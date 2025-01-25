15 фотографий, которые буквально кричат: «Вот, что такое наглядная разница»
Порой, начиная долгий путь к изменениям, мы можем забывать, с чего начали. И тогда еще сложнее увидеть результат. Но тут на выручку приходят фотографии и тогда разница очевидна. Какая бы ни была цель — тело мечты, обновление ванной, даже выращивание растений — добиться можно всего. И когда мы видим примеры успеха у других людей, то и сами начинаем верить — все возможно, главное не отступать.
«Увидела эту фотографию двухлетней давности и едва себя узнала»
«Мы с братьями повторили старую совместную фотографию. Прошло 39 лет»
«Мне 37 лет. Вот, как стала выглядеть моя кожа после всего одной процедуры фотоомоложения лица. Ни макияжа, ни фильтров — только чистый результат»
«Я решил сделать что-то, чтобы скрыть сарай и добавить цвета двору»
«Мне понадобился год, чтобы спасти это дерево инжира»
«Я нашла этот крошечный самодельный домик и решила приукрасить его. Это до и после»
Старый домик, старый дворик. Не хватает фигурок людей или домашних животных, чтобы инсталяция "ожила". А так смотрится довольно убого.
«Я вот уже два месяца хожу в зал по 3 дня в неделю. Тренировки сделали чудо с моим артритом и плохими коленями. Ну а я просто горжусь своим прогрессом»
«Уже более полутора лет живу без вредных привычек — и сбросил почти 70 кг»
«Здесь становится жарковато, поэтому их отправили на стрижку»
«Только отрастив волосы, осознал, что я кудрявый»
- Да ты просто нереальный красавчик с такими волосами! © BagIndependent2429 / Reddit
«По одной комнате за раз изгоняю из дома дух 2000-х. Сейчас была очередь ванной»
- Вау! Разница просто как ночь и день. © issoe*****abom / Reddit
«Переделка комнаты. Это до и после»
«Я выращиваю суккуленты и это мой прогресс всего за полгода с небольшим»
Ну... Суккуленты живучие и не особо проблемные.
Что-то вспомнила историю как парень заказал 500 суккулентов и таможня их не пропускала. Около месяца "вызволял"
«До и после того, как я забрал этого малыша домой»
«Прошло 3 года. Те же комната, стул, птицы, сияющая улыбка и чудесные друзья вокруг. Изменилось только одно — я сбросила почти 70 кг»
Офигенно))) я могла бы подумать, что это девушка справа лет через 30.
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