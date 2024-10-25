15 доказательств того, что на крутые находки можно наткнуться где угодно

Некоторым счастливчикам не нужна карта с зарытым кладом, чтобы найти что-то ценное. Иногда это происходит даже в их собственном доме, а иногда и из мусорного контейнера они способны выудить настоящее сокровище. И, конечно, они не прочь похвастаться своими находками в интернете. Посмотрите только.

«Посмотрите, что нашла моя бабушка, перебирая свои старые вещи»

Это духи, им не меньше 50 лет. Хочу использовать одну из этих ампул в день моей свадьбы. © imawitch***6 / Reddit

«Нашла это, когда гуляла с собакой. Не понимаю, зачем выкидывать абсолютно новую сковороду»

«Притащила с мусорки этот тяжелый и прочный консольный столик. Отлично подошел к журнальному!»

«Подобрала вот такую барбекю-свинку и отреставрировала ее, покрыв безопасной огнеупорной краской»

«Нашел этот комплект мебели из 1970-х на обочине. До сих пор не могу поверить своей удаче!»

Эта мебель известного бренда выпускается до сих пор и пользуется большим спросом — для того, чтобы приобрести его, придется выложить немалую сумму и дождаться своей очереди. Моя находка в прекрасном сотстоянии: ни потертостей, ни заломов, ни запаха. Решил оставить себе. Слишком крута, чтобы продавать! © deletedis / Reddit

«Нашла в мусорном контейнере коробку с котиками. На коробке написано „Не выбрасывать“»

«Увидела в интернете объявление о награде в $ 5 тыс тому, кто найдет золотую цепь. Мы поехали на пляж, и муж нашел ее! Вернули хозяину»

«Вышла на балкон и увидела, что кто-то оставил их на обочине. Я еще никогда не выбегала из дома так быстро!»

«Кто-то выкинул кучу старой мебели неподалеку от моего дома. Эти часики выпали из ниши за зеркалом. Они золотые»

«Нашел на свалке телевизор. Он не включался, но после мелкого ремонта все работает!»

«Мы с женихом гуляли и увидели ее на куче мусора. Было сразу видно, что это дорогая посуда. Почистила ее, и теперь она как новенькая!»

«На работе поручили замерить расстояние между обычным и фальш-потолком. Залезаю, а там...»

У кого только поднялась рука выбросить такую милую плюшевую «кишечную палочку»?

«Я нашла очень-очень старые духи. Пахнут ведьмами»

Ни в коем случае не открывай флакон! Там заточена душа ведьмы! © __Shake__/ Reddit



«Год назад нашел этот холодильник 1950-го года на свалке, когда вывозил мусор после ремонта. Заменил вилку, почистил, и с тех пор он меня радует»

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