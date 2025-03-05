Если заворачивать попкорн в салат, он автоматически превращается в ПП. Всё продумано 8)
15 историй о людях, чье поведение загадочнее дальних галактик
Иногда чужое поведение просто сбивает с толку. Особенно неожиданно, когда что-нибудь эдакое отчебучивает близкий человек. В такие моменты в голову могут прийти мысли вроде: «Да где же тут логика? Как до такого вообще можно додуматься?» Но для участников историй из нашей подборки все совершенно нормально и обыденно. Как говорится, каждому свое.
- Самые ценные подарки от моей свекрови за 15 лет: мне — полкило конфет, единственных, которые я не люблю, мужу — на день рождения в конце апреля букет тюльпанов со своей дачи. Но подарок для нашей дочки затмил все, на выписку из роддома она привезла старый ковер и торжественно его вручила внучке. Занавес! © Наталья Полищук / Dzen
- Маме сразу не понравился мой парень, хотя у меня всегда с ним было все хорошо. Когда я начинала с ним встречаться, она постоянно скидывала мне фотографии сыновей своих подруг и спрашивала как они мне. Отвечала, мол, але, у меня есть парень! Она писала что-то типа: «Ты все еще с ним?» На нашей свадьбе мама время от времени подходила ко мне с вопросом: «Ты уверена?» Да, черт возьми! Я выхожу за него замуж прямо сейчас! После свадьбы на пару лет ее вопросы прекратились и я думала, что уже все. Сегодня позвонила и сказала мне, что встретила на улице своего бывшего и они разговорились. Оказалось, что у него есть сын и он работает в турагентстве — отличный вариант. Мама, мы с мужем очень счастливы! И вообще, у нас двое детей. Какой, нафиг, турагент?! © Карамель / VK
- Мы собирались смотреть фильм, и муж захотел попкорна. Он сказал: «Жаль, что у нас нет салата». Я спросила, хочет ли он салат, он ответил: «Нет, я хочу попкорн с салатом». Он сказал, что никогда ничего не говорил в кинотеатре, потому что всегда знает, что у них никогда нет салата. Этот человек ест кусочки салата и попкорна вместе. Вся его семья так делает. © IllTechnician5828 / Reddit
- Шестой месяц беременности, и, как ни странно, никаких загонов. Никаких огурцов с шоколадом, селедки с вареньем и прочих экспериментов. Ем нормально, как обычный человек. А потом ночью иду в туалет, вижу на кухне горит свет. Тихонько заглядываю — муж делает себе бутерброд. Остаюсь в тени и наблюдаю. Хлеб, майонез, кетчуп, горчица. Ладно. Сыр, колбаса, жареная картошка. Ну, калорийно.
И тут он достает из холодильника мороженое и кладет его сверху. Я в шоке. Вываливаюсь из-за угла: «Так, стоп. Кто тут беременный — ты или я?» Он застыл: «Ты все видела?» И просто продолжил есть этот кошмар с таким кайфом, будто ел лучшее блюдо в мире. Хорошо, что меня это все обошло стороной. А вот у мужа, похоже, «синдром беременного папы». © Мамдаринка / VK
- Муж подарил мне на день рождения огромный букет полевых ромашек, сказал, что там ровно 133 цветка, и пока я их не перегадаю, подарок не получу. Я сначала посмеялась, а потом поняла, что он серьезно. Села, начала гадать. Через пару часов поняла, что в этом букете ромашки буквально бесконечные, глаза уже начали слезиться от количества «любит — не любит». На следующий день продолжила, муж хохотал и говорил, что проверяет мою настойчивость. На третий день я уже чувствовала себя сумасшедшей, но, к счастью, последняя ромашка оказалась доброй. Любит! Муж торжественно вручил мне подарок, а потом признался, что специально добавил цветок, чтобы все закончилось на «любит». Мерзавец, но какой романтичный! © Карамель / VK
- Стояла себе на улице, ждала подругу, никого не трогала. Как вдруг подбегает ко мне молодой человек, подхватывает мою руку и, слегка наклонившись, целует ее. Я от шока замерла как столб. Парень, не отпуская моей руки, сказал: «Миледи, ваши брови похожи на тараканьи усы — это так очаровательно». После чего он снова чмокнул мою ладонь и скрылся, оставив меня с кучей вопросов. © Не все поймут / VK
- Это был один из первых моих визитов к семье мужа. В гостиной стояли два дивана напротив друг друга и несколько стульев. Все расселись, и я, не зная, как себя вести, плюхнулась на диван, на котором лежало около двадцати или тридцати плюшевых мишек. Моя свекровь посмотрела на меня с таким удивлением, будто я села на живых медведей! Мне тут же мягко объяснили, что этот диван предназначен только для медведей и никому другому сидеть на нем нельзя. В целом, у всех свои странности. Сейчас свекровь мне кажется вполне адекватной. © Мамдаринка / VK
- Жене нравится устраивать ужины с полностью сервированным столом. Каждый вечер я чувствую себя как в ресторане, наслаждаясь самым вкусным и креативными блюдами, которые я даже не мог себе представить. © s3×1baddie / Reddit
Жалко ромашки. Весь букет оборвала за подарок. А муж романтичный абьюзер, три дня потешался над женой и её меркантильностью - "сдохну, а подарок получу!"
