15 человек, у которых такие отношения с коллегами — то комедия, то драма

Про шоколадку из самолёта. Тут кто-то идиот, или мужик, который её подарил, или баба, которая сочинила эту историю.
-
-
Ответить
Рабочий коллектив — это всегда как игра в лотерею. Кому-то везет, и коллеги становятся второй семьей, но на работе бывают такие кадры, что про них потом можно рассказывать анекдоты. А с некоторым людьми просто невыносимо работать.
Про шоколадку из самолёта. Тут кто-то идиот, или мужик, который её подарил, или баба, которая сочинила эту историю.
На работе почти всего происходит нечто интересное. Герои наших статей — яркое тому подтверждение: