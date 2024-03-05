15+ фото, от просмотра которых даже перфекционисты захлопают в ладоши

У некоторых людей при виде вещей, которые идеально сочетаются между собой или имеют геометрически правильную форму, порой возникает необъяснимое чувство внутреннего удовлетворения. Например, когда вещи на полках не просто сложены аккуратно, но еще и расположены по цвету в виде градиента. Или же купленный шкаф идеально помещается в комнату практически без зазоров.

«Переехали в новый дом, и жена уже разложила контейнеры»

В местном магазине декора подушки расставляют вот так

«Продавал громоздкий шкаф-купе. Вчера его забрали, а сегодня покупатель прислал мне это фото»

«Открыл я свой почтовый ящик, чтобы забрать посылку, а там такое»

«А я все никак не мог найти свой коврик для ванной»

«Вот какой кристалл я вырастил своими руками. Это соль»

«В кармане новых брюк нашла идеально круглый шарик»

«Тарелка из-под торта отлично помещается в раковину. И также способна отлично там застрять»

Кстати, посмотрите еще на подборку фото, приводящих в экстаз даже тех, кто не считает себя перфекционистом.

«Вашему вниманию — приготовленный на костре зефир»

Наглядное объяснение что такое «тютелька в тютельку»

«Нашла классный способ заморозить целый арбуз»

«Стейки просто созданы для этой сковороды»

Еще одна капля и все пропало

«Нашла пуговицу, которая не пролезает в мою банку для пуговиц. Причем не пролезает тютелька в тютельку»

«Только гляньте, какие следы оставил мой пес на этом пляже»

Просто идеально

Как классно, когда пылесосом можно залезть во все уголки. А ведь у некоторых людей не дом, а настоящий рай для перфекциониста.

«Банка с тунцом случайно упала в раковину»

«У подруги кофта один в один совпадает с расцветкой бутылки»