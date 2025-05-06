15 портретов, словно вырезанных из красивой сцены фильма
Мы привыкли видеть прекрасные картины только в музеях, погружаясь в атмосферу прошлого и восхищаясь мастерством великих художников. Но что если профессиональные фотографы способны создавать не менее потрясающие произведения искусства? Эти люди могут не только перенести нас в минувшие эпохи, но и превратить своих героев в персонажей, которые будто сошли с полотен величайших мастеров.
«Жена решила меня сфоткать, пока я спал»
- Идеально вписался бы в Сикстинскую капеллу. © theonlymexicanman / Reddit
«Снял пожилого мужчину в одном антикварном магазине»
«Недавно был в музее, решил попробовать себя снять в ренессансном стиле»
Если бы снимал не нa тапок, было бы лучше, но всё равно плохо. Не говоря уж о том, что голый волосатый мужик с веником, подглядывающий в бане через щёлочку — мотив не ренессансный, а декадансный. Этот кадр не стоит включения в подборку даже нa Адме.
«Снял двух милых обезьянок»
"Сфотографировал женщину, которая читает письмо при свечах, когда входит ее служанка"
С виду обычные свечи, но как красиво смотрится
«Как красиво ты вышла. Напоминаешь картину Вермеера „Девушка с жемчужной сережкой“»
«Снял девушку в пустыне»
Маленькая девочка в ренессансном стиле
«Сфоткал скалолазку, когда она потеряла равновесие»
Ну да, тоже случайно при потере равновесия модель посмотрела в объектив, сделала томное лицо и потянула носок.
"Вот как сняла себя в болоте"
Ого...вот это выдержка. Фотография , как из фильмов. Браво отважной девушке.
"Сфотографировал эту женщину в машине"
«Сфоткал девушку на фестивале»
«Получилась ренессансная картина»
«Друг возвращался домой после бала»
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Комментарии
Любое фото возьми, припиши к нему что угодно и выдавай за шедевр.
В реале отзыв вызывает только то, что апеллирует к зрителю, а не только тебе одному та к кажется
Комментарии под фотками такие агрессивные. Тут что, одни змеи обитают? В каждой статье злыдни🤦