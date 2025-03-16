Звонит свекровь и ставит перед фактом: через 20 минут будет у меня.
-А меня через 20 минут дома не будет)
15 людей, которые мастерски вышли из щекотливых ситуаций
Даже в простых и привычных бытовых ситуациях иногда все идет наперекосяк. В супермаркете у дома неожиданно разыгрывается настоящая драма, привычный офис вдруг становится совершенно не мил, а родственники начинают вести себя так, словно хотят стать ходячим анекдотом. Что делать, приходится выкручиваться из щекотливых ситуаций.
- Я как-то пришла с работы домой, а там на кухне кашеварила приехавшая погостить свекровь. Я зашла как раз в тот момент, когда она, что-то помешивая в кастрюле, достала ложку, облизала и собиралась дальше ею же помешивать. Я на автомате выкрикнула: "Подождите! Я вам сейчас дам другую ложку". Больше такого не было. © Marina Marina
- Мой менеджер очень сильно душился, причем каким-то тяжелым одеколоном. Каждый раз, когда у нас был какой-то разговор или встреча в его офисе, я просто задыхалась и у меня начинала болеть голова. Однажды я не выдержала и, будучи одна в его кабинете, «пошутила»:
- Ты по утрам душ из одеколона принимаешь, что ли?
Он ужасно смутился, стал себя обнюхивать, спросил:
- Неужели так сильно?
Я кивнула. С тех пор он перестал принимать «одеколонный душ». © Gena M. Evgenia
- Был у нас один "благоухающий" коллега. От его запаха у всех аж голова кружилась. И вот нас всех отправили в командировку. И там через пару дней этот коллега снова начал вонять! Аж слезы из глаз. Не выдержали, подошли, сказали ему. А он невинно выдал, что его мама собрала ему только 3 пары носков и нижнего белья. Да и вообще, зачем ему принимать душ вне дома? Мы попытались объяснить, а коллега даже предложил помочь ему со стиркой. Но тот отказался! Заявил, что стирают только женщины. В итоге нам пришлось поговорить с менеджером проекта, чтобы что-то с этим сделать. © Successful_Winter_97 / Reddit
- Мой друг попросил привезти ему кимоно. Положила его в сумку и села в автобус, где до меня докопались 2 парня, о-о-очень навязчиво пытаясь познакомиться. Один из них попытался выяснить, что же у меня в сумке. Расстегнул замок и увидел кимоно и черный пояс моего друга. Парни учтиво встали и удалились. © NaTa Lie
- Когда у всех стали появляться мобильные телефоны, я жутко завидовала обладателям этого сокровища. Денег на то, чтобы купить его, не было. Дядя подарил свой старый телефон. Пользоваться я им толком не умела и о беззвучном режиме не знала. Для того, чтобы таскать его в школу, я записала тишину на диктофон и поставила на вызов, чтобы не шуметь во время урока. Вот такая находчивая и счастливая была. © Подслушано / Ideer
- В супермаркете видела: молодой мужчина подходит к полкам, работница раскладывает товар. Он говорит: "Дайте мне, пожалуйста, прокладки". Она спрашивает: "Вам какие?" Он отвечает: "Ну примерно как на вас". © Anna Bogdzevic
- Был у меня один знакомый. Владелец большой компании. Во всех отношениях отличный парень, но вот с гигиеной большие проблемы. Однако никто не решался сказать ему об этом, хотя за его спиной шептались все, кому не лень. А бедный не могу даже устроить личную жизнь, все девушки шарахались от него, как от чумы. Так продолжалось до тех пор, пока одна его сотрудница не выведала его гигиенические привычки и не дала ему совет пользоваться антиперспирантом от повышенного потоотделения. Оказывается, он регулярно принимал душ, но пользовался обычным дезодорантом, который не справлялся с его проблемой. Это помогло и поменяло его жизнь. © CharlesAvlnchGreen / Reddit
- Стою в очереди к кассе, места на ленте еще нет. Оставила тележку и отошла глянуть акции. И тут к нам подруливает мадам с маленькой девочкой и детской тележкой. Становится прямо передо мной и демонстративно меня не замечает. Я слегка обалдела от этой простоты, но не растерялась и, спросив, что происходит, посмотрела ей в глаза. Взгляд у меня, как и голос, если нужно, становятся очень тяжелыми и выразительными: профессия сказывается. По ее слегка офигевшему виду поняла: она догадалась, что я вовсе не ребенок, и тут же попыталась съехать на стандартные отмазки. © Sattal / ADME
