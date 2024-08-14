16 пар звездных женщин выгуляли одинаковые платья, но каждая блистала по-своему
Стоит только именитому модельеру представить на подиуме эффектное платье, как тут же появляется уйма желающих его примерить, включая знаменитостей. Другое объяснение тому, что звездные красотки то и дело выходят в свет в одинаковых нарядах, мы отыскать не можем. Вот, например, героини нашей статьи выгуляли идентичные ансамбли, и каждая была на высоте.
Америка Феррера и Китти Спенсер
А вы знали, что модель Китти Спенсер — племянница принцессы Дианы? Подробнее о родственниках легендарной леди Ди можно узнать здесь.
Никола Пельтц и Наталия Орейро
Каролина Монакская и Блейк Лайвли
Кейт Бекинсейл и Сторм Рид
Эмми Россум и Кайли Дженнер
Анна Делло Руссо и Леди Гага
Притика Сваруп и Шэрон Стоун
Тильда Кобэм-Херви и Пенелопа Крус
Шарлотта Казираги и Грета Гервиг
Фрида Пинто и Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй не так давно сменила имидж, и теперь каждый ее выход на красную дорожку становится сенсацией. Узнать о стильных приемах актрисы можно в этом материале.
Алекса Чанг и Одри Тоту
Приянка Чопра и Серена Уильямс
Эль Фэннинг и Мадалина Генеа
Николь Кидман и Руни Мара
Челси Фримен и Джессика Честейн
Кейт Бекинсейл и Мэрайя Кэри
История успеха голосистой Мэрайи Кэри похожа на сказку о Золушке. Убедиться в этом можно здесь — мы рассказывали, через какие трудности пришлось пройти певице, чтобы оказаться на вершине славы.
Комментарии
У нас в классе было около 20 девчонок, форму покупали одинаковую, в одном и том же магазине. Но, что очень удивительно, все выглядели по- разному. Очешуеть, да?!
Более того, в других классах и даже школах, другие девочки тоже носили одинаковую форму, но никто никого обычно не путал. Отсюда вывод: тему в топку, ибо нафик