15+ человек, у которых есть не просто родственники, а целая безумная семейка

Многие согласятся, что их родственники то и дело мудрят такое, что не знаешь даже, как реагировать. У одних родня считает каждую копейку, а другим ежедневно приходится слушать один и тот же вопрос: «Когда внуки?»/ Иногда подобные ситуации вызывают только улыбку, но бывает, что совсем наоборот.