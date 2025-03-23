15 фото, при виде которых начинаешь понимать, что все познается в сравнении

Мир вокруг нас меняется с такой скоростью, что мы порой не замечаем, как все вокруг меняется, даже мы сами. Только сравнив два снимка «до» и «после», можно вдруг осознать, сколько всего произошло. Но перемены — это не всегда повод для ностальгии, ведь иногда они делают нас и окружающий мир только лучше. Кто-то освоил искусство дизайна и преобразил свое жилье до неузнаваемости, котики и собачки расцвели в заботливых руках, а мы с вами стали чуточку мудрее и увереннее в себе.