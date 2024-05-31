15+ культовых музыкантов и их дети, внешность которых генетика расписала как по нотам
Знаменитости
36 минут назад
Культовые музыканты становятся старше, их дети тоже подрастают. Вот нам и стало интересно узнать, как же выглядят отпрыски тех, чьи песни хоть раз слышал каждый. В некоторых случаях яблоко от яблони укатилось далеко-далеко, но есть и такие, где невозможно найти отличия даже при огромном желании.
Майкл Джексон и его сын Принц Майкл Джексон II
Селин Дион и ее сын Рене-Шарль Анжелил
Wiese / FaceToFace / REPORTER / East News, J.M. HAEDRICH / SIPA / Sipa Press / East News
Стинг и его сын Джозеф Самнер
Шер и ее сын Элайджа Эллман
STEFANO RELLANDINI / AFP / East News, face to face aktuell / Reporter / East News
Джин Симмонс и его сын Ник Симмонс
Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News
Снуп Догг и его дочь Кори Бродус
FREDERIC J. BROWN / AFP / East News, Invision / Invision / East News
Пол Маккартни и его дочь Мэри Маккартни
AP / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News
Джон Бон Джови и его сын Джейк Бонджови
EVERETT COLLECTION / EAST NEWS, Hinton Jordan / Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News
Лиам Галлахер и его сын Джин Галлахер
Кит Ричардс и его дочь Александра Ричардс
EVERETT COLLECTION / EAST NEWS, Andy Kropa / Invision / East News
Стиви Уандер и его сын Кайленд Моррис
Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News
Мелани Браун и ее дочь Феникс Браун
East News, IMAGO / Steve Vas / Imago Stock and People / East News
Боб Дилан и его сын Джесси Дилан
Трэвис Баркер и его дочь Алабама Баркер
Jorge Rios / iPhoto / Reporter / East News, Invision / Invision / East News
Дэйв Мастейн и его дочь Электра Мастейн
Joe Sutter, PacificCoastNews / EAST NEWS
Крис де Бург и его дочь Розанна Дэвисон
Michal WARGIN / East News, 0000292 / Reporter / East News
Детей много, а статья одна. Но у нас есть еще:
Фото на превью PHOTOlink / Everett Collection / East News, LANDMARK MEDIA / Alamy Stock Photo, Joe Sutter, PacificCoastNews / EAST NEWS
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