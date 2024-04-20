15+ странных моментов в любимых фильмах, которые мы не заметили при первом просмотре. Да и сотом, что уж там

Какие бы профессионалы ни трудились над кинокартиной и как бы кропотливо они не продумывали каждую деталь, в ленту нет-нет и прокрадется какой-нибудь досадный ляп. Вот, например, в старых добрых фильмах есть немало странных моментов, которые мы годами не замечали.
Во время празднования дня рождения внешний вид Ларисы меняется. Если встречает гостей она с высокой прической, то во двор выбегает уже с уложенными на затылке волосами. Причем на улице ее укладка принимает небрежный вид из-за ветра. А когда в разгар веселья героиня лакомится вареньем, мы снова видим идеальную высокую прическу, но уже не такую, как в начале праздника. Как минимум, челка успела отрасти.
Когда герои провожают сестру Ларисы, чью свадьбу только что отпраздновали, новоприбывший Паратов дарит молодой женщине цветы. Ее ревнивый муж тут же отбирает букет. Мгновение спустя мы видим, что цветы снова у девушки.
Для учёного, создавшего машину времени, постоянное изменений цвета жидкостей сущий пустяк
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Когда Зина возвращается домой, царь прячется за шторами. В этот момент можно увидеть аквариум, в котором вода мутная. Но через несколько секунд, когда Зина раздвигает шторы, заметно, что вода в аквариуме уже кристально чистая.
А еще за эти несколько секунд в машине времени некоторые жидкости поменяли свой цвет, часть колб изменили свою форму, а также появилось несколько новых емкостей.
Когда Бунша забирается в сундук, чтобы скрыться от стражников, видно, что он залез в одном положении (головой справа). А через несколько секунд, когда Иван Васильевич вылезает, его голова оказывается в противоположной стороне.
Когда хулиган Федя едет в бульдозере, Шурик бросает ему в лицо раствор шпатлевки (или какой-то другой строительный раствор). Федя вылезает из бульдозера, и видно, что у него, помимо лица, еще испачканы кисти рук. А в следующем кадре его руки измазаны уже по локоть.
Когда Василий занимается на специфическом тренажере в спортзале, мы можем заметить на нем синий галстук с узорами. Чудеса, да и только: этот галстук ему посоветует купить Раиса Захаровна в следующей сцене: «Охохо, рекомендую приобрести вот этот — он и к костюму подходит, и к глазам».
Когда Надежда приходит к Василию мириться, ее платок завязан одним способом. А когда героиня присаживается — уже другим. Оказывается, между дублями актриса перевязала платок, и никто ничего не заметил.
Когда Ипполит идет совершать водные процедуры прямо в одежде, на его пальто видны два следа от обуви. Но через секунду от отпечатков обуви не остается и следа. Можно заявить, что их смыла вода, но ведь она на спину даже не попала.
Когда мы наблюдаем танцевальный вечер в местном клубе, в одном из кадров можно заметить двух мальчишек, которые играют в шашки. На игровом столе — несколько черных шашек. А буквально через пару секунд на столе черных шашек прибавляется.
Бонус: ляп в фильме «Москва слезам не верит», который заметила наша читательница