- Ко мне на работе подкатывает многодетный женатый мужик. Живет с женой, тещей и детьми, двумя собаками и попугаем в двушке. Он ко мне и так, и эдак, то кофе предложит, то засмотрится на меня. Во время корпоратива я не удержалась и говорю ему: «Вот смотри, я отвечу тебе согласием. Мы сойдемся. Кинешь жену и весь свой выводок. А дальше что? Ты заурядный бухгалтер. Жена с тебя такие алименты на 4 детей стрясет, что тебе нечего поесть будет, не то что мои потребности обеспечивать». Он офигел и ушел подальше. Кажется, спугнула, и он решил хранить верность супруге. © Карамель / VK
- Сижу дома за компьютером, работаю, уже поздний вечер. Ко мне подходит мой сын с таким унылым и грустным лицом, обиженно как-то спрашивает: «Мам, ну вот скажи мне. Можно ли ругать человека за то, что он никогда не делал?» Я удивилась такому вопросу, улыбнулась и ответила: «Конечно же, нет! За что его ругать тогда?» Сын улыбнулся и сказал: «Ну тогда и ты меня не ругай за то, что я две недели домашку не делал!» © Палата № 6 / VK
- Мы с мужем познакомились в автобусе. Я ехала с пар и мне приглянулись его штаны. Такой крой необычный. Не выдержала и решила пощупать. Прямо по штанам полапала. Он подскочил, обернулся, а я нахмурилась и выдала: "Мужчина, вы мне стачку изучить не дали!" © Подслушано / Ideer
- В автобусе передо мной сидела девушка, которая очень громко разговаривала со своими родителями по видеозвонку. Ну я сунул свое лицо в камеру и сказал: «Зайка, я понятия не имел, что сегодня увижусь с твоими родителями». Я войду в твою личную жизнь, если ты войдешь в мое личное пространство. © DanLaMorte / X
- Суббота, дел никаких нет, муж в командировке. Лежу на диване, ничего не делаю. Тут звонит свекровь и ставит перед фактом: через 20 минут будет у меня. В магазин сходить не успею, приготовить тоже, из еды в доме только вчерашние макароны. Решила достать из морозилки покупные пельмени и выдать их за свои. Свекровь, попробовав их, тут же начала хвалить, мол, тесто такое хорошее, мясо вкусное, сразу видно, что все домашнее — не то что эта магазинная дрянь. Было стыдно, но не очень. © Подслушано / VK
Звонит свекровь и ставит перед фактом: через 20 минут будет у меня.
- Мне было 15, подрабатывала официанткой. Однажды я несла несколько тарелок с едой. Народу было очень много, и, как назло, я споткнулась и со всеми тарелками полетела на пол. Еда разлетелась, повисла тишина. Все смотрели на меня — я готова была сквозь землю провалиться. Но потом вскочила, глянула на лица людей и... откланялась. Толпа зааплодировала, а потом мне оставили шикарные чаевые. © strawberrylime / Reddit
- Свекровь вечно приходила к нам в гости и начинала все мыть: полы, посуду, чашки... Еще и тихонько под нос себе говорила: «Ох, какая грязь, какая пыль...». Сколько ни мой, сколько ни вычищай, а она все равно оставалась недовольна. Поэтому я решила воспользоваться положением. Теперь, когда к нам в гости намыливается свекровь, я просто ничего не трогаю, некоторые вещи или уголки специально оставляю грязными. Ибо зачем тратить нервы и силы, если все равно придет свекровь, помоет все и будет жаловаться на грязь? © Мамдаринка / VK
А вот еще несколько человек, которые красиво выпутались из щекотливых и не только ситуаций:
Комментарии
а с чего человек в тележкой в магазине взял, что про него будут думать, что он ребёнок?
"Я ехала с пар и мне приглянулись его штаны. Такой крой необычный. Не выдержала и решила пощупать. Прямо по штанам полапала. Он подскочил, обернулся, а я нахмурилась и выдала: "Мужчина, вы мне стачку изучить не дали!"
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Ох, божечки, нахмурилась она.
А ведь если ее по штанам полапают - визга будет, как от свиньи недорезанной...