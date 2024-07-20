15+ домочадцев, которые до ручки доводят своими выкидонами

Как же хорошо, когда дома царит взаимопонимание: все тихо и мирно живут под одной крышей. Но так бывает не всегда, ведь у каждого члена семьи свой характер и привычки. Например, одни то и дело оставляют целую гору грязной посуды, другие хаотично нарезают пирог, а третьи словно не знают, что дверцы шкафов нужно закрывать.

А в бонусной части вы узнаете, какие тайны порой скрывают друг от друга близкие люди.

«Оказывается, вот что мама хранит у себя в духовке»

© Character_Pipe_5571 / Reddit Дмитрий Жуков 1 час назад Если женщина не заглядывает в духовку, прежде чем готовить, она так себе хозяйка. Где она хранит противни, гриль, вертел? Это все по умолчанию хранится в духовке и она не достает это всё, а просто врубает духовку? - - Ответить

Я лично знаю человека, который спалил свой дом таким образом. Мужик спешил убраться до прихода гостей и просто сгреб пластиковые контейнеры в духовку. А через пару дней его жена включила духовку разогреваться. Через некоторое время вернулась на кухню, а там уже все полыхало. © BadEngineer_34 / Reddit

«Вот как папа использует свою мышку»

«Продаем квартиру, но ради фото не хотелось снимать телевизор. Решил сделать его невидимым»

«Вот такой оставляет после себя кухню мой муж. Не понимаю, что должно быть у человека в голове, чтобы просто оставлять шкафы открытыми»

«Муж мне как-то выдал, что его бесит то, как я ем бургеры»

«Отец оставил в холодильнике масло, но его не хватило даже на ломтик хлеба»

«Вот так мама поставила заряжаться Bluetooth-колонку»

«Прикупила себе рваные джинсы на лето, но вот что учудила мама: она зашила дырки»

Кстати, у нас есть еще одна подборка домочадцев, жизнь с которыми похожа на американские горки.

«Племянник решил нацарапать свое имя на машине»

«Вот как мой брат ест чизкейки»

«Жена оставила скороварку на горячей конфорке»

«Вернулся домой после долгой смены и тут же почувствовал ужасный запах горящего пластика. Смотрю, а жена сидит играет и даже не замечает, что на кухне практически пожар начался».

«Сестра никогда не моет посуду, а просто складывает ее в раковину»

«Если попросить ее сделать что-нибудь по дому, то она будет неделю кормить завтраками. А когда все же возьмется за дело, бросит его на полпути».

«Вот как моя женушка загружает посудомоечную машину»

«А мой муж вечно оставляет пустые контейнеры от контактных линз. Причем мусорка находится меньше чем в метре»

А вас не смущает, что он хранит зубную щетку щетиной вниз? Это же ужас! © _Melody_To_Funkytown / Reddit

«Я тысячу раз поднимал эту тему, но жена продолжает складывать ножи лезвием вверх. Мы с детьми уже многократно царапались, но жене хоть бы хны»

Каким-то образом некоторые умудряются изо дня в день бесить своих домочадцев и даже не краснеть. Но ведь жизнь была бы слишком скучной без таких людей с их выходками.

«Неужели мужу так трудно потратить на это 2 секунды?»

«Парень считает, что его кеды в нормальном состоянии. Носит их на работу и гуляет в них по городу. У него куча новой обуви, да и денежки имеются»

«Живем вместе с другом. Пару дней назад к нему приехала его девушка, и вот что я увидел на масле»

«Моя девушка утверждает, что такого ножа вполне достаточно для кухни»

«Моему сыну 25 лет. Вот как он отрезал себе кусок пирога»

Бонус: у каждого в семье могут быть свои тайны

Договорились с мужем, что начнем копить на машину. Каждый откладывал деньги в шкатулку. Время шло, но сумма как-то вяло увеличивалась. Принялась считать. Оказалось, что 70 % — мои. Муж часто проводил время в гараже, отдыхал там. Решила наведаться, но его не предупредила. Зашла туда и обалдела, ведь там был диван, стол и холодильник, в котором лежала дорогая еда: шоколадки, колбасы, сыры, чипсы. © Подслушано / Ideer