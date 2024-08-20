15 звезд, которые сами еще девочки, а уже имеют взрослых детей

Наблюдая за жизнью знаменитых красавиц, поражаешься тому, как же они все успевают. Многие наши любимицы сумели не только рано построить карьеру, но и завести семью. Глядя на некоторые снимки, трудно поверить, что на фото мама с дочкой, а не две сестры. А Наталья Водянова и ее старший сын вообще выглядят как ровесники.