15 доказательств того, что на крутые находки можно наткнуться где угодно
Народное творчество
37 минут назад
Некоторым счастливчикам не нужна карта с зарытым кладом, чтобы найти что-то ценное. Иногда это происходит даже в их собственном доме, а иногда и из мусорного контейнера они способны выудить настоящее сокровище. И, конечно, они не прочь похвастаться своими находками в интернете. Посмотрите только.
«Посмотрите, что нашла моя бабушка, перебирая свои старые вещи»
- Это духи, им не меньше 50 лет. Хочу использовать одну из этих ампул в день моей свадьбы. © imawitch***6 / Reddit
«Нашла это, когда гуляла с собакой. Не понимаю, зачем выкидывать абсолютно новую сковороду»
Возможно это орудие убийства. Может кто-то ждал айфон, а получил тефлон
-
-
Ответить
«Притащила с мусорки этот тяжелый и прочный консольный столик. Отлично подошел к журнальному!»
«Подобрала вот такую барбекю-свинку и отреставрировала ее, покрыв безопасной огнеупорной краской»
«Нашел этот комплект мебели из 1970-х на обочине. До сих пор не могу поверить своей удаче!»
- Эта мебель известного бренда выпускается до сих пор и пользуется большим спросом — для того, чтобы приобрести его, придется выложить немалую сумму и дождаться своей очереди. Моя находка в прекрасном сотстоянии: ни потертостей, ни заломов, ни запаха. Решил оставить себе. Слишком крута, чтобы продавать! © deletedis / Reddit
«Нашла в мусорном контейнере коробку с котиками. На коробке написано „Не выбрасывать“»
«Увидела в интернете объявление о награде в $ 5 тыс тому, кто найдет золотую цепь. Мы поехали на пляж, и муж нашел ее! Вернули хозяину»
«Вышла на балкон и увидела, что кто-то оставил их на обочине. Я еще никогда не выбегала из дома так быстро!»
«Кто-то выкинул кучу старой мебели неподалеку от моего дома. Эти часики выпали из ниши за зеркалом. Они золотые»
«Нашел на свалке телевизор. Он не включался, но после мелкого ремонта все работает!»
«Мы с женихом гуляли и увидели ее на куче мусора. Было сразу видно, что это дорогая посуда. Почистила ее, и теперь она как новенькая!»
Я б тоже такое схватила бы, но не уверена, что осмелилась бы готовить.
-
-
Ответить
«На работе поручили замерить расстояние между обычным и фальш-потолком. Залезаю, а там...»
У кого только поднялась рука выбросить такую милую плюшевую «кишечную палочку»?
«Я нашла очень-очень старые духи. Пахнут ведьмами»
- Ни в коем случае не открывай флакон! Там заточена душа ведьмы! © __Shake__/ Reddit
«Год назад нашел этот холодильник 1950-го года на свалке, когда вывозил мусор после ремонта. Заменил вилку, почистил, и с тех пор он меня радует»
Бонус
- Когда мне было 7 лет, гулял с приятелем и увидел кошелек, в нем оказалась огромная сумма. Приятель, будучи старше и хитрее, быстро смекнул, что к чему, и сказал, что этот кошелек потеряла его мама. Мне стало жаль ее, и я отдал кошелек ему. Что случилось тогда, до меня дошло только несколько лет спустя. © catvert / Pikabu
- Детство. Зима. Огромный сугроб. Играем с друзьями в «царя горы». Пришла домой и обнаружила, что потеряла золотую сережку — тетин подарок, который я очень ценила. Проплакала весь вечер. Весна. Мама, разговаривая с соседкой на том месте, где был сугроб, увидела под подтаявшей корочкой льда что-то блестящее. И, о чудо, это была моя сережка. Три месяца лежала незамеченной! © Подслушано / Ideer
- На 15-летие дедушка подарил мне пару каких-то монет. Через 10 лет меня уволили с работы, за квартиру платить нечем. Решила продать что-нибудь и наткнулась на монеты. А они оказались настолько дорогими, что я смогла себе купить скромную квартиру, и еще даже немного осталось! © Подслушано / Ideer
А вот и ще несколько статей с находками, которые попали в руки счастливчикам:
Комментарии
Уведомления
Вранье с подслушки вышло нa новый уровень. В следующий раз купите остров
-
-
Ответить
Похожее
Волонтерам в приютах для животных скучать не приходится, и вот 20 умилительных фотодоказательств
Добро
2 года назад
Новая "Мисс Франция" подверглась критике за нестандартную стрижку и фигуру
Культура
1 месяц назад
16 доказательств того, что поезда обладают своей особой атмосферой
Народное творчество
2 года назад
10 уроков жизни, которые мы понимаем, только набив собственные шишки
Психология
2 года назад
20+ зимних снимков, которые могут изменить представление о холодах
Народное творчество
1 месяц назад
«Ну ты, Алла, вообще». Как «удобная» женщина шокировала своих близких тем, что впервые подумала о себе
Авторские колонки
2 года назад
14 комиксов о том, что сегодня мы гордимся вещами, которые раньше у людей в голове не укладывались
Психология
3 года назад
20 сравнений крупным планом, которые покажут, как с годами изменились лица наших знаменитостей
Культура
2 года назад
15+ людей, которые легко могут сказать: «Чувство такта? Нет, не слышали»
Истории
1 месяц назад
15+ человек с большим сердцем, которые помогли животным пережить эту зиму с максимальным комфортом
Добро
2 года назад
Мои дети считают, что бабушка — это бесплатная нянька, и «запрягают» так, будто у меня своей жизни нет
Авторские колонки
1 год назад
История о мужчине, который отказался воспитывать приемных детей, и на это у него есть веские причины
Семья
1 месяц назад