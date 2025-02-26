15+ переписок, в которых женщина сразила наповал своей колкостью

Переписки
1 час назад

Каждый день мы переписываемся в мессенджерах: обсуждаем важные дела с коллегами или просто делимся яркими моментами жизни с друзьями. Но когда диалог происходит с женщиной, привычные правила общения немного меняются. Ведь практически в каждом сообщении можно уловить особый шарм, ироничные подколки и тонкий юмор.

1.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: FEMALE MEMES / VK

2.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

3.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

4.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

5.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: GenaDiskoteka77 / Pikabu

Кстати, у нас есть еще одна подборка переписок с такими крутыми поворотами сюжета, что сам Гай Ричи позавидовал бы.

6.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

7.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Playname — Все о нейминге / Dzen

8.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ЗАчитаешься! / Dzen

9.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: BlackRobert / Pikabu

10.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: BlackRobert / Pikabu

11.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

12.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Playname — Все о нейминге / Dzen

13.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Алексей Миронович / Mixnews

14.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

15.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Playname — Все о нейминге / Dzen

16.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: БЫЛО У ВСЕХ! / Dzen

Общение в мессенджерах — это зачастую некая загадка, приправленная юмором. Но иногда получаются такие переписки, которые невольно вгоняют в краску.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее