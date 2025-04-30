15 человек, у которых такие отношения с коллегами — то комедия, то драма

Истории
25 минут назад

Рабочий коллектив — это всегда как игра в лотерею. Кому-то везет, и коллеги становятся второй семьей, но на работе бывают такие кадры, что про них потом можно рассказывать анекдоты. А с некоторым людьми просто невыносимо работать.

  • Как же меня бесят люди, которые «забывают» отдавать долги. Перестала общаться с коллегой по этой причине. Надоели эти бесконечные: «Ой, ты идёшь в магазин? Купи мне печенье/булочку/кефирчик, я деньги тебе потом отдам!» Пару раз напоминала, на что мне с обиженным лицом было сказано: «А что, я разве не отдала? А мне кажется, я отдавала... Ну ладно, на...» Я не жадная, но и дурочку делать из меня не надо. © Палата №6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Влюбилась в коллегу, сказала ему о своих чувствах — в итоге услышала, что я ему только подруга. Гуляли мы как-то с ним в начале сентября в сквере. Сели на лавочку, прикалывались и обнимались. Он взял мою руку и посмотрел на меня как-то странно. Нутро подсказывает, что что-то здесь не так. А он говорит:
    — Солнце, ты выйдешь за меня?
    Пауза тишины показалась мне непростительно долгой, а в душе зародился страх. Сразу подумала, что слишком молода и к такому не готова. И тут он продолжил:
    — За меня в смену 15-го? © Палата №6 | Анонимные Истории / Telegram
  • На работе начал подкатывать коллега. Высокий, красивый, при деньгах — я и растаяла. Как-то объявил, что готовит мне супер-пупер подарок. Две недели мурыжил, мол, тебе понравится, я так старался! А в назначенный день подходит и гордо так вручает мне пакет из супермаркета. Открываю его и чуть не падаю: шоколадка из самолета. © Ideer / Подслушано
Genoveva Kolomyceva
16 часов назад

Про шоколадку из самолёта. Тут кто-то идиот, или мужик, который её подарил, или баба, которая сочинила эту историю.

