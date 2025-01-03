15+ кошачьих привычек, которые кажутся странными, но на самом деле имеют смысл

Почему кошки обожают резинки для волос, боятся огурцов или вдруг начинают прыгать по стенам? На первый взгляд все это кажется странным, но у каждого их действия есть свои причины. Мы решили в этом разобраться. Что же на самом деле стоит за милыми привычками?

Привычка № 1: делать «вонючую мордашку»

Когда ваша кошка вдруг замирает с открытым ртом, словно унюхала что-то отвратительное, не пугайтесь! Это реакция Флемена. Она связана с древним обонятельным органом Якобсона, который помогает кошкам обрабатывать особо интересные запахи. Когда кот втягивает воздух открытым ртом, он активирует этот орган, анализируя феромоны или просто необычные ароматы. Это может быть что угодно: от запаха другой кошки до грязного белья. Хотя нам может казаться, что питомец чем-то возмущен, на самом деле он с научной точностью «вчитывается» в химическое сообщение. Интересно, что такая реакция свойственна не только домашним мурлыкам, но и тиграм, львам, а также лошадям и козам. Так что не обижайтесь, если кошка «скривится» после того, как понюхает вашу одежду, — она просто увлечена наукой!

Привычка № 2: мешать говорить по телефону

Если ваша кошка регулярно мешает вам говорить по телефону или печатать на клавиатуре, возможно, она ревнует! Мурлыки нередко воспринимают гаджеты, книги или даже новорожденных детей как соперников за внимание. В ход идут любые методы: от обиженного шипения до попыток лапкой отбросить «врага» подальше. Хотя исследований на тему кошачьей ревности немного, эксперименты на собаках показывают, что в подобных ситуациях активизируется миндалина — область мозга, связанная с агрессией. Кошачий мозг похож на собачий, поэтому вероятно, что и у наших усатых друзей проявляются схожие эмоции. Так что, когда любимец лезет между вами и телефоном, это его способ сказать: «Эй, здесь я важнее!». Что делать? Немного внимания и пара ласковых слов — и кошка успокоится.

Привычка № 3: подставлять зад хозяину

© whodah*** / Reddit Jul 7 часов назад Когда мне кот свой зад показывает, я пользуюсь случаем и изучаю его состояние. Один раз даже в интернете искала, как выглядит здоровый кошачий «под хвостом». - - Ответить

«Моя кошка любит совать свою задницу в лицо моему отцу»

Для владельцев кошек этот момент может быть слегка неловким: вы ждете, что любимец свернется у вас на груди, а он вместо этого поворачивается спиной и демонстративно поднимает хвост. Но не торопитесь обижаться — это не способ унизить вас, а наоборот! Доктор Микель Дельгадо из Калифорнийского университета, эксперт по кошачьему поведению, уверяет, что такое поведение — кошачий способ выразить доверие и привязанность. У кошек есть своя система общения: они используют запахи, чтобы распознать и идентифицировать друг друга. Задняя часть тела для них — это своего рода паспорт, по которому они считывают информацию о «собеседнике». Когда ваш питомец делает нечто подобное, он фактически говорит: «Ты свой!». Так что воспринимайте это как комплимент и знак настоящей кошачьей дружбы.

Привычка № 4: спать в раковине

«У моей подруги кошка почему-то просто обожает спать в раковине»

Ваш кот регулярно спит в раковине? Скорее всего, это природный инстинкт. По мнению ветеринарного эксперта Ребекки Гринштейн, кошек привлекает форма раковины: ее мягкие изгибы создают уют и ощущение безопасности, как будто животное свернулось в маленькой пещере. Есть и другие объяснения. Прохладная поверхность помогает кошкам «остыть» в жаркие дни, а расположение раковины на высоте позволяет им чувствовать себя в безопасности и держать все под контролем. К тому же ванная — тихое место, где можно спрятаться от излишнего внимания людей.

Привычка № 5: «кричать», когда хозяин принимает ванну

«Каждый раз, когда я принимаю душ, он думает, что я страдаю, и пытается меня спасти»

Если ваш пушистый друг настойчиво мяукает и смотрит на вас с укором, пока вы принимаете душ, не пугайтесь — это довольно распространенное поведение. Кошки могут быть невероятно заботливыми созданиями, и у такого поведения есть несколько объяснений. Во-первых, если кошка привыкла следовать за вами по пятам, это просто часть ее «работы» — держать вас под присмотром. Она видит, что вы стоите под водой, и беспокоится за ваше благополучие: ведь вода для нее — стихия чуждая и нелюбимая! Во-вторых, возможно, она требует внимания. Кошки быстро запоминают, что громкое мяуканье вызывает отклик хозяина, будь то взгляд или ласковое слово. А еще, если после душа вы всегда кормите кошку или гладите ее, то громкие «претензии» в ванной могут быть просто напоминанием: давай быстрее к главному делу!

