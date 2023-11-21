15 историй о тату, которые останутся в памяти на всю жизнь, как и чернила в коже
Народное творчество
2 дня назад
Иногда татуировки оказываются не мимолетной прихотью, а выверенным решением, к которому человек шел неделями, месяцами, а то и годами. И тогда история, связанная с татуировкой, бывает в разы любопытней, чем иные фильмы или сериалы.
- Работаю тату-мастером. Пришла ко мне молодая пара набить тату. Чувствовалось, что парень и девушка счастливы вместе. Вначале я сделал тату девушке — небольшое сердечко на запястье. А потом парню — этакий мультяшный бриллиант. Я спросил, зачем он ему, а тот в ответ, мол, просто нравится дизайн. Оба ушли довольные. А через неделю девушка написала, что парень вечером того же дня сделал ей предложение. И благодарила меня за то, что я сделал ее день таким особенным. Оказывается, парень решил сделать тату в честь их предстоящей помолвки, хотя даже не знал, ответит ли она «да». Очень мило, и я несказанно рад, что она согласилась. © S*****andcute / Reddit
- Я решила, что никогда не буду делать тату. Тату мне не нравились, у меня низкий порог болевой терпимости, а мысль о том, что оно останется со мной на всю жизнь, меня пугала. И тут как-то я погрузилась в пучину разочарования в себе, а друг решил меня подбодрить, прислав строчку из пьесы Шекспира: «И хоть она мала, она душой свирепа». Я перечитывала ее раз за разом. Я поставила ее на фон на телефоне. Я прочитала пьесу. Я даже пошла посмотреть спектакль по ней, в котором выступал мой друг. Эта фраза стала моим девизом. «Я свирепа!» — шептала я себе, когда сталкивалась с новым препятствием. В конце концов я пришла к выводу, что мне нужна татуировка с этой строкой. Целых полгода я выждала, чтобы убедиться, что мое мнение не изменится, и, наконец, набила себе эту фразу на боку. И это было не так больно, как я ожидала! © Kate Scott / Quora
- Ко мне в салон пришел молодой парень, который уезжал из дома на учебу и оставлял свою кошку дома. Он хотел, чтобы я сделала ему тату отпечатка его кошки в том месте, где она обычно кладет свою лапку. А я настолько обожаю свою собственную котейку, что мне трудно даже представить, что я могла бы ее оставить. Так что я была тронута до слез, когда делала это тату. © meowmeow138 / Reddit
- У меня муж всю жизнь мечтал о татушке паука с паутиной. Там, где он жил, нет тату-салонов, а в те города, где они есть, он не ездил, не было необходимости. И только когда мы стали жить вместе в моем городе, мы исполнили его мечту, и теперь у него на предплечье паутина и паук. А случилось это в его 60 лет! © Луника / ADME
- В 16 лет я втайне от родителей решила набить тату на пальце правой руки. Мой друг выбил его для меня. Чтобы родители ничего не заметили, я прикрывала тату кольцом, думая, что покажу его, только когда мне исполнится 18. Однако моя мама все же умудрилась увидеть его, но не стала кричать, а вдруг расплакалась. Оказалось, что у тети Лоры, моей тезки, которая ушла из жизни еще до моего рождения, тоже была такая же татуировка и на том же месте. © PilesOfLaura / Reddit
- Отец моего старшего брата ушел из жизни много лет назад, а вчера брат признался мне, что ему периодически снится один сон. В этом сне он — еще ребенок, а его отец запускает с ним воздушного змея. Вижу: брат рассказывает это, а у самого слезы подступают. Вот я и сказала ему, что можно было бы сделать тату на эту тему. И вот сегодня мы с ним вернулись из тату-салона, а у него на целую руку красуется тату, на котором взрослый человек и ребенок запускают воздушного змея. Приятно было видеть, что брат счастлив. © Подслушано / Ideer
- Работаю татуировщиком 13 лет. Приезжает ко мне пожилой обходительный мужчина с женой. Я с обоими работал десятки раз. Жена уезжает на их машине по делам, а я делаю ему тату. Проходит примерно 2 часа после начала сеанса, и тут звонок ко мне в салон. Поднимаю трубку и к своему шоку узнаю, что его жена попала в аварию, их машина разбита, а она сама находится в больнице. Я бросаю работу и сам отвожу мужчину в больницу. К счастью, жена была в порядке, а мы через несколько дней закончили начатое тату. © efergantes / Reddit