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  • Я на испытательном сроке. В нашем кабинете есть одна тетка, которая внедрила несколько бредовых правил: например, если ты новенький, то окна на проветривание открывать нельзя. В ее отсутствие это правило не соблюдается, но никто ей ничего не говорит! За месяц работы здесь я начал чувствовать себя не в своей тарелке. Не понимаю, как один человек сумел подмять под себя всех? Думаю, не уволиться ли. © Unknown author / Pikabu
  • У меня в офисе как-то раз банан увели. Он был в пластиковом контейнере. Я тогда очень расстроилась, причем из-за контейнера больше, чем из-за банана. А на следующий день контейнер вернули, а внутри была записка с извинениями и новый банан. © Молчаливая Галлюцинация / ADME
  • Одно время напросился сотрудник со мной на работу ездить. Путь мой проходил недалеко от его дома. Договорились, что, когда я выезжаю, то звоню ему. Ехать до точки 10 минут. Сначала все было нормально — он подходил и ждал меня уже там. Я подъезжал, и мы ехали. Но потом он стал иногда опаздывать. А там еще место такое, что парковаться нельзя. Объяснил ему, что так не делается. Но не помогло. В итоге стою снова и жду. Смотрю — выходит из дома, а я уже минут 5 жду. Психанул и уехал. Видели бы вы его выражение лица. С тех пор не подвожу его, да он и не просится. © Lilbear2008 / Pikabu
  • Был у нас коллега. Вообразил себя начальником, тыкал всем в нос своим красным дипломом. Смотрим как-то, а он записывает, кто сколько времени проводит у кулера и на кухне! Тут у руководства терпение лопнуло, и его попросили на выход. Он офигел: такого спеца, да на улицу! Не выдержал и в день увольнения как заорет на весь офис: «Вы еще пожалеете!» Навсегда запомню те громкие выдохи сотрудников в унисон. © Ideer / Подслушано
  • У меня на работе есть парень, который, как я внезапно поняла во время общения с ним, весьма смышлен. Но он этого не показывает. Он сдает все задания в самый последний день, хотя может сделать их за полдня, и часто уточняет и переспрашивает, что именно от него требуется. Как-то я спросила, в чем прикол, и услышала: «Чем быстрее я сделаю работу, тем скорее получу новые задания. А зарплата останется прежней. Знаешь, вовремя прикинуться дурачком тоже нужно уметь». © Палата № 6 / VK
  • У меня была коллега, которая все драматизировала. Она приходила на работу и начинала жаловаться на пробки, как будто никто раньше не сталкивался с чем-то настолько ужасным. Она жаловалась на всех в офисе, например: «Такая-то уже так долго обедает!» Каждый раз, когда кто-то уходил раньше, чем она, эта коллега начинала стонать, что ей приходится оставаться, намекая, что у нее больше работы, чем у кого-либо еще. Правда заключалась в том, что пока она жаловалась, мы работали. © CharlottesWeb83 / Reddit
  • Отправили к нам в отдел пенсионерку из бухгалтерии. С программами не дружит, делает максимум простые таблички в Excel. Зато постоянно болтает, намеренно разжигает рознь, придирается к сотрудникам, всем недовольна: то воды мало в чайнике оставили, то шторы не так открыты, то мелодия звонка на телефоне громкая. Отправили ее на удаленку консультантом — она все равно приходит каждый день, хотя поручений нет. Начальник ей уже много раз говорил, чтобы уходила на пенсию. А она бегает в отдел кадров жаловаться, слезу там пускает. Те все понимают, но ничего не делают. © Unknown author / Pikabu
  • Работала в салоне мобильных телефонов, доросла до начальника торговой точки. Работа была адская, по 12-14 часов на ногах, штрафы и плавающие выходные. И тут менеджер Олеся, которая метила на мое место, предложила вакансию, которую для нее выбил ее дядя. Зарплата ожидалась меньше на треть, но график был с 9 до 17 часов. Я поехала туда, прошла собеседование за 5 минут, после чего мне начальник сказал: «Мария, жду вас завтра в 9 утра». Я, окрыленная, лечу писать заявление по собственному желанию. И тут, когда я уже свободна от «оков» прошлой работы, мне звонит Олеся и говорит: «Маш, извини, но дядя сказал, что тебя не взяли на новую работу». После звонка я в шоке сидела и рыдала в подсобке, пока другая коллега не надоумила позвонить тому начальнику. А тот удивился и сказал: «Мария, мы с вами договорились, жду вас завтра к 9». Как оказалось, меня взяли, но Олеся вдруг обзавидовалась тому, что я устроилась в нормальную компанию. И решила наврать мне, чтобы самой пойти туда работать. © Vesnushka87 / Pikabu
  • Коллега переводилась в другой отдел и говорит: «Я накрываю стол за переход, будете роллы, пиццу?» Мы такие говорим: «Конечно!» Купили ей блокнот в подарок, подарили, посидели. А после посиделок она сказала, сколько мы должны ей вернуть денег за угощение. Я просто молча сдала нужную сумму. А теперь понимаю, что нужно обо всем заранее спрашивать, платно ли это. © Марина Гранкина / VK
  • Мой коллега ходил на работу, чтобы, по его словам, «день прошел». Получал иногда даже меньше других, но айфончик, машина имелись. Обедал всегда неподалеку в хорошем кафе по типу ресторана. Как-то в ходе общения он обмолвился, что у него есть квартира под сдачу. Ну, думаю, бывает, что тут такого. А потом уволился, и я вообще офигел, узнав, что ему принадлежит кафешка, куда он любил ходить обедать. А ведь ни разу даже не угостил меня там. © slypankcake / Pikabu
  • Как-то я прибежала на работу с сэндвичем из общепита. В тот момент, когда я с жадностью поглощала батон, набитый мясом и овощами, зашла моя коллега Мила и в гневе застыла. Я извинилась, решив, что ей пахнет едой. Но ее возмущал не запах, а сам отвратительный факт поглощения мяса. Своим бутером я открыла ящик Пандоры. Отныне каждый мой перекус сопровождался лекцией о влиянии мяса на психику. Я резко заявила, что негативно влияет на мою психику лишь она, и Мила сменила тактику. Теперь она, излучая радость и счастье, демонстративно лопала свои бобы с тофу и приговаривала, как это вкусно. Так продолжалось долго. Но однажды Мила пришла на работу непривычно тихая. Я спросила, что случилось, а она, шмыгая носом, сказала, что предала свои убеждения. Оказалось, в гости к ней приехала мама, наготовила мясных котлет. Мила с ней поругалась. Но ночью не смогла уснуть, вспоминая их аромат. Не выдержала, прокралась к холодильнику и стала их лопать. А потом ей так стало жалко бедную коровку, что она расплакалась. Но остановиться уже не смогла: ела и плакала, ела и плакала... © Sovunja77 / Pikabu
  • В 16 лет я решил подработать на кассе супермаркета. Там продавались напитки коробками, а единственный сканер был закреплен на передней панели компьютера. Мне было лень таскать коробки, поэтому я попросил клиентов разрешения вырезать штрихкоды из их коробок. Не все соглашались, но в итоге мне удалось собрать все нужные штрихкоды. Я их подписал и хранил в файле на кассе. Но один кассир наябедничал на меня старшему кассиру. А та меня отругала, заявив, что я мог отсканировать не то и потребовала, чтобы я в не выделывался, а таскал коробки, как все. © precipiceblades / Reddit

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