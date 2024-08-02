Повезло ему, что эта дама "заинтересовалась интерьером лифта" сразу же, а не года через два "серьёзных отношений", когда у него вдруг возникли временные трудности например.
14 историй о провалах — глубоких, как Марианская впадина, и эпичных, как саундтрек «Безумного Макса»
В жизни не всегда все идет так, как мы хотим. То про день рождения подруги забудешь, то вместо мужа на работу разбудишь кого-то совершенно другого... И ведь потом еще лежишь, вспоминаешь по ночам, как опозорился. Герои нашей статьи решили рассказать о своих провалах в сети — надеемся, им стало легче.
- Никогда не смеюсь над историями, где людей мошенники разводят людей тупыми схемами, потому что однажды и сама попалась на такое и отправила человеку несколько тысяч. Но история не об этом, а о том, что мой парень, когда узнал, обеспокоился уровнем моей кибер-грамотности и решил подарить мне какой-то интернет-курс. В этом курсе, за который он заплатил почти пять тысяч, должны были изложить все известные мошеннические схемы, способы противодействия, механизмы защиты и все такое. В общем, он отправил пять штук и его просто заблокировали. © Палата № 6 / VK
- С сестрой мы погодки. Родители у нас ученые, очень строгие, все было под запретом. Я слушалась, старалась быть достойной их. Сестра — бунтарка. Я получила докторскую степень, всегда работала, вышла замуж за нужного человека. Сестра же гоняла на байке, рисовала ерунду, которую никто не покупал, любила кого хотела. И вот нам 40. Все имущество родители отписали сестре, так как она «глупая и ничего себе не нажила», и ее детей выучили и вырастили. А я осталась одна, муж ушел к молодой, детей не хотел, а сейчас мне и рожать поздно. © Подслушано / Ideer
- Надо было мне побывать в одном офисном центре. А я в тот период жизни очень старался выглядеть респектабельно: прическа, начищенная обувь, белая рубашка, костюм, приталенное пальто. В вестибюле у лифта стоит она — женщина-мечта, выглядящая на миллион. Мы вместе подождали лифт, я галантно спросил, на какой ей этаж, едем. Она оценивающе смотрит на меня, глазками играет, легкая улыбка. «Привет! Я минут через 30 освобожусь, сможете подвезти меня?» Я слегка опешил, спросил, куда ей. Она без тени смущения: «А вам куда? Мне кажется, нам по пути». Я достаю из кармана проездной на метро и показываю ей: «Мне в метро». Она вскидывает бровь: «Понятно. Думала, вы на машине». И вдруг очень заинтересовалась интерьером лифта. © ATJIAHT / Pikabu
- Обещал с сыном сходить на концерт, поэтому на работе попросил один день за свой счет, но никому из коллег не сказал об этом. И когда кто-то снимал концерт, на видео в кадр попало и мое лицо. Как потом рассказал начальник, сразу три человека отправили ему это видео с подписью, что я в рабочее время шляюсь где попало. © Подслушано / Ideer
- Мой молодой человек сказал, что вечером не приедет. Я решила уделить этот вечер себе любимой и устроить праздник живота. Пришла домой, заказала сет суши, накрыла красивый стол, все аккуратно расставила... И тут неожиданно заходит мой возлюбленный. Подумал, что я любовника жду. Устроил скандал, весь вечер выяснял, кто это. До сих пор не разговаривает со мной. А я всего лишь хотела вкусно поесть в одиночестве. © Палата № 6 / VK
- Я вчера задремала в автобусе, и показалось, что свою остановку проехала. Как заору почему-то: «Помогите!», вылетаю в переднюю дверь. Понимаю, что ошиблась, и мне ехать еще и ехать... Успеваю заскочить в заднюю дверь и усаживаюсь на свое же место. Тихо в автобусе стало, даже водитель музыку выключил. © Berezhanochka / Pikabu
- У мужа на работе жесткие правила: не открыл вовремя салон — получил штраф, весьма существенный. Так как будильников он не слышит, каждый раз бужу его безработная я.
