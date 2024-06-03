папа к моим 30 таки запомнил, какие у меня любимые конфеты. мамины не запомнил )))
правда, я о своих предпочтениях говорила часто и громко, а из мамы вытягивать надо, как из партизана )
15+ человек, которые порой так отчебучивают, что их заскоки видны из космоса
Практически у каждого из нас есть знакомый, который отличается исключительным остроумием. С таким человеком всегда весело в любой компании, ведь он может найти общий язык с кем угодно. А нам одной статье нам удалось собрать искрометные твиты от мастеров острого словечка.
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папа к моим 30 таки запомнил, какие у меня любимые конфеты. мамины не запомнил )))
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Кстати, у нас есть еще одна подборка с твитами от людей, у которых по венам течет чистая ирония.
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Почитайте еще несколько твитов от людей в возрасте немного за 30, познавших все прелести взрослой жизни.
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Порой становится так грустно, что улыбаться ну никак не получается. И в такие моменты появляются люди, которые словно живут в каком-то анекдоте.