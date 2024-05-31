15+ культовых музыкантов и их дети, внешность которых генетика расписала как по нотам

Культовые музыканты становятся старше, их дети тоже подрастают. Вот нам и стало интересно узнать, как же выглядят отпрыски тех, чьи песни хоть раз слышал каждый. В некоторых случаях яблоко от яблони укатилось далеко-далеко, но есть и такие, где невозможно найти отличия даже при огромном желании.