- Сестра укатила учиться на дизайнера-художника в Италию, там и осталась. В какой-то момент решила подработать набиванием татух, прикупила аппарат, ну и на себе испробовала, на животе точку поставила. Точка оказалась заглавной буквой целого абзаца, обе руки забиты, и история еще не подошла к концу. © JohnySage / Pikabu
- Я пошла бить тату, хотя знала, что бабушке это не понравится. А она меня растила, я ее люблю, и мне бы не хотелось ее расстраивать. И да, услышав об этом, она закатила глаза, но когда я показала тату розы, бабушка Роза вдруг улыбнулась и сообщила, что я еще та приколистка. Тогда она показала мне свое тату, о котором я даже не знала. Бабушка сказала: «Когда твоя мама назвала тебя Маргаритой, я сразу же пошла и сделала себе такое тату маргаритки. А ты думала, в кого ты такая?». © Палата № 6 / VK
«Портрет моей бабули. Она была моей королевой».
- 16-летняя внучка позвонила мне, захлебываясь от рыданий. Я испугался, спрашиваю, что случилось. В перерывах между потоками слез выяснил, что родители не разрешили ей делать татуировку. Ну, ребенок плачет, надо же как-то утешить, вот я и ляпнул, мол, успокойся, будет тебе 18, сам отведу тебя сделать татуировку и сам такую же сделаю. И все: 2 года об этом мы не говорили ни слова. А на ее 18-летие — звонок. Поднимаю трубку, а внучка мне: «Дедуль, помнишь, что ты мне обещал?» А я уже и не помню, о чем речь. Она напомнила мне, и делать нечего: я сдержал свое обещание, и мы вместе сделали свои первые татуировки с медвежьей лапой. Она — в 18 лет, а я — в 65. © Robert Baker / Quora
- Через неделю после того, как я встретил свою нынешнюю жену, она подарила мне старый медный ключ — «ключ к ее сердцу». Это было банально, знаю, но при этом все равно так мило и трогательно. Я носил его с собой каждый день в течение 10 лет, а во время нашего медового месяца мы прилетели в Мексику, и я сделал татуировку с ним на спине, за сердцем. © FreakInThePen / Reddit
- Мне тату жизнь изменили. Всегда хотела сделать, вынашивала идеи, рисунки все со смыслом, но никак не решалась. То мама не разрешала, потом ребенок появился, второй, вес набрала. В прошлом году на 30 лет психанула и сделала две, но не понравилось, как на рыхлом теле выглядит. В итоге пошла в зал, села на диету, похудела на 30 кг и забила все запланированные тату. Муж в награду за упорство разрешил грудь, наконец, вернуть в форму операцией. Теперь выгляжу как модель c обложки модного журнала. © Подслушано / Ideer
- Я делал татуировки девушке, ее тете и маме... в один и тот же день. Девушка прошла химиотерапию и ждала результатов лечения от рака. Она попросила выбить ей фразу «Просто позволь мне уйти». И только я нанес эскиз будущей надписи, как ей позвонил ее врач, и сообщил, что она излечилась от рака. После чего я стер эскиз. Это было так радостно и волнительно и для ее семьи, и для меня. © wut-n-tarnation / Reddit
- Дочь давно хотела тату. Я была против. Предложила ей сделать временную, может, поймет, что надоело. Она сделала, походила, говорит, мол, все равно хочу. Спросила, что она думает набить, а она присылает мне эскиз — стеклянный флакон с искорками внутри и розы. Я говорю: «Раз уж ты делаешь что-то навсегда, пусть это будет что-то памятное. Пусть во флаконе будут морские волны, а вместо роз — крокусы». Она родилась у моря, крокусы — это краснокнижные цветы в этом регионе. Она подумала и согласилась. Тату-мастер нарисовал ей эскиз, она прислала мне, я одобрила, она сделала. Получилось неплохо. © Вероника / ADME
- Пару лет назад моя бабушка и тетя приехали навестить мою семью. Мама и тетя вздумали вместе сделать татуировки. Когда они вернулись домой, они показали то, что получилось, бабуле, а той так понравились тату, что она пошла в салон и тоже сделала себе наколку. Когда бабуля вернулась в дом престарелых, все ее подруги буквально обзавидовались. В общем, все закончилось тем, что они убедили персонал организовать им совместную поездку в тату-салон, где они все и сделали себе татуировки. © Unknown author / Reddit
Чтобы тату доставляло радость, важно попасть к опытному и чуткому мастеру, который прислушается к пожеланиям клиента и сам сможет дать дельные советы. Попасть к профессионалу — задача не из легких, но результаты, как правило, стоят того.
