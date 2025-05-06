15 портретов, словно вырезанных из красивой сцены фильма

Мы привыкли видеть прекрасные картины только в музеях, погружаясь в атмосферу прошлого и восхищаясь мастерством великих художников. Но что если профессиональные фотографы способны создавать не менее потрясающие произведения искусства? Эти люди могут не только перенести нас в минувшие эпохи, но и превратить своих героев в персонажей, которые будто сошли с полотен величайших мастеров.