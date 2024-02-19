16 историй про странные свидания, которые вызывают лишь один вопрос: «Люди, что с вами не так?»

Вот было бы хорошо, если бы мы узнавали свою половинку с первого взгляда, а потом просто жили бы долго и счастливо. Но в реальности, как правило, приходится хорошенько потрудиться, чтобы найти свое счастье. В том числе и сходить на кучу провальных свиданий. И может быть, это не самый легкий жизненный опыт, зато почти каждый из таких случаев можно превратить в комичную историю и поделиться ею в сети, что и сделали пользователи из этой статьи. Делитесь и вы своими историями о неудачных свиданиях.