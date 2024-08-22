16+ культовых персонажей, которые к концу сериала так поменялись, что мама родная не узнает

Когда смотришь сериал залпом, то почти не замечаешь, как меняются актеры. Но если поставить рядом их фото из первого и из последнего сезона, то разница будет видна буквально из космоса. Мы решили посмотреть, как трансформировались любимые персонажи и это просто что-то с чем-то.