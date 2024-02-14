15 неожиданных находок, предназначение которых не смогут отгадать даже зубрилки и всезнайки
Некоторые вещи способны здорово нас удивить. А иногда — даже заставить сомневаться в том, что мы видим. Хорошо, что с появлением интернета узнать «что это за штука» стало проще простого.
«Увидел эту металлическую штуку в фермерском музее. К ней прикреплены эластичные ремешки и цепи»
- Это старинные шоры, которые надевались на глаза быкам или коням и ограничивали их боковой обзор. © DoctorOfMeat / Reddit
«Что это за атласная вещь с подкладкой, завязками-ленточками и дыркой посередине? Похоже на ручную работу»
- Похоже, ее можно разместить на вешалке (именно поэтому посередине есть отверстие). Это должно предотвратить соскальзывание одежды — такой как комбинезоны или нижнее белье. Завязки должны закреплять накладку на вешалке. © HelenAngel / Reddit
«Вот такие коровки были среди наших свадебных подарков. Кто-нибудь знает, что это?»
- Это просто кухонное полотенце, которое сделано в виде милого маленького платья. ©***edstar / Reddit
«Мне подарили этот маленький серебряный предмет в качестве предсвадебного подарка без каких-либо объяснений. Что это?»
- Это миниатюрная свадебная ваза из стерлингового серебра, такие раньше часто дарили молодоженам. Один носик свадебной вазы символизирует мужа, другой — жену. А ручка посередине обозначает единство, которого достигнут муж и жена, когда соберутся вместе в день свадьбы. © Sparky81 / Reddit
«Что это за старая деревяшка, обтянутая кожей? Размером где-то 12 см»
- Этот старый инструмент был придуман Паулем Риссманом для акушерок и использовался для давления на брюшную аорту, чтобы предотвратить осложнения после родов. © svenvida / Reddit
«Что это? Странное металлическое устройство с трубкой. Стоит прямо в ванной больницы в Венгрии»
- Эту штуку используют для мытья уток. © I_lift_heavy / Reddit
«Эти штуки сделаны из дерева, материал по центру похож на мешковину, а ремешки — из кожи. Кто знает, что это?»
- Кажется, это старые снегоступы. © Codebender / Reddit
- Это снегоступы, но, я думаю, специальные — для катания на собачьих упряжках. У меня была пара аналогичной формы с резиновыми лямками, которые отлично подходили для ходьбы по насту, но не очень подходили для любого другого снега. © RockAZ_T / Reddit
«Нашел это в благотворительном магазине. Керамический предмет с двумя маленькими отверстиями и углублением размером с подставку для яиц. Никогда не видел ничего подобного»
- Это фарфоровая подставка для кистей. © Daxion27 / Reddit
«Нашел вот такое приспособление. Понятия не имею, что это такое. Кухонный гаджет? Круг металлических зубцов на одном конце, сжимающий механизм на другом»
- Эта штука прикрепляется к нижней части трости и переворачивается для использования на скользкой поверхности. © Fraksocks / Reddit
«Вот такую керамическую „банку“ я нашел за диваном в квартире, в которой я остановился на этих выходных»
- Это керамическая грелка. © brock_lee / Reddit
«Нашел его в нашей корзине для пожертвований. Я работаю в организаций, которая занимается переработкой очков и слуховых аппаратов»
У этой штуки позолоченный динамик с коротким шнуром с двумя контактами на конце, а также позолоченный зажим с изображением лошади из опалового материала
- Выглядит как старый слуховой аппарат. В зажиме для галстука есть транзистор, который подключается к шнуру слухового аппарата. © Mael_Coluim_III / Reddit
«Что это за ложка с металлической пластиной и отверстием?»
- Это старинная ложка для усатых господ. © TeeBeeDub / Reddit
«Что это за бюстгальтер и какой стороной его надевать?»
- Это не бюстгальтер, а корректор осанки. © velvetjones01 / Reddit
«Два пластиковых инструмента с раздвоенными крючками на конце. Что это такое и для чего они используются?»
- Это инструмент для удаления клещей. © CarbonKevinYWG / Reddit
«Нашла их в коробке с бесплатной детской одеждой. С одной стороны у этих кусочков ткани тонкие завязки, а с другой — две тонкие петли. Что это?»
- Эти тряпочки используются как детские подгузники. Завязки петли нужны для того, чтобы удерживать «конструкцию» на ребенке. © 510Goodhands / Reddit
Кстати, на барахолках и гаражных распродажах людям порой удается отыскать настоящие сокровища.
Комментарии
Народ, кто знает, что это за шарики ? Я сразу узнала, видела в детстве такую штуку, но не знала для чего. Только, чур, не гуглить :)
а с кухонным полотенцем - точно правильный ответ? что-то не похоже оно на просто полотенце. Да и эти странные завязки...
А вообще, мне понравилась статья . На удивление, здесь практически не было повторов. Но было много прикольных вещей
С вешалки, покрытой атласной тканью, белье будет соскальзывать еще быстрее.
На самом деле все наоборот - гладкая/стеганая оболочка надевалась на деревянную вешалку, чтобы защитить тонкую одежду от заноз и зацепок.