15 фотографий, которые буквально кричат: «Вот, что такое наглядная разница»

Порой, начиная долгий путь к изменениям, мы можем забывать, с чего начали. И тогда еще сложнее увидеть результат. Но тут на выручку приходят фотографии и тогда разница очевидна. Какая бы ни была цель — тело мечты, обновление ванной, даже выращивание растений — добиться можно всего. И когда мы видим примеры успеха у других людей, то и сами начинаем верить — все возможно, главное не отступать.

«Увидела эту фотографию двухлетней давности и едва себя узнала»

«Мы с братьями повторили старую совместную фотографию. Прошло 39 лет»

«Мне 37 лет. Вот, как стала выглядеть моя кожа после всего одной процедуры фотоомоложения лица. Ни макияжа, ни фильтров — только чистый результат»

«Я решил сделать что-то, чтобы скрыть сарай и добавить цвета двору»

«Мне понадобился год, чтобы спасти это дерево инжира»

«Я нашла этот крошечный самодельный домик и решила приукрасить его. Это до и после»

«Я вот уже два месяца хожу в зал по 3 дня в неделю. Тренировки сделали чудо с моим артритом и плохими коленями. Ну а я просто горжусь своим прогрессом»

«Уже более полутора лет живу без вредных привычек — и сбросил почти 70 кг»

«Здесь становится жарковато, поэтому их отправили на стрижку»

«Только отрастив волосы, осознал, что я кудрявый»

Да ты просто нереальный красавчик с такими волосами! © BagIndependent2429 / Reddit

«По одной комнате за раз изгоняю из дома дух 2000-х. Сейчас была очередь ванной»

Вау! Разница просто как ночь и день. © issoe*****abom / Reddit

«Переделка комнаты. Это до и после»

«Я выращиваю суккуленты и это мой прогресс всего за полгода с небольшим»

© SoulAndShadow / Reddit Олеся 17 часов назад Ну... Суккуленты живучие и не особо проблемные.

Что-то вспомнила историю как парень заказал 500 суккулентов и таможня их не пропускала. Около месяца "вызволял" - - Ответить

«До и после того, как я забрал этого малыша домой»