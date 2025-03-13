Мне кажется, что это углубление, в которое потом миска ставится 🤔
15 предметов старины, о предназначении которых знают только избранные
Интересное
14 минут назад
Все мы порой находили у дедушки в гараже или у бабушки на антресолях вещь, глядя на которую, не поймешь, зачем она вообще нужна. Вот несколько героев нашей статьи, которым попались в руки такие находки, что хоть стой, хоть падай.
«Купили стол на 12 персон. 1893 год, у каждого есть „встроенная“ тарелка»
- Думаю, это обеденный стол из из какого-то монастыря или детского дома. © Squishy_Marsupial / Reddit
"Живу в Берлине. В двери в ванную вот такая щель. Это для кота, или что?"
- Дело в том, что раньше было правило: в комнате должно быть окно, а если его нет — вентиляция. Так что, скорее всего, это именно она. © MalachHaMavet36 / Reddit
"Кто-то знает, зачем такой ящик в нашем комоде?"
- Скорее всего, в старинных домах не было водопровода. В такие ящики ставили миску с водой для умывания. © Broski225 / Reddit
«Кто-то знает, что это? Спрашивал у всех знакомых антикваров»
Одна штука кошку вычесывать. А которая сверху - совок, горшок убирать.
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- Думаю, что какая-то часть утеряна. Скорее всего, это устройство для выжимания чего-либо. © CaffeinatedGuy / Reddit
«Для чего нужна эта куча старинного серебра?»
«Родители купили комод в антикварной лавке. Не можем разобраться, зачем эти дыры»
Это деревянный утяжеленный костет.
Или кастет? Как правильно?
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- Вероятнее всего, он стоял в парикмахерской или салоне. Это отверстия под завивочные щипцы. © uteman1011 / Reddit
- Ой, у бабули такой. В них вставляют щипцы для завивки, фен, все в таком духе. © sleepyonthedl / Reddit
«Попал мне в руки такой антикварный столик. Внутри непонятное устройство»
- Это электрофон. © voltairpaine / Reddit (Электрофон — нечто, объединяющее проигрыватель и усилитель звука. На фото — стол для такого аппарата — Прим. ред.).
"Нашел вот такой своеобразный инструмент"
- Это чури. Инструмент, который используется в ткачестве для изготовления ковров. © Quazbut / Reddit
"Вот такой странный деревянный ящик, внутри длинные палки. Думал, что это просто прикованная тумбочка"
- Ой, так это же швейный шкаф. Палки держат нити. © Student0810 / Reddit
"У нас дом 1940-х годов. Сверху в дверях вот такие раздвижные панели. Зачем?"
- Все просто. До появления кондиционеров такие отверстия обеспечивали циркуляцию воздуха по дому, даже при закрытых дверях. © mutan / Reddit
"Что это может быть? Металлический совок и воронка, соединенные цепочкой"
- Ой, это часть косметического набора. Например, чтобы переливать крем или жидкость в другую баночку. © LinearFluid / Reddit
"Зачем в старом кухонном гарнитуре такой ящик?"
- О, у моей бабули такой был. Туда складывали муку. © Hopguy / Reddit
"Досталась мне от подруги такая штуковина. Есть идеи, для чего?"
- Это украшение, которое надевают поверх накидки или кейпа, чтобы удерживать на плечах. © ctrum** / Reddit
«Нашли у вещах в бабули вот такой орешек. Лежал вместе со швейными принадлежностями»
- Ой, раньше такие у всех были. © lidder444 / Reddit
- Внутри моего орешка рулетка. Мне он от бабули достался. Возможно, они шли в комплекте? © Mental-Sky6615 / Reddit
А вот еще несколько загадочных штуковин, предназначение которых неочевидно, но очень интересно.
Фото на превью gracesalty / Reddit
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