15 звезд, которые сами еще девочки, а уже имеют взрослых детей
Знаменитости
1 час назад
Наблюдая за жизнью знаменитых красавиц, поражаешься тому, как же они все успевают. Многие наши любимицы сумели не только рано построить карьеру, но и завести семью. Глядя на некоторые снимки, трудно поверить, что на фото мама с дочкой, а не две сестры. А Наталья Водянова и ее старший сын вообще выглядят как ровесники.
Екатерина Климова и ее дочь Елизавета
Анна Плетнева и ее дочь Мария
Ирина Дубцова и ее сын Артем
Slava и ее дочь Александра
Ксения Бородина и ее дочь Маруся
Яна Рудковская и ее сын Николай
49. Дальше смотреть и перечислять лень. У автора статьи непорядок с головой, если тёти за 40 для него "ещё девочки". Диз
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MakSim и ее дочери Александра и Мария
Анна Седокова и ее дочь Моника
Наталья Водянова и ее сын Лукас
Тутта Ларсен и ее дочь Марфа
Оксана Самойлова и ее дочь Ариела
Юлия Такшина и ее сын Иван
Наталья Бочкарева и ее дочь Мария
Анастасия Волочкова и ее дочь Ариадна
Виктория Боня и ее дочь Энджи
Комментарии
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Боня и Седокова молодцы, остальным мамам дочек следовало искать более симпатичных отцов
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