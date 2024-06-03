15+ человек, которые порой так отчебучивают, что их заскоки видны из космоса

Практически у каждого из нас есть знакомый, который отличается исключительным остроумием. С таким человеком всегда весело в любой компании, ведь он может найти общий язык с кем угодно. А нам одной статье нам удалось собрать искрометные твиты от мастеров острого словечка.

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© bardulya / Twitter ЛетоПришло 5 дней назад папа к моим 30 таки запомнил, какие у меня любимые конфеты. мамины не запомнил )))

правда, я о своих предпочтениях говорила часто и громко, а из мамы вытягивать надо, как из партизана ) - - Ответить

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Кстати, у нас есть еще одна подборка с твитами от людей, у которых по венам течет чистая ирония.

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Почитайте еще несколько твитов от людей в возрасте немного за 30, познавших все прелести взрослой жизни.

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