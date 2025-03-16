15 людей, которые мастерски вышли из щекотливых ситуаций

"Я ехала с пар и мне приглянулись его штаны. Такой крой необычный. Не выдержала и решила пощупать. Прямо по штанам полапала. Он подскочил, обернулся, а я нахмурилась и выдала: "Мужчина, вы мне стачку изучить не дали!"

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Ох, божечки, нахмурилась она.

А ведь если ее по штанам полапают - визга будет, как от свиньи недорезанной...