила на мою шею троих детей. Моя мама сейчас: Почему ты такая злая? Почему ты по любому поводу избиваешь братьев и сестер? Почему ты вечно чем то недовольна? Почему ты никогда не общаешься со мной? Почему ты не общаешься с ровесниками? У тебя когда нибудь появиться парень? Почему у тебя везде пароли? Почему ты так мало ешь? Почему ты никогда не рассказываешь о том что получила какие то грамоты и дипломы? Почему ты одеваешься только в оверсайз? Почему ты так ненавидишь прогулки? Почему ты всегда такая замкнутая и молчаливая? Почему ты так ненавидишь детей? Почему ты не хочешь детей? В кого ты вообще такая выросла? Что я сделала ни так когда воспитывала тебя? Почему ты всегда перекидываешь женские обязанности на других? Почему ты научила брата стирать и готовить? Почему он готовит и стирает сам пока ты дома? И вправду интересно в кого я такая выросла и где же ты все же ошиблась?
эээээ. Свекровь постоянно дарит моей жене книги? это он про маму свою?
А это уже было, помню баталии на тему родителей мужа, которых везут в отпуск. Просто в тот раз история была менее бездарно порезана очередной "Полиной Ж."
Ничего себе юмор.