Привычка № 6: пристально смотреть и медленно моргать

© firefly_girl_75 / Reddit Соседка Клоунов 12 часов назад У родителей кот очень воспитанный. Никогда не выпрашивает ничего со стола, не трётся о ноги. Сядет нa видное место и сверлит своими "фонарями", пока сами не придут и всё не дадут)). - - Ответить

«Моя кошка меня пугает. Она уже как минимум 5 минут неотрывно смотрит на меня. Я понятия не имею, чего она хочет»

Ваш пушистый друг сидит напротив, смотрит на вас долгим взглядом и... Медленно моргает? Не спешите думать, что это кошачье «фу». На самом деле, это высшая форма любви и доверия! Исследователь кошачьего поведения Микель Дельгадо утверждает, что такой жест — настоящий «поцелуй глазами» в кошачьем мире. Когда кошка медленно моргает, она словно говорит: «Я полностью расслаблена и знаю, что ты мне не угрожаешь». Ведь для кошек прямой и неподвижный взгляд — знак агрессии. Кстати, кошки обожают взаимность. Хотите завоевать сердце своей усатой королевы? Медленно моргните в ответ!

Привычка № 7: делать «заячьи пинки»

«Моя кошка обожает обнимать моего кролика»

Кошка схватила вашу руку передними лапами и начала энергично пинать задними? Это «заячий пинок» — проявление природного кошачьего инстинкта. В дикой природе такой прием — мощный способ самообороны. Если кошку перевернуть на спину, ее живот становится уязвимым. Тут в дело вступают задние лапы — с их помощью кошка отбивается от противника. Дома «заячий пинок» чаще всего превращается в игру. Кошки с радостью оттачивают свои охотничьи навыки, даже если вместо добычи в их лапах — ваша рука или любимая игрушка. А если вы еще и решитесь на животик погладить, будьте готовы — тут уже начнется борьба века!

Привычка № 8: играть с резинкой для волос

«Уолтер обожает играть с резинками для волос»

Резинка для волос снова исчезла, а потом нашлась за диваном или в кошачьей лежанке? Это означает, что ваш пушистый друг нашел себе новую игрушку! Но почему именно резинки так привлекают кошек? Во-первых, кошки любят исследовать мир. Легкие резинки, которые подпрыгивают и скользят, мгновенно пробуждают их охотничьи инстинкты. Во-вторых, кошек может притягивать текстура резинки — мягкая, пушистая или шуршащая. Но еще важнее запах. Резинка, которой вы часто пользуетесь, пропитывается вашим ароматом, а для кошки он ассоциируется с чувством уюта и безопасности. Это делает ее не просто игрушкой. А чем-то, что кошка хочет держать поближе к себе. И, наконец, кошки любят коллекционировать! Как настоящие хищники, они могут собирать свою «добычу» в укромных местах, чтобы вернуться к ней позже. Так что не удивляйтесь, если однажды найдете целый склад резинок под шкафом.

Привычка № 9: охотиться за ногами

Если пушистый друг внезапно бросается на ваши ноги с когтями наперевес, это вовсе не заговор против вас, а проявление его природных инстинктов. Движущиеся ноги, особенно под одеялом или в тапочках, моментально превращаются в идеальную «добычу», пробуждая в кошке азарт охотника. Кроме того, такие прыжки и удары лапкой — их любимый способ повеселиться. Для кошек игра — это не просто развлечение, а способ выплеснуть энергию и проявить свою игривую натуру. Ну а если в доме затишье, а вы увлечены чем-то важным (или просто смотрите сериал), ваш хвостатый «охотник» может устроить такой перформанс, чтобы напомнить о себе и потребовать внимания. Чтобы свести такие атаки к минимуму, попробуйте чаще играть с котиком или предлагать ему интерактивные игрушки. И помните: для кошки это не агрессия, а способ общения!

Привычка № 10: «бодаться»

«Мы не стукаемся кулаками, мы стукаемся лбами»

Когда ваш кот нежно стукается головой о вашу руку или лицо, знайте: это больше, чем просто милый жест. Такое поведение, называемое «хэд-бантингом», — кошачий способ показать любовь. С помощью желез на щеках, подбородке и лбу кошка оставляет на вас свой невидимый аромат, как бы говоря: «Ты мой, и ты в моей команде». Но бодаются кошки не только с людьми. В группе других мурлык это служит своего рода социальной связью, помогает создать общий «колониальный» аромат и укрепить иерархию. А еще это может быть способом самоуспокоения: кошка оставляет свой запах и чувствует себя более комфортно. Если ваш котик боднул вас, не скупитесь на ответную ласку — погладьте его или почешите подбородок. Так вы только укрепите вашу связь, а кошка будет еще чаще дарить вам такие теплые «поцелуи».

