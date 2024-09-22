15 фото и историй про беременность, которая оказалась тем еще приключением для будущих родителей

Одним женщинам беременность дается легко, они ее будто даже не замечают, а другим приходится мириться со всякими сложностями и странностями. Героини нашей статьи и их мужья поделились случаями, которые с ними приключились, когда они ждали детей.

Я шаурмофанатка до трясучки. Мой муж даже предложение мне делал при помощи шаурмы. Засунул в нее кольцо, а мне потом пришлось делать три операции по восстановлению зуба. На днях я узнала, что беременна, ну и решила отплатить ему той же монетой. Он у меня большой любитель эклеров. Вот я и засунула тест в его любимый десерт. Надеюсь, не проглотит. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK

отплатить ему той же монетой. Он у меня большой любитель эклеров. Вот я и засунула тест в его любимый десерт. Надеюсь, не проглотит. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK Всегда думала, что во время беременности не проявляла никаких странностей. Запахи странные не привлекали, необычных продуктов не хотелось. Сейчас ребенку уже 3 года, а вчера муж мне припомнил, как я, будучи беременной, отказалась покупать посудомоечную машину домой, потому что мне страшно так кардинально менять свою жизнь. И я буду скучать по мытью посуды руками. © Палата № 6 / VK

На первой работе у меня была одна коллега — программист, причем хороший. Но когда она забеременела, у нее началась странная боязнь компьютеров. Решили, что пока она в положении, будет работать в службе персонала, принимая звонки, с сохранением оклада. Как-то мы обсуждали духи, и она сказала, что ненавидит парфюм определенной марки, вот прямо до тошноты не переносит их аромат. А потом мы проходили мимо большого парфюмерного магазина, и она предложила зайти. В общем, на следующий день большой флакон этих нелюбимых духов стоял у нее на столе. Она ими не душилась, но нюхала постоянно. Балдела, не могла оторваться. Когда родила, все как рукой сняло. Духи она потом оставила нам на память, сказала, что эту гадость домой не понесет. © Scm / ADME

«Моя жена на 39 неделе беременности пошла в магазин, чтобы купить продукты на ужин. Вот с чем она вернулась домой»

Сейчас беременна, из загонов — плачу, когда муж уходит на работу. Так жалко его, ужас. Дома тепло, подушечка, одеяло, кот под боком и теплая жена, а ему на работу нужно, прямо с утра. По темноте и слякоти, на метро, еще и работать целый день. © Marygun / Pikabu

Это была моя первая беременность. Я пошла домой на обед, а когда вернулась в офис, коллега обратил внимание на мою обувь. Я надела на одну ногу мокасин, а на другую — шлепок. До сих пор не понимаю, как сама не заметила. © baristacat / Reddit

Никому никогда не рассказывала, стыдно было. Где-то на седьмом месяце беременности я разворачивалась на парковке у супермаркета, сдавая задом. Мой парктроник уже истерично пищал, но голова была как в тумане, пока я не уперлась крылом в бампер другой машины. Тогда до меня дошло. Я отъехала, вышла и увидела, что свою машину немного поцарапала, а на чужой ни царапины. Повезло. Хозяйка того авто сочувственно посмотрела на мой живот и сказала: «Езжайте осторожно, я сама такой была во время беременности». А еще после беременности я ужаснулась одежде, которую купила в тот период. Такое страшное тряпье, жуть! Все на выброс. © Anna Tiedt / ADME

«Муж сделал подарок, которым я смогу воспользоваться, когда кто-то попытается потрогать мой живот без разрешения»

«Не трогать»

Я положила замороженную пиццу в холодильник. На следующий день не смогла найти ее ни в одном из ящиков морозилки и обвинила всех дома в том, что они ее съели, а теперь врут, что нет. Мой муж потом все же нашел ее в холодильнике. © MamaSquanch / Reddit

У меня была причуда, длящаяся почти 2 месяца. Каждую ночь просыпалась в 2:15 без будильника, шла на кухню и варила картошку в мундире, потом чистила и ела с постным маслом, чуть присаливая. Даже муж привык и с удовольствием присоединялся.

А токсикоз у меня случился буквально с первых дней беременности: я ощущала резкий запах горчицы, особенно на улице. Хорошо, что длился недолго. © Ya Dezire / ADME

А токсикоз у меня случился буквально с первых дней беременности: я ощущала резкий запах горчицы, особенно на улице. Хорошо, что длился недолго. © Ya Dezire / ADME Беременность — это как второе половое созревание. У меня ноги увеличились на полразмера, а волосы стали кудрявыми, хотя раньше были волнистыми. Ногти стали крепче. Еще у меня появилось отвращение к говядине, которое так и не прошло. По сей день ем ее только раз в месяц, хотя моему младшему уже скоро исполнится 10. © MargotFenring / Reddit

«Мои кудри изменились после рождения сына, а я даже не замечала этого до первой стрижки»

Когда я была беременна, то не позволяла мужу стричься и бриться. Только немного, чтобы совсем не зарос. У меня из-за гормонов появилась идея фикс, что если он пострижется или побреется, к нему начнут приставать другие женщины. А еще я обожала нюхать его волосы — могла сидеть так минут по 15. © Elena1994 / Pikabu

36 неделя беременности, мы ждем двойню. Утром муж спросил, хочу ли я яйца на завтрак. Я сказала, что хочу, и он их мне приготовил. К тому времени, как они были готовы, я их уже не хотела. Плакала из-за этого весь день. © thedistantdusk / Reddit

А я не могла открыть холодильник, потому что дверца постоянно задевала мой беременный живот. Поэтому сидела на полу на кухне и плакала около 15 минут. © Royal_Confidence24 / Reddit