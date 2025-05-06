15 портретов, словно вырезанных из красивой сцены фильма

Фотоподборки
2 часа назад

Мы привыкли видеть прекрасные картины только в музеях, погружаясь в атмосферу прошлого и восхищаясь мастерством великих художников. Но что если профессиональные фотографы способны создавать не менее потрясающие произведения искусства? Эти люди могут не только перенести нас в минувшие эпохи, но и превратить своих героев в персонажей, которые будто сошли с полотен величайших мастеров.

«Жена решила меня сфоткать, пока я спал»

«Снял пожилого мужчину в одном антикварном магазине»

Olena
46 минут назад

Очень нравятся чёрно-белые фото, особенно в такой тематике.

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«Недавно был в музее, решил попробовать себя снять в ренессансном стиле»

Маркизетта Бриллиант
2 часа назад

Если бы снимал не нa тапок, было бы лучше, но всё равно плохо. Не говоря уж о том, что голый волосатый мужик с веником, подглядывающий в бане через щёлочку — мотив не ренессансный, а декадансный. Этот кадр не стоит включения в подборку даже нa Адме.

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«Снял двух милых обезьянок»

"Сфотографировал женщину, которая читает письмо при свечах, когда входит ее служанка"

С виду обычные свечи, но как красиво смотрится

«Как красиво ты вышла. Напоминаешь картину Вермеера „Девушка с жемчужной сережкой“»

«Снял девушку в пустыне»

Маленькая девочка в ренессансном стиле

«Сфоткал скалолазку, когда она потеряла равновесие»

Чадо Брюн
2 часа назад

Ну да, тоже случайно при потере равновесия модель посмотрела в объектив, сделала томное лицо и потянула носок.

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"Вот как сняла себя в болоте"

Yana
20 минут назад

Ого...вот это выдержка. Фотография , как из фильмов. Браво отважной девушке.

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"Сфотографировал эту женщину в машине"

«Сфоткал девушку на фестивале»

«Получилась ренессансная картина»

«Друг возвращался домой после бала»

Фото на превью DOODLEBOB***** / Reddit

Комментарии

Уведомления
Конфуз
2 часа назад

Любое фото возьми, припиши к нему что угодно и выдавай за шедевр.

В реале отзыв вызывает только то, что апеллирует к зрителю, а не только тебе одному та к кажется

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Olena
40 минут назад

Почему такая сильная привязка к Ренессансу? Других эпох не было?

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