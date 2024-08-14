16 пар звездных женщин выгуляли одинаковые платья, но каждая блистала по-своему

У нас в классе было около 20 девчонок, форму покупали одинаковую, в одном и том же магазине. Но, что очень удивительно, все выглядели по- разному. Очешуеть, да?!

Более того, в других классах и даже школах, другие девочки тоже носили одинаковую форму, но никто никого обычно не путал. Отсюда вывод: тему в топку, ибо нафик