- Вот все говорят, что девушки очень обидчивые, и причину их обид не понять никому. Так вот к чему я это. Мой папа обиделся на маму и не разговаривал с ней 2 недели! Знаете, почему? Она не сказала ему «Будь здоров!» после чиха. © Карамель / VK
- Когда жена засыпает, то трет ножки свои друг о друга, как сверчок, а затем издает такой вздох, полный счастья. После чего засыпает с улыбкой. Это восхитительно. © throwawayacct3**11 / Reddit
- Живу в общаге с милой, но своеобразной девушкой. У нее кровать завалена плюшевыми игрушками. Серьезно, там место для нее самой едва остается. И вот недавно приходит ее парень с очередной плюшевой зверушкой, протягивает, а она не просто берет и радуется, нет! Она сначала знакомит новенького с остальными. Берет медведя, поворачивает к своим плюшевым игрушкам и говорит: «Это Жорж, он теперь будет жить с вами. Жорж, это Лапа, он тут главный, это Зефирка, она любит спать в ногах, а это — Пушинка, ее не обижай, она нервная». И так уже не первый раз. © Палата № 6 / VK
- Сидим с напарницей на работе, скучаем, покупателей нет, на улице мороз. И тут к нам вбегает женщина в халате махровом, куртка тонкая поверх: «Продайте мне шубу, замерзла очень». На ее фигуру у нас была мутоновая шуба как раз ее размера. Она накинула на халат, покрутилась возле зеркала и сказала: «Покупаю. А то я за хлебом в магазин пошла, замерзла, и решила шубу купить». Расплатилась и убежала. Все это произошло за какие-то 10 минут. Мы стоим в шоке после ее ухода. Заглядывают к нам продавцы с соседнего отдела и спрашивают: «Она что, на сдачу от хлеба шубу купила?» Долго мы еще эту женщину вспоминали добрым словом, так как в этот день она была единственным покупателем. © Мендалиева Гульмира / Dzen
Ну, если у женщины была кредитная карточка и в планах было купить шубу, то почему бы и не купить по-случаю.
А девушка с плюшевыми игрушками, может не наигралась в детстве, или вообще не было таких игрушек. Мне уже ...надцать+ с хвостиком, и я тоже люблю мягкие плюшевые игрушки. Правда я с ними не сплю, и играю в игрушки только с внуками.
- Село, утро, выходной день, две соседки: пенсионерка и молодая девчонка. Молодая настирала белье и развесила все во дворе на веревках. Пожилая топчется вдоль забора и орет на молодую: «Таня, сними свои трусы, а то ко мне в гости Оля (внучка) с женихом скоро приедут!» Молодая отвечает: «Баб Маш, сейчас высохнут, я сниму». Далее начинаются указания, что надо снять вот прямо сейчас, а то стыдно свои трусы сушить у всех на виду. При этом, трусы ее мужа, маленького сына и свекрови пожилую соседку не интересуют. Раздражают именно трусы Тани. Длится это пару часов. В итоге Таня заорала на нее на всю улицу: «Баба Маша, это мои трусы, а не Олины! Если жених Оли спросит, чьи это трусы, я ему подтвержу, что это мои! А мне за мои трусы совсем не стыдно!» Бабка притихла. Трусы высохли до приезда внучки. Соседи до сих пор вспоминают и смеются. © 152988 Мет / Dzen
- Муж придумывает песни обо всем, что делает, видит, думает. Я знаю, где он был в квартире, потому что он сочиняет песню о кетчупе. Самое приятное, что больше всего глупых песен он придумывает обо мне. Я люблю его. © Former-Cat8735 / Reddit
- Я уже почти уснула, уже проваливаюсь в этот сладкий момент, когда не думаешь ни о чем, тело расслаблено, тепло, уютно. И тут муж, лежавший рядом абсолютно спокойно, внезапно хватает меня, сжимает в объятиях и орет в ухо: «Оля, блин, где ключ на двенадцать?! Неси домкрат!» Я подскакиваю, пытаюсь понять, что вообще происходит. А этот дундук просто поворачивается на другой бок и дальше спит! Утром говорю ему: «Ну что, нашел ключ на двенадцать?» Он глаза вылупил: «Откуда ты знаешь, что мне снилось?» Следующий раз буду на камеру записывать, откуда я знаю. © Мамдаринка / VK
А вот подборка о чудачествах супругов, с которыми уж точно не бывает скучно.
Комментарии
У каждого человека есть свои заморочки. Для кого-то они кажутся странными. А кому-то вполне себе нормальными.
Только вот про гаечный ключ муж почти каждую ночь орёт уже в каждой подборке.
Мамдаринки, придумайте там уже чего нибудь новенькое.