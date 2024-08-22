16+ культовых персонажей, которые к концу сериала так поменялись, что мама родная не узнает

Кино
1 час назад

Когда смотришь сериал залпом, то почти не замечаешь, как меняются актеры. Но если поставить рядом их фото из первого и из последнего сезона, то разница будет видна буквально из космоса. Мы решили посмотреть, как трансформировались любимые персонажи и это просто что-то с чем-то.

Татьяна Орлова (Тамара Кожемятько) — «Папины дочки»

Николай Наумов (Колян) — «Реальные пацаны»

Ольга Прокофьева (Жанна Аркадьевна) — «Моя прекрасная няня»

Максим Аверин (Олег Брагин) — «Склифосовский»

Елена Яковлева (Анастасия Каменская) — «Каменская»

Илья Глинников (Глеб Романенко) — «Интерны»

Екатерина Волкова (Вера Воронина) — «Воронины»

Александр Ильин (Семен Лобанов) — «Интерны»

Елена Подкаминская (Виктория Гончарова) — «Кухня»

Анна Фроловцева (Галина Ивановна) — «Воронины»

Александр Петров (Григорий Измайлов) — «Полицейский с Рублевки»

Наталья Бочкарева (Даша Букина) — «Счастливы вместе»

Виктор Логинов (Гена Букин) — «Счастливы вместе»

Светлана Камынина (Анастасия Кисегач) — «Интерны»

Марк Богатырев (Максим Лавров) — «Кухня»

Нелли Уварова (Катя Пушкарева) — «Не родись красивой»

Анна Ковальчук (Мария Шевцова) — «Тайны следствия»

Ирина Бекетова
3 часа назад

Некоторые сериалы такие продолжительные, что некоторые герои скоро уже своей ...этой... того. 😄Чего удивляться, что изменились за столько лет?

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Если вы давно хотели узнать, чем закончился ваш когда-то любимый сериал, то в этих статьях вы найдете ответ:

Фото на превью Реальные пацаны / Гуд Стори Медиа, Реальные пацаны / Гуд Стори Медиа, Папины дочки / Киноконстанта, Папины дочки. Новые / START

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