15 историй о том, что бывает, если женщина в отношениях зарабатывает больше мужчины
Народное творчество
16 минут назад
Деньги — камень преткновения даже в таких близких и доверительных отношениях, какие складываются между мужем и женой. Мы прочитали много историй о том, как складывается отношения в браке, где женщина зарабатывает больше, чем мужчина. Вот некоторые из них.
- Мой муж ушел в декрет вместо меня. Я 7 лет работаю в международной компании, которая находится в другой стране. Работаю по ночам, потому что у нас разные часовые пояса. Обычно мой рабочий день начинается в 22 часа и заканчивается в 4-5 утра, в зависимости от поставленных задач. Моя зарплата больше его в три раза точно. Поэтому, когда мы стали обсуждать, кто пойдет в декрет, совместно и быстро приняли решение, что это будет муж. Его денег нам вряд ли хватит. А я потеряю работу полностью, ибо декрет мне никто не даст. И все нас устраивает, но не мою свекровь. Она уже несколько месяцев со мной не разговаривает, потому что я, видите ли, унизила ее сыночку. В чем унизила непонятно, конечно. Ну да ладно. © Рабочие истории / VK
- В 16 лет встретила будущего мужа, в 17 уже стали вместе жить, потом родилась дочь. Сейчас мне 35, и я ни разу не тратила всю зарплату на себя, а получаю больше мужа. Ни разу не жила одна. Иногда завидую одиноким девушкам. © Подслушано / Ideer
- Мой бывший получал в 6,5 раз меньше. Я, как последняя дурочка, терпела, работала на 2 работах. Дома готовила, убирала, старалась мужа возвысить. Но он это не ценил, все равно для него я была плохая. В итоге бросила его, завела себе мужчину, который понимает меня с полуслова, боится потерять. А моя сестра тоже зарабатывала гораздо больше своего мужа, работала по 14 часов в день, плюс командировки. Но он понимал это. Дома всегда было чисто, уроки с детьми сделаны. Я считаю, что она поступала правильно. Если в семье всех это устраивает — не важно кто деньги в семью несет. ©
Viktoria M / Dzen
- Я далеко не миллиардер, но зарплата неплохая, есть 2 квартиры под сдачу. Одну я купила до брака, вторую уже вместе с мужем приобрели. Сами живем в трешке, ее я сама купила в ипотеку. У мужа доход непостоянный и небольшой, поэтому на него никогда не рассчитываю. Мы ни в чем себе не отказываем, покупаем все, что хотим, при этом еще умудряемся откладывать. Думаю купить еще одну квартиру в ипотеку под сдачу. Муж смеется, говорит, что меня не остановить. © Рабочие истории / VK
- Бабушка мне рассказывала историю. Однажды деда уволили с завода. Четыре месяца он не мог найти другую должность, кормила его и двоих детей бабушка на зарплату бухгалтера. В один день ложатся они спать, а дед вместо того, чтобы на кровать лечь, постелил коврик и улегся возле кровати. Бабушка спрашивает, мол, ты чего. А он в ответ: «Не достоин я». Бабуля швырнула в него подушкой, накричала, заставила лечь в постель. «Ты меня всю жизнь кормил и будешь кормить, так что несколько месяцев я уже как-нибудь потерплю», — сказала она.
- Зарабатываю больше мужа, он не в курсе. Еще лет пять назад, когда моя зарплата стала расти, супруг начал закатывать истерики, мол, не чувствует себя мужиком. Без вопросов, соврала, что отказалась от повышения. Пару раз пыталась поднять тему, но муж реагировал плохо, и я продолжала врать. Лишнюю зарплату трачу на себя, на путешествия (вру про цены и количество звезд отелей), на родителей, откладываю на страхование жизни (не делится при разводе). Денег накопилось уже на половину хорошей однушки, думаю попросить маму взять ипотеку на себя. Не знаю, сколько продлится эта ложь, что с ней делать и стоит ли что-то делать. © Подслушано / Ideer
Мне странно читать Зарабатываю больше мужа,но он не знает.Много таких статей.У меня вопрос КАК вы составляете налоги? Отдельно друг от друга или вместе,как пара?