И просыпаюсь я как-то без будильника, смотрю на часы — божечки-кошечки, 10 утра! Начинаю активно толкать благоверного, а он, зараза, не реагирует. Кричу ему: «Валера, блин, ты все проспал!» В общем, все это время я кричала на собаку, которая, как муж ушел на работу, легла на нагретое место. © bytyavka / Pikabu
- Проснулась утром и увидела уведомление на телефоне, что у моей хорошей знакомой сегодня день рождения. Я даты плохо помню, поэтому календарь в телефоне сильно помогает. Решила позвонить ей, поздравить. Пожелала ей всего на свете, она с уважением выслушала меня, а потом говорит: «Спасибо, конечно, большое, но у меня еще три месяца до дня рождения». У меня три подруги по имени Таня. Нужно им всем в календаре фамилии поставить к напоминалкам... © Палата № 6 / VK
- Отправили меня в детстве на лето к деду в село. Там я подружился с пацаном, у которого была такая же приставка, как у меня, но мать не разрешала ему играть. Он мне много рассказывал, какие у него крутые игры. И я даже поменялся с ним: он мне крутой картридж, а я ему что-то ценное (уже не помню, что). Я долго просил его маму включить приставку, чтобы проверить, а она ни в какую. Приехал домой, и меня ждал облом. Картридж не работал. А мать просто подыгрывала сынку. © Подслушано / Ideer
Развели городского как лоха), читала здесь, что в некоторых деревнях это принято и почетно😁
- Я, наверное, ужасный человек: редко думаю о нуждах других, никогда не подаю мелочь на улице, общаюсь только с теми, кто мне интересен — словом, эгоистка. На днях шла из ресторана в сторону метро, увидела беременную с коляской. Вопреки своему характеру, я подбежала и хотела помочь ей отнести коляску вниз по лестнице. И тут ко мне подскакивает парень, говорит, что это социальный ролик, и просит не мешать: они снимают пофигистичность людей. Такой вот облом. © Подслушано / Ideer
- Ехал я как-то в поезде в ночь, нужно было хорошо выспаться — в день приезда мне на работу. Со мной в купе ехала бабушка, которая сразу же оккупировала всю свою нижнюю полку, мужчина на верхней полке, и за 2 минуты до отправки поезда присоединилась молодая девушка. Симпатичная, милая и кокетливая. Мы сразу с ней познакомились, начали болтать обо всем на свете. Под воздействием чар этой красотки я отдал ей свою нижнюю полку, а сам ушел на верхнюю, где раньше никогда не спал. Всю ночь провел в ужасе, держась за стенку, чтобы не упасть, а девушка мирно спала. На следующее утро даже телефон не оставила, самая первая сошла с поезда. А я, не поспав ни часа, пошел на работу. Развели на нижнюю полку, как лоха. © Палата № 6 / VK
- Недавно пришла на тренировку в зал побегать на дорожке. В зале куча людей, каждый занят своим делом. Надела наушники, настроения слушать музыку не было, поэтому включила тупой сериал про пиратов в довольно крамольной озвучке. Звучит тихо, но вроде слышно, поставила звук на максимум, слушаю и бегу. Почти всю серию посмотрела, и тут краем глаза замечаю выражение лица мужика с соседней дорожки. В этот момент я, наконец, поняла, почему звук такой тихий — наушники у меня не подключены, и я уже 20 минут на полной громкости смотрю сериал, как гопник в электричке. © fenibutovo / Pikabu
Вопрос знатокам: кто знает что за сериал про пиратов в крамольной озвучке? Люблю такое
- Я человек-облом. Хотела выучиться на экономиста — меня отправили в медицинский; хотела пышную свадьбу — с мужем просто расписались; хотела дочку — родился сын; мечтала, что сын станет отличником — сплошные тройки с первого класса; хотела отдать сына на музыку — муж воспротивился и отправил его на бокс; мечтала, что он станет юристом — пошел в IT. Мечтала, чтобы хотя бы у сына была пышная свадьба, и только недавно узнала, что он со своей девушкой еще месяц назад втихомолку расписался. А муж не понимает, чего это я разрыдалась, когда узнала о женитьбе сына, мы ведь сами так же поженились. © Подслушано / Ideer
- Пошел я сегодня посидеть на озере, половить рыбку. Не дошел — провалился в болото, телефон намочил. Вернулся домой, думаю, надо просушить телефон. Из круп, которых много — только пшенка. Засыпал и лег спать. Жена проснулась, увидела в большой миске пшенку и решила, что я насыпал на утро и забыл замочить. И — тадам! — залила все это водой и пошла спать. Жена рыбака всегда на страже... © svolosch / Pikabu
Это еще ладно. А представьте, какой провал, если только после женитьбы вдруг выяснилось, что у вас с супругом абсолютно разные взгляды на совместную жизнь? А вот героям этой статьи и представлять не надо.
Комментарии
«Я человек-облом» — не, просто не нужно мечтать за других людей, сын сам за себя мечтать и воплощать может. А то придумала всю жизнь для другого человека, и рыдает сидит, что не сложилась.
Боги, спасибо моим родителям, что такими не были))
Не уважаемый адми, как вы умудрились сверстать дищайн так, что теперь ваша долбанутая реклама в мобильной версии оказывается сверху и никак не стряхивается ничем кроме обновления страницы?!
Нахрен так делать?!