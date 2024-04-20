15+ странных моментов в любимых фильмах, которые мы не заметили при первом просмотре. Да и сотом, что уж там

Какие бы профессионалы ни трудились над кинокартиной и как бы кропотливо они не продумывали каждую деталь, в ленту нет-нет и прокрадется какой-нибудь досадный ляп. Вот, например, в старых добрых фильмах есть немало странных моментов, которые мы годами не замечали.