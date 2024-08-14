16 пар звездных женщин выгуляли одинаковые платья, но каждая блистала по-своему

Дизайн
4 часа назад

Стоит только именитому модельеру представить на подиуме эффектное платье, как тут же появляется уйма желающих его примерить, включая знаменитостей. Другое объяснение тому, что звездные красотки то и дело выходят в свет в одинаковых нарядах, мы отыскать не можем. Вот, например, героини нашей статьи выгуляли идентичные ансамбли, и каждая была на высоте.

Америка Феррера и Китти Спенсер

@broadimage / Broad Image / East News

А вы знали, что модель Китти Спенсер — племянница принцессы Дианы? Подробнее о родственниках легендарной леди Ди можно узнать здесь.

Никола Пельтц и Наталия Орейро

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Каролина Монакская и Блейк Лайвли

NIVIERE / VILLARD / SIPA / EAST NEWS, MM / ABACA / EAST NEWS

Кейт Бекинсейл и Сторм Рид

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, Chris Pizzello / Invision / East News

Эмми Россум и Кайли Дженнер

Evan Agostini / Invision / East News, ABACA / Abaca / East News

Анна Делло Руссо и Леди Гага

Wyters Alban / ABACA / EAST NEWS, Palace Lee, PacificCoastNews / EAST NEWS

Притика Сваруп и Шэрон Стоун

SAMEER AL-DOUMY / AFP / East News, Lance Goldberg / Broadimage Entertainment / Broad Image / East News

Тильда Кобэм-Херви и Пенелопа Крус

VALERIE MACON / AFP / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Шарлотта Казираги и Грета Гервиг

© Abaca Press / Alamy Stock Photo, Jordan Strauss / Invision / East News

Фрида Пинто и Энн Хэтэуэй

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Энн Хэтэуэй не так давно сменила имидж, и теперь каждый ее выход на красную дорожку становится сенсацией. Узнать о стильных приемах актрисы можно в этом материале.

Алекса Чанг и Одри Тоту

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, AP / East News

Приянка Чопра и Серена Уильямс

Jordan Strauss / Invision / East News, ROBYN BECK / AFP / East News

Эль Фэннинг и Мадалина Генеа

AFP / EAST NEWS, Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Николь Кидман и Руни Мара

AFP / EAST NEWS, Jordan Strauss / Invision / East News

Челси Фримен и Джессика Честейн

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Кейт Бекинсейл и Мэрайя Кэри

Emiley Schweich / Everett Collection / EAST NEWS, AP / East News

История успеха голосистой Мэрайи Кэри похожа на сказку о Золушке. Убедиться в этом можно здесь — мы рассказывали, через какие трудности пришлось пройти певице, чтобы оказаться на вершине славы.

Фото на превью Emiley Schweich / Everett Collection / EAST NEWS, AP / East News

Комментарии

Уведомления
tama
1 час назад

У нас в классе было около 20 девчонок, форму покупали одинаковую, в одном и том же магазине. Но, что очень удивительно, все выглядели по- разному. Очешуеть, да?!
Более того, в других классах и даже школах, другие девочки тоже носили одинаковую форму, но никто никого обычно не путал. Отсюда вывод: тему в топку, ибо нафик

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