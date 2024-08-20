15 звезд, которые сами еще девочки, а уже имеют взрослых детей

Знаменитости
1 час назад

Наблюдая за жизнью знаменитых красавиц, поражаешься тому, как же они все успевают. Многие наши любимицы сумели не только рано построить карьеру, но и завести семью. Глядя на некоторые снимки, трудно поверить, что на фото мама с дочкой, а не две сестры. А Наталья Водянова и ее старший сын вообще выглядят как ровесники.

Екатерина Климова и ее дочь Елизавета

Анна Плетнева и ее дочь Мария

Ирина Дубцова и ее сын Артем

Slava и ее дочь Александра

Ди
1 час назад

Тут столько мейка и фильтров, что не понять кто где 👀

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Ксения Бородина и ее дочь Маруся

Яна Рудковская и ее сын Николай

Евга
1 час назад

49. Дальше смотреть и перечислять лень. У автора статьи непорядок с головой, если тёти за 40 для него "ещё девочки". Диз

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MakSim и ее дочери Александра и Мария

Анна Седокова и ее дочь Моника

Наталья Водянова и ее сын Лукас

Тутта Ларсен и ее дочь Марфа

Оксана Самойлова и ее дочь Ариела

Юлия Такшина и ее сын Иван

Наталья Бочкарева и ее дочь Мария

Анастасия Волочкова и ее дочь Ариадна

Виктория Боня и ее дочь Энджи

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