16 историй про странные свидания, которые вызывают лишь один вопрос: «Люди, что с вами не так?»
Народное творчество
51 минута назад
Вот было бы хорошо, если бы мы узнавали свою половинку с первого взгляда, а потом просто жили бы долго и счастливо. Но в реальности, как правило, приходится хорошенько потрудиться, чтобы найти свое счастье. В том числе и сходить на кучу провальных свиданий. И может быть, это не самый легкий жизненный опыт, зато почти каждый из таких случаев можно превратить в комичную историю и поделиться ею в сети, что и сделали пользователи из этой статьи. Делитесь и вы своими историями о неудачных свиданиях.
- Несколько раз ходила на свидания с мужчиной. На свиданиях всегда платила за себя. Вся эта история продолжалась около месяца, потом я поняла, что он не мой вариант. У нас есть общие знакомые, так он им всем растрепал, что очень потратился на меня, а я попользовалась и бросила. Позвонила ему спросить, какого черта, на что он возмутился и заявил, что во время свиданий ему пришлось тратиться на еду себе, а также на такси, и если бы не эти свидания, то он бы денег не потратил, а значит потратил их только из-за меня. Я офигела! © Unknown author / Pikabu
- Мы с этим мужчиной сидели за столиком в кафе, когда к нам подошла плачущая женщина и сказала, что она его жена. А врал, что разведен. © oncompanytime2018 / Reddit
- Уже месяц один индивидуум полощет мне мозг. Свидание было всего одно, после него я мягко сказала, что он хороший человек, но не мой. На свидании мы гуляли в парке: пили кофе и кормили уток батоном. Вернула я ему деньги на карту за кофе и батон, но теперь он заболел и считает, что это потому, что месяц назад, когда мы гуляли, он замерз. И теперь я, оказывается, должна ему деньги за лекарства! © Unknown author / Pikabu
- Его руки были загорелыми, и только на безымянном пальце была белая полоска на месте обручального кольца. © Losingandconfused / Reddit
- Познакомились с мужчиной в приложении. Сначала он полчаса рассказывал о том, какой он шикарный, умный и вообще мечта всех женщин, а потом достал из рюкзака мягкую игрушку и стал меня с ней знакомить, пихая ее мне в лицо. © Salani / Pikabu
- На первом свидании парень попросил меня показать, от кого мне только что пришла СМС, ведь в отношениях ничего скрывать нельзя. Спасибо, что все выяснилось так быстро. © Alebastrrr / Pikabu
- Мужчина из приложения для знакомств при встрече оказался лет на 5 старше, чем на фото, к тому же на них он был гораздо стройнее. Но это не помешало ему «пошутить», что «вживую женщины обычно толще». Еще ему не понравилась моя короткая стрижка, и он посоветовал мне подумать о наращивании волос. © Prannke / Reddit
- Друг свел с подругой своей девушки. Решили встретиться, ничто не предвещало беды. Пришли в кафе, говорю, мол, заказывай что хочешь, я оплачу. Заказала только кофе, а я взял стейк с картошечкой фри, салат, чаек. Сидим, разговор как-то не клеится, я периодически предлагаю ей еще что-нибудь заказать, она отнекивается. Понимаю, что неинтересен. Попрощались и разошлись по домам. А потом меня друг спрашивает — что за фигню я там устроил? Выяснилось, что я пришел без цветов на первое свидание и сидел жрал, пока она, бедная, пила кофе. Я аж поперхнулся, когда все это услышал. © WarmSausage / Pikabu
- Он не забыл взять с собой мать, но забыл кошелек. Поэтому он попросил меня одолжить ему немного денег — и это после того, как я оплатила счет за всех троих плюс чаевые! © londonmyst / Reddit
- Познакомилась с мужчиной, предложил встретиться. Прихожу, сидит, пьет кофе. Я заказала пирог, заплатила. Он как-то странно на меня посмотрел и сказал, что не ест сладкое. Но парень вроде ничего. Второе свидание. У него опять только кофе, сидит смотрит, как я ем (платила сама), а потом говорит: «Я в кафе ничего, кроме кофе, не заказываю, тут все очень дорого, не вижу смысла тратиться и кормить владельцев кафе за свой счет». На третьей встрече мы пошли гулять. И тут он говорит, что ему надо поесть. Достает контейнер с салатом и котлетой. У меня режим, говорит, ем по часам. Сижу, жду. Я, говорю, что тоже голодная, пойдем в кафе. А он: «Ты нерационально тратишь деньги. Едва ли что-то получится у нас. И вообще, я спортом занимаюсь, а ты вот сладости ешь». © AScholle / Pikabu
- Несколько встреч с молодым человеком с сайта знакомств прошли небезынтересно: общаемся, гуляет. Как-то пригласил в кино, но во время покупки билетов на кассе его отвлек телефонный разговор из разряда «как делишки». Заплатила за билеты сама. Списала на случайность. Проходит время, общаемся. Напрашивается в гости на ужин. Пришел с пустыми руками, отужинал, доволен. Потом был еще один ужин, снова он не соизволил принести что-нибудь к столу. В итоге начал приходить регулярно, после чего я честно призналась, что у меня не столовая. После этого он дико оскорбился моей столь наглой меркантильностью. © Unknown author / Pikabu
- Мы встретились в кафе, я хотела купить кофе, но он сказал, что ненавидит кофе. И добавил, что не взял с собой денег, поэтому нам нужно найти какое-то бесплатное занятие. Ну ок, пошли прогуляться. На все мои вопросы он отвечал 2-3 словами. Я в замешательстве говорю: «Наверное, я тебе не понравилась, давай расходиться». А он возмущенно поворачивается ко мне и заявляет: «Ты сказала, что свободна с 13.00 до 15.00! Это значит, что у нас еще есть час!» Так и не поняла, зачем, ему же явно было неинтересно. © ***mook / Reddit
- Парень на фото был симпатичным. Прихожу на свидание — вообще другой человек. Думала, может, фото неудачное, а он говорит: «Тебе мой друг писал, но ему лень идти было, вот я и пошел». Я быстро ретировалась. © Sovaimoto / Pikabu
- Все свидание она разглагольствовала о своем бывшем, а также о том, насколько ужасны мужчины в целом. Она сказала, что ненавидит, когда мужчины говорят, что позвонят, а потом никогда не звонят. Поэтому после свидания я честно сказал, что не позвоню. © PoweredByPierogi / Reddit
- Встретились с парнем с сайта знакомств. Пока прогуливались, он рассказал, что уже начал встречаться с девушкой. Она работала в скорой помощи и в этот день была на дежурстве, поэтому он отворачивался от скорых. © Xashassa / Pikabu
- Один из моих ухажеров на первом свидании сказал: «Я вот к женщинам очень хорошо отношусь. Женщина — она ведь тоже человек». © katty2868 / Pikabu
А вот и еще несколько статей с комичными историями про свидания, которые закончились полным провалом:
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