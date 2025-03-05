15 историй о людях, чье поведение загадочнее дальних галактик

Ну, если у женщины была кредитная карточка и в планах было купить шубу, то почему бы и не купить по-случаю.

А девушка с плюшевыми игрушками, может не наигралась в детстве, или вообще не было таких игрушек. Мне уже ...надцать+ с хвостиком, и я тоже люблю мягкие плюшевые игрушки. Правда я с ними не сплю, и играю в игрушки только с внуками.