Комментарии
Нет, ни фига не мило, ни одна история не зацепила. Такое ощущение, что придуманные. Первая вообще странная. Парень за двоих решил, что им надо тату сделать? Девушка не хотела?
Девушку жаль, за нее все решения принимает парень.
Кстати, это очень глупая идея делать тату в честь хахалей/пассий. Очень. Расстались, а тату осталась. В интернете немало историй, когда люди спрашивают , что делать с тату, если новый партнёр ревнует. У моей подруги когда-то был парень, у которого было набито имя его бывшей. Подруга ревновала, и я ее понимаю. Чувак в итоге пошел и свёл тату.
Кстати, перед тем, как делать тату, неплохо изучить его значение. И паука с паутиной делать идея так себе...
Девушку жаль, за нее все решения принимает парень.
Кстати, это очень глупая идея делать тату в честь хахалей/пассий. Очень. Расстались, а тату осталась. В интернете немало историй, когда люди спрашивают , что делать с тату, если новый партнёр ревнует. У моей подруги когда-то был парень, у которого было набито имя его бывшей. Подруга ревновала, и я ее понимаю. Чувак в итоге пошел и свёл тату.
Кстати, перед тем, как делать тату, неплохо изучить его значение. И паука с паутиной делать идея так себе...
-
-
Ответить
💩🚁Как Вы думаете вежливо ли спрашивать у знакомого или незнакомого человека о значении тату? Я слышала, одно мнение, что раз человек сделал тату, значит он хочет привлечь к себе внимание, а раз он хочет привлечь внимание, то пусть будет готов к вниманию, например, моему в переполненной маршрутке.
-
-
Ответить
Похожее
15 историй о неподражаемых женщинах, которые, как никто другой, умеют поставить нахалов на место
Народное творчество
8 месяцев назад
40+ человек, которые повелись на первое впечатление, а потом от стыда краснели, как раки
Народное творчество
3 месяца назад
13 человек, которые до сих пор не могут простить своих учителей
Ностальгия
3 дня назад
14 хитростей, благодаря которым ваши волосы будут выглядеть лучше, чем в рекламе шампуня
Народное творчество
5 дней назад
25+ фото, которые показывают всю красоту мира и человека
Фотографы
1 год назад
В интернете вирусится новый тренд — женщины делают «неприступный» макияж. Мы узнали, в чем вся соль
Культура
1 месяц назад
18 свадебных фото, которые стали лучшими в 2018 году. Судя по снимкам, этим молодоженам неизвестно, что такое скука
Фотографы
1 год назад
9 звезд, чьи фигуры считаются самыми красивыми, и пресловутые 90-60-90 тут ни при чем
Культура
4 месяца назад
Мечты должны сбываться. В браке или вне его
Авторские колонки
4 года назад
Что такое токсичная мужественность и почему от нее страдают и сами мужчины, и их близкие
Психология
3 месяца назад
16 девушек, которые попрощались с длинными волосами и доказали, что короткая стрижка идет не только пацанкам
Дизайн
3 года назад
7 вещей, которые могут превратить образ в тыкву, даже если вы не Золушка
Дизайн
1 месяц назад
Это форму мужниной груди вернули операцией? Простите, но не могу понять, когда один взрослый что-то разрешает или запрещает другому взрослому. Возможно, это просто корявая фраза, но…