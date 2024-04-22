15+ счастливчиков, которым удалось сделать такое фото, что даже мастера фотошопа обзавидуются
Народное творчество
32 минуты назад
Ежедневно мы делаем десятки или даже сотни фотографий, поэтому вся галерея в телефоне выглядит однообразно. А ведь порой мы просто не замечаем, что в мире так много всего необычного. Например, можно увидеть поистине огромный одинокий подсолнух на улице, найти идеально круглое куриное яйцо или же «поймать» любимого щенка в мыльный пузырь.
«Мыльный пузырь захватил моего щенка»
«Наткнулась сегодня на вот такой высоченный подсолнух. Мой рост — 178 см»
Картошка размером с курицу
Да, это собака. Да, это аквариум
- А-а-а, прошу, объясните. Как? © louiemay99 / Reddit
- Просто собачка отражается в стекле. © EvoConEvo8 / Reddit
«Вот как выглядит мой глаз. Хотя зрение просто идеальное»
Кстати, посмотрите еще на несколько невероятных фотографий без грамма фотошопа.
«Я нашла волосатую чипсину»
«Сегодня у меня на обед был полосатый апельсин»
«Курица снесла идеально круглое яйцо»
«Старая банка с краской»
«Так выглядит кокос без скорлупы»
«В зале ожидания телефон находится под самым потолком»
«Разрубил старый пень и обнаружил внутри корни»
«Внутри моего киви не было ни одного зернышка»
«Корни дерева проросли между плитками»
Казалось бы, что на подобных фото нет ничего необычного. Но если начать всматриваться, то все становится намного интереснее.
Клавиши пианино без пианино
«Так выглядят беруши для лошадей»
«Вот что стало с маслом, которое я забыл в холодильнике»
В суете трудовых будней мы зачастую даже не замечаем что-то необычное. Но если присмотреться, то можно сделать такие фото, что захочется сказать: «О-го-го, ребята!»
Фото на превью EvoConEvo8 / Reddit
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