Привычка № 11: мяукать по ночам

«Кошки мяукают только для того, чтобы привлечь внимание людей, и практически никогда не мяукают друг на друга»

Ночные серенады вашего пушистого друга могут раздражать, но за ними всегда стоит причина. Для кошек мяуканье — это способ общения, но, что интересно, они используют его почти исключительно с людьми или котятами. Так что, если ночью кот начинает мяукать, он старается донести до вас что-то важное. Причины могут быть самыми разными: от голода и скуки до просьбы очистить лоток. Нередко кошки просто скучают по вашему вниманию или хотят пригласить вас в ночную игру. Однако усиленное мяуканье может быть сигналом о дискомфорте или проблемах со здоровьем, особенно у стареющих питомцев. Чтобы уменьшить количество ночных «концертов», старайтесь активно играть с кошкой днем и проверьте, все ли в порядке с ее состоянием здоровья. И не забывайте: ваш кот обращается к вам, потому что знает — вы всегда готовы помочь!

Привычка № 12: показывать животик

«Это будет мое любимое фото этого маленького пакостника»

Когда ваша кошка переворачивается на спину и демонстрирует свой мягкий животик, она показывает, что доверяет вам. Живот — одно из самых уязвимых мест у кошек, и такая поза говорит о том, что питомец чувствует себя рядом с вами максимально спокойно и защищенно. Но не спешите тянуться к заветному животику! Одни кошки наслаждаются прикосновениями и мурлыкают от удовольствия, а другие могут внезапно схватить вас лапками или даже слегка укусить. Так они напоминают, что у них тоже есть свои границы. Лучше сначала оценить настроение питомца: расслабленные лапки и мягкий взгляд — хороший знак, а вот напряженные движения и активный хвост — явный стоп-сигнал. Показывая животик, ваша кошка говорит: «Я доверяю тебе». И это, пожалуй, самое трогательное признание, которое можно получить от четвероногого друга!

Привычка № 13: прыгать по стенам

«Размытая фотография кошки»

Ваш кот мчится из комнаты в комнату, скачет по мебели и устраивает настоящий марафон? Вы столкнулись с классическим случаем кошачьих «зуммов»! Особенно часто такое поведение наблюдается у котят и активных взрослых кошек, которые просто выплескивают энергию. А если в игру вступил кошачий мятный «допинг» — готовьтесь к еще более веселым акробатическим шоу. Такое поведение абсолютно нормально, но важно помнить о безопасности. Уберите хрупкие предметы, и убедитесь, что закрыты окна.

Привычка № 14: пить воду из-под крана

«Мой кот отказывается пить из своей миски для воды и пьет только из крана в моей ванной. Он залезает в ванну и „мяукает“, пока я не включу воду. Это нормально?»

Кошки и вода — враги? Ничего подобного! Кошка часами караулит у раковины, требует включить кран или даже ложится прямо в миску с водой? Добро пожаловать в клуб владельцев водоодержимых кошек! Иногда это может быть связано со здоровьем. Кошки, страдающие от проблем с почками или диабета, часто испытывают сильную жажду. Если ваш питомец неожиданно начал часами сидеть у воды, лучше обратиться к ветеринару, чтобы исключить серьезные проблемы. Но чаще дело в кошачьей натуре. В дикой природе кошки пьют только из движущихся источников, и раковина с журчащей водой пробуждает этот инстинкт. Купите фонтанчик для воды, и она будет счастлива!

Привычка № 15: «закапывать» еду

«Моя кошка всегда „зарывает“ свою еду — это сокровище или она считает, что оно никуда не годится?»

Если ваша кошка обходит миску кругами и скребет лапкой пол, будто хочет закопать еду, то это проявление древних инстинктов. Такие движения — способ замести следы. В дикой природе кошки прячут остатки пищи, чтобы не привлекать внимания более крупных хищников. Существует также версия, что кошки могут пытаться «запасти» еду на потом, как это делают леопарды или рыси. А иногда это может быть сигнал: «Корм мне не нравится!». Попробуйте предложить что-то новенькое, чтобы кошка снова замурлыкала от удовольствия.

Привычка № 16: бояться огурцов

«Почему кошки так боятся огурцов?»

Если вы видели, как кошки подскакивают от испуга при виде огурца, знайте: дело не в ненависти к овощам и даже не в страхе перед змеями. Как объясняет специалист по поведению кошек доктор Памела Перри, вся фишка в неожиданности. Огурец появляется за спиной внезапно, а для кошки это сигнал «Опасность!», даже если опасность — всего лишь зеленый овощ. Но стоит учесть, что кошки реагируют по-разному. Более робкие питомцы могут не только испугаться, но и начать связывать это событие с чем-то другим, например, с местом рядом с миской или даже с вами. Так что, если вдруг захотите проверить реакцию своего кота на огурец, подумайте дважды. Вместо таких экспериментов лучше уделите время играм, которые точно принесут вашему пушистику радость. Ведь главное — это счастье и доверие между вами и вашим хвостатым другом!