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- Живем с парнем почти год в моей квартире. Ее я купила, когда мне было 25. Сейчас мне 28. Я ухоженная, симпатичная, могу даже назвать себя успешной: по карьерной лестнице пробежалась нормально за 9 лет работы. В отношениях у нас было все прекрасно, ничего не предвещало беды, я даже о свадьбе думала, о совместном будущем. От него я всегда получала любовь, ласку, заботу. С моей стороны то же самое, плюс вкусный ужин. Решила, что все, этому человеку можно довериться и открыть душу. Но мне прилетел нож в спину. Нашла огромное количество переписок, доказательств измены. При разговоре с парнем выяснилось, что ему стало скучно. Одна я, видимо, не скучала. Что ж, бывает. Благо есть работа, на которой куча обязанностей, помогли отвлечься от этого всего. © Рабочие истории / VK
- В моей семье было по-разному. То мы одинаково зарабатывали, то кто-то больше, кто-то меньше. Но при любом раскладе траты на еду, одежду, ремонт шли через меня. А вот когда муж пошел налево, начались с его стороны упреки. Мол, деньги я не так трачу. Помню, как он полез в мою косметичку и кидал ее содержимое на пол с криком: «Вот на что ты деньги тратишь». Тогда я в ответ озвучила наши зарплаты и сравнила их. Не в его пользу. Разошлись, но далеко не из-за зарплат... © Ольга Вельтер
- Я зарабатываю больше, раза в три. Но молчу. Сама покупаю украшения и говорю «любимый подарил». Просто потому, что он отдает зарплату мне и не любит ходить по магазинам. Не возражает. © Елизавета Соболянская / Dzen
С первого дня,как мы стали жить вместе у нас общий счёт.Я веду хозяйство.Если покупаем большие подарки, то оговариваем сумму .
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- Сдала на работе важный проект, над которым трудилась почти полгода. Важный проект был для меня и самым прибыльным за всю мою карьеру. И вот свершилось, вчера презентовала его начальству, они очень довольны, оплатили проект еще и с премией. Довольная еду домой, зашла в магазин, купила вкусняшек, чтобы с мужем отметить успешную сдачу. Но по приезде домой я услышала нытье мужа, что я достала так много работать и поздно возвращаться домой, он устал сам себе греть еду и вообще-то он работает, зарабатывает и очень устает. Попыталась поделиться радостью о сдаче проекта, но меня никто не слушал. Молча забрал еду и ушел к компьютеру. Сижу на кухне. С одной стороны, эйфория по поводу проекта, а с другой стороны грусть. Как я докатилась до такой жизни, с кем я вообще живу? Я не замечала, что муж такой эгоист. Вот теперь думаю, может на премию снять квартиру и подать на развод? Обидно. © Рабочие истории / VK
- Муж мой всегда работал много и тяжело, но при этом хорошо зарабатывал. У меня же свой бизнес, толком не поймешь, какой доход, я не любительница все считать и фиксировать. Очень удивилась, когда недавно муж сказал, что весь наш уровень жизни — это моя заслуга. Никогда так не думала, тем более, что он мне и в бизнесе активно помогал. Без него я бы ничего не добилась. © Dina Aubekerova
- Решили с мужем завести ребенка. Выяснилось, что по его мнению, я должна уволиться с работы и все свое время и силы посвящать ребенку и дому. При этом я получаю почти в два раза больше, чем он. К согласию так и не пришли, развелись. © throwRAWorking-Wife / Reddit
- Стала зарабатывать больше мужа и в этот момент стала понимать богатых мужчин, которые не особо ценят своих жен бездельниц. Я по жизни хваткая, работать начала с 16-ти, никакой работой не брезгую и не боюсь ее. Сейчас на мне куча проектов, но я и на этом не останавливаюсь, все пашу и пашу. Муж же полная моя противоположность, вот сидит он в своей коморке и ничего ему больше не надо. Отработал, пришел, поел, завалился на диван с телефоном и все хорошо у него. Пыталась с ним поговорить, что так нельзя, мы еще молоды, самое время добиваться чего-то большего. Но из разговора поняла, что ему это не нужно. Тем более, как он сказал: «Так у нас ты хорошо зарабатываешь, зачем мне еще работа?» В общем, подала я на развод. Мужчин не осуждаю, понимаю. Но мне пора двигаться дальше. © Рабочие истории / VK
- Моя двоюродная сестра вскоре после развода начала встречаться с мужчиной, который тоже был разведен. На вопрос о том, почему он живет в съемной квартире, кавалер со скромным достоинством ответил, что после развода свою двухкомнатную квартиру он оставил жене и двум их общим детям. И только через год, на каком-то дне рождения у одного из его родственников, куда и сестра была приглашена, она совершенно случайно узнала, что квартира была добрачной собственностью его жены и даже вопрос о разделе этой жилплощади при разводе не стоял. © ЕленаГрациана / Dzen
- Я получаю не сильно больше мужа, но большую часть покупок оплачиваю именно я. При этом еще делаю около 90% работы по дому. Последней каплей стала вот какая история. В наш общий выходной он просто улегся на диван и встал только на следующий день в обед. При этом заявил, что очень устал. Кажется, мне проще стать матерью-одиночкой. © AthenaP / Reddit
А вот еще 15 историй о парах, чья любовь растаяла, как снег весной, стоило лишь им заговорить о деньгах.
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