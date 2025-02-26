15+ переписок, в которых женщина сразила наповал своей колкостью

Каждый день мы переписываемся в мессенджерах: обсуждаем важные дела с коллегами или просто делимся яркими моментами жизни с друзьями. Но когда диалог происходит с женщиной, привычные правила общения немного меняются. Ведь практически в каждом сообщении можно уловить особый шарм, ироничные подколки и тонкий юмор.