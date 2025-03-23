15 фото, при виде которых начинаешь понимать, что все познается в сравнении
Мир вокруг нас меняется с такой скоростью, что мы порой не замечаем, как все вокруг меняется, даже мы сами. Только сравнив два снимка «до» и «после», можно вдруг осознать, сколько всего произошло. Но перемены — это не всегда повод для ностальгии, ведь иногда они делают нас и окружающий мир только лучше. Кто-то освоил искусство дизайна и преобразил свое жилье до неузнаваемости, котики и собачки расцвели в заботливых руках, а мы с вами стали чуточку мудрее и увереннее в себе.
«Вот как выглядит говяжий фарш из магазина и тот, который действительно был произведен на ферме»
«Купили „убитую“ квартиру. Через 3 года и 3 месяца ее просто не узнать»
«А это я в 18 лет и в 32. Прошла большой путь к любви и заботе о себе»
«Сбросила почти 20 кг. Вешу 47»
- И нашла источник молодости, да? © bruseido / Reddit
Кстати, у нас есть подборка фотодоказательств того, что время порой летит так, что и не заметишь.
«Ветеринар в приюте сказал, что такого запущенного состояния он еще не видел. А спустя 6 месяцев она выглядит так»
- Какая классная летучая мышь получилась. © VashHumanoidTyph00n / Reddit
«Я похудел на 77 кг. У меня ушло на это 2,5 года»
«Уговорили, покажу вам своего кота»
«Дружим с 2001 года. У всех теперь семьи, дети. А мы по-прежнему общаемся. Это самые крутые ребята в мире. Я — единственная девушка на фото»
«Несколько месяцев назад его нашли на дороге и привезли ко мне в очень плохом состоянии»
«Моя улыбка до и после коррекции зубов»
«Так выглядит 54-летняя грязь на брусчатке»
«Всего-то год разницы между фото»
«Да-да, это одна и та же собака! У меня челюсть отвисла, когда ее новые хозяева прислали нам фотографию из бассейна»
Ванная комната до и после ремонта
«Девушка сказала, что придет в гости, поэтому я быстренько пропылесосил»
Перемены неизбежны, но в этом их особая магия — они помогают нам расти. Главное — оглядываться назад не с грустью, а с улыбкой, ведь каждый новый день открывает возможность, чтобы стать лучше.