15+ странных моментов в любимых фильмах, которые мы не заметили при первом просмотре. Да и сотом, что уж там

Кино
24 минуты назад

Какие бы профессионалы ни трудились над кинокартиной и как бы кропотливо они не продумывали каждую деталь, в ленту нет-нет и прокрадется какой-нибудь досадный ляп. Вот, например, в старых добрых фильмах есть немало странных моментов, которые мы годами не замечали.

Жестокий романс

  • Во время празднования дня рождения внешний вид Ларисы меняется. Если встречает гостей она с высокой прической, то во двор выбегает уже с уложенными на затылке волосами. Причем на улице ее укладка принимает небрежный вид из-за ветра. А когда в разгар веселья героиня лакомится вареньем, мы снова видим идеальную высокую прическу, но уже не такую, как в начале праздника. Как минимум, челка успела отрасти.
  • Когда герои провожают сестру Ларисы, чью свадьбу только что отпраздновали, новоприбывший Паратов дарит молодой женщине цветы. Ее ревнивый муж тут же отбирает букет. Мгновение спустя мы видим, что цветы снова у девушки.
  • А когда в финале ленты Лариса танцует на пароходе, можно заметить электрические лампы под плафонами, что является анахронизмом: они появятся несколько позже времени действия фильма.

Иван Васильевич меняет профессию

  • Когда Зина возвращается домой, царь прячется за шторами. В этот момент можно увидеть аквариум, в котором вода мутная. Но через несколько секунд, когда Зина раздвигает шторы, заметно, что вода в аквариуме уже кристально чистая.
  • А еще за эти несколько секунд в машине времени некоторые жидкости поменяли свой цвет, часть колб изменили свою форму, а также появилось несколько новых емкостей.
  • Когда Бунша забирается в сундук, чтобы скрыться от стражников, видно, что он залез в одном положении (головой справа). А через несколько секунд, когда Иван Васильевич вылезает, его голова оказывается в противоположной стороне.
  • Когда Милославский и Бунша, захватив одежду из сундука, убегают, в кадре видны 2 рыцарских доспеха. Шлем одного из них лежит на полу. А через пару секунд он уже находится на своем месте.

Операция «Ы» и другие приключения Шурика

  • Когда хулиган Федя едет в бульдозере, Шурик бросает ему в лицо раствор шпатлевки (или какой-то другой строительный раствор). Федя вылезает из бульдозера, и видно, что у него, помимо лица, еще испачканы кисти рук. А в следующем кадре его руки измазаны уже по локоть.
  • Когда Федя съезжает на перилах, на его брюках сзади появляются огромные рваные дыры. Но уже через несколько кадров дыры каким-то чудесным образом уменьшились.
  • Когда Шурик замотал Федю в несколько рулонов обоев и затем поднимает его, можно заметить, что бабочки несколько раз меняют свое направление.

Любовь и голуби

  • Когда Василий занимается на специфическом тренажере в спортзале, мы можем заметить на нем синий галстук с узорами. Чудеса, да и только: этот галстук ему посоветует купить Раиса Захаровна в следующей сцене: «Охохо, рекомендую приобрести вот этот — он и к костюму подходит, и к глазам».
  • Когда Надежда приходит к Василию мириться, ее платок завязан одним способом. А когда героиня присаживается — уже другим. Оказывается, между дублями актриса перевязала платок, и никто ничего не заметил.

Ирония судьбы, или С легким паром!

  • Когда Женя дает гитару Наде, он держит инструмент грифом в левой руке. При смене ракурса гриф уже находится в его правой руке.
  • Когда Ипполит идет совершать водные процедуры прямо в одежде, на его пальто видны два следа от обуви. Но через секунду от отпечатков обуви не остается и следа. Можно заявить, что их смыла вода, но ведь она на спину даже не попала.

Берегись автомобиля

  • Когда на остановку подъезжает троллейбус с Любой за рулем, на борту транспортного средства можно увидеть номер 413. А когда троллейбус отъезжает, на его борту уже совсем другой номер — 478
  • Когда погоня завершается и начинается прощальный диалог, при смене общего плана на крупный меняется окраска бордюров.

Девчата

  • Когда Тося возвращается в барак, она небрежно скидывает свои валенки к другим, лежащим на полу. А через несколько мгновений, когда героиня пританцовывает до двери, заметно, что валенки уже стоят.
  • Когда мы наблюдаем танцевальный вечер в местном клубе, в одном из кадров можно заметить двух мальчишек, которые играют в шашки. На игровом столе — несколько черных шашек. А буквально через пару секунд на столе черных шашек прибавляется.

Бонус: ляп в фильме «Москва слезам не верит», который заметила наша читательница

  • Я недавно "Москву... " пересматривала, и там интересный ляп есть, случайно заметила. Когда Кате звонил Рудик на работу, она ответила: "Нет, это не твоя дочь. Да, родилась в июле. Ах, ты подсчитал..." И чего-то я тоже подсчитала и осознала: если родилась в июле, то зачата была в октябре. Но хозяйничали они в высотке явно не в октябре, а теплым летом, по погоде было видно. Да и позже, когда они в парке встретились, Катя все рассказала и просила помочь с врачом, так как все отказывались из-за большого срока, три месяца. Но три месяца от октября, это декабрь-январь, а по погоде — начало осени. Выходит, что Катя свою дочь целый год вынашивала, ну или с математикой у них там туговато. © Белади / ADME

А из этих материалов вы сможете узнать, какие ляпы прокрались в голливудские и европейские ленты:

Фото на превью Москва слезам не верит / Мосфильм

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