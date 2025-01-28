15+ женщин, которые показали свой талант шитья и заслужили аплодисменты

У многих из нас есть увлечения, которые превращают обычные серые будни в яркие моменты из жизни. Одни с удовольствием шьют свадебные платья, другие находят успокоение в изготовлении мягких игрушек, а третьи не забывают о домашних питомцах и делают для них модные наряды. Именно в таких ручных работах есть что-то уникальное и душевное, ведь каждая вещь сделана с любовью.

«Сшила для дочери тренч из мембранной ткани»

«Сшила платье от плохого настроения. Повышенное внимание со стороны мужчин и подруг гарантировано»

«Бабушка отдала мне несколько старых полотенец, а мне так понравились их цвета, что я решила сшить из них куртку»

© plantlov3r753 / Reddit Плодожорка 5 дней назад Какой пипец, особенно вид сзади. У меня был банный халат, сшитый из банных же полотенец, новых (не мной, подарок свекрови). Это было функционально и уместно. Но вот в этом я б и мусор вынести не вышла - - Ответить

«Сшил себе куртку из ткани, которой обычно мебель обивают. Три иглы сломал»

«Я девушка отчаянная, поэтому сшила свадебный наряд сама. А жених увидел меня в этом и расплакался»

«Нашла способ оживить платье. Но пришлось попотеть, чтобы сделать такой вырез»

«Для этого платья я использовала выкройку Vogue и дамасский шармез. Ох, и намучилась с молнией, но это того стоило»

«Пусть эта сумочка неидеальна, но я действительно горжусь ею! Даже расставаться не хотелось, но это подарок для друга, который работает с дикой природой»

Динозавр разгуливает по улице! А нет, показалось

«Прошлой зимой мы всей семьей ходили на „Холодное сердце“, и с тех пор „снежная“ тема не давала мне покоя. Найти подходящую рубашку не получилось, пришлось шить»

Кстати, у нас даже есть целая статья про мужчин, чье умение вязать и шить заслуживает похвалы.

«Год назад я купила скатерть, зная, что обязательно что-то из нее сделаю. Чувствую себя в этом платье как Миссис Клаус»

«Я очень люблю платья-сарафаны. И вот я смело решила, что пора сшить такое своими руками»

«Я пыталась сделать плюшевого детеныша трицератопса. Получилось, может, не идеально, но довольно мило»

«Рубашка с рождественскими котиками — как раз к празднику»

«Я обожаю винтажное шитье. А выкройка оказалась проще, чем казалось. Мне понадобилось внести небольшие изменения — и платье готово»

«Мне не спалось, но зато к 5 утра платье было готово»

© aspiring-enigma / Reddit Елена Смирнова 1 день назад Пышное платье со складками делает вас ещё объёмнее, увы. Что то пошло не так. С другой стороны - вам нравится и видимо вам не важно мнение окружающих. - - Ответить

«Моя мама была уверена, что я захочу переделать старую скатерть. И была совершенно права! 2-3 часа и у меня появилась новая юбка»

Своими руками можно сделать подарок действительно с душой