15+ культовых музыкантов и их дети, внешность которых генетика расписала как по нотам

Знаменитости
36 минут назад

Культовые музыканты становятся старше, их дети тоже подрастают. Вот нам и стало интересно узнать, как же выглядят отпрыски тех, чьи песни хоть раз слышал каждый. В некоторых случаях яблоко от яблони укатилось далеко-далеко, но есть и такие, где невозможно найти отличия даже при огромном желании.

Майкл Джексон и его сын Принц Майкл Джексон II

PHOTOlink / Everett Collection / East News, © LANDMARK MEDIA / Alamy Stock Photo

Селин Дион и ее сын Рене-Шарль Анжелил

Wiese / FaceToFace / REPORTER / East News, J.M. HAEDRICH / SIPA / Sipa Press / East News

Стинг и его сын Джозеф Самнер

facetoface / Reporter / East News, © magespace / Alamy Stock Photo

Шер и ее сын Элайджа Эллман

STEFANO RELLANDINI / AFP / East News, face to face aktuell / Reporter / East News

Джин Симмонс и его сын Ник Симмонс

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Снуп Догг и его дочь Кори Бродус

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News, Invision / Invision / East News

Пол Маккартни и его дочь Мэри Маккартни

AP / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Джон Бон Джови и его сын Джейк Бонджови

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS, Hinton Jordan / Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News

Лиам Галлахер и его сын Джин Галлахер

© Thesupermat / Wikimedia, © CC BY-SA 4.0 DEED, Vianney Le Caer / Invision / East News

Кит Ричардс и его дочь Александра Ричардс

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS, Andy Kropa / Invision / East News

Стиви Уандер и его сын Кайленд Моррис

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News

Мелани Браун и ее дочь Феникс Браун

East News, IMAGO / Steve Vas / Imago Stock and People / East News

Боб Дилан и его сын Джесси Дилан

Трэвис Баркер и его дочь Алабама Баркер

Jorge Rios / iPhoto / Reporter / East News, Invision / Invision / East News

Дэйв Мастейн и его дочь Электра Мастейн

Joe Sutter, PacificCoastNews / EAST NEWS

Крис де Бург и его дочь Розанна Дэвисон

Michal WARGIN / East News, 0000292 / Reporter / East News

Детей много, а статья одна. Но у нас есть еще:

Фото на превью PHOTOlink / Everett Collection / East News, LANDMARK MEDIA / Alamy Stock Photo, Joe Sutter, PacificCoastNews / EAST NEWS

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