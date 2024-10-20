16 пар звезд, которые случайно выбрали одинаковые наряды и смотрелись в них одинаково шикарно

Звезды, как ни крути, работают плюс-минус с одними и теми же именитыми дизайнерами и модельерами. Поэтому частенько могут появиться на публике в нарядах от одних и тех же кутюрье. Но это даже хорошо: на примере звезд мы наглядно можем увидеть, как сидит платье на дивах с разными фигурами.

Белла Хадид и Шэрон Стоун

Первой из этой пары звезд ярко-красное платье от Roberto Cavalli надела Шэрон Стоун — в 2013 году в Каннах. А через несколько лет в таком же наряде на том же самом кинофестивале блистала Белла.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

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Кайя Гербер воссоздала легендарный образ своей матери 1993 года. Надо признать, платье Herve Leger сидит на обеих безупречно.

Николь Кидман и Ким Кардашьян

BENJAMIN CREMEL/AFP/East News , Evan Agostini/Invision/East News Тот самый ЭкСпЕрТ 2 часа назад Николь это платье не подходит,ну или ракурс неудачный. - - Ответить

Тот случай, когда на двух совершенно разных фигурах платье сидит одинаково классно. Николь свой наряд от Balenciaga надела на премьеру сериала «Идеальная пара», а Ким — на Оскар в этом году.

Шэрон Стоун и Алессандра Амбросио

Hangover Unicorn 25 минут назад Фасончик Шэрон не по возрасту уже. Плечи бы прикрыть. Хотя они прекрасные - - Ответить

Платье D&G с открытыми плечами Шэрон надела на кинофестиваль Taormina в этом году. Алессандра же носила такой наряд годом ранее, на показе Dolce&Gabbana.

Наоми Кэмпбелл и Наоми Кэмпбелл

Shootpix/ABACA/Abaca/East News Богиня фонтана ВДНХ 1 час назад С годами Наоми потеряла подштанники и скромность... Ну и вкус, пожалуй, тоже - - Ответить

Наоми в невероятном платье Chanel скопировала свой собственный образ практически 30-летней давности, доказав, что выглядит все так же великолепно.

Деми Мур и Кэти Перри

Vianney Le Caer/Invision/East News , ANDREA RENAULT/AFP/East News

Актриса и певица в 2024 году выбрали одно и то же сияющее платье Balenciaga в пайетках. Интересно, платье Кэти в жизни действительно другого оттенка, или просто так лег свет?

Кирстен Данст и Морвед Кларк

Faye Sadou/Associated Press/East News , Scott A Garfitt/Invision/East News Анаэль Луцик 1 час назад разные платья, ну немного похожи .... - - Ответить

Кирстен и Морвед выбрали слегка отличающиеся, но одинаково изящные платья Rodarte: Кирстен — на премьеру фильма «Падение империи», а звезда сериала по «Властелину колец» — на премьеру как раз этого сериала.

Ева Грин и Жюльет Бинош

Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News , East News Hangover Unicorn 23 минуты назад ОМГ, где были глаза Жюльет, когда она надевала это? - - Ответить

Блистательная Ева Грин в своем закрытом платье Armani Prive появилась в этом году в Париже. А Жюльет носила такое же, только с декольте, практически 10 лет назад, в 2015 году.

Пэрис Хилтон и Эми Шумер

MediaPunch/Associated Press/East News

Светская львица Пэрис и харизматичная Эми выбрали одинаковое платье Self-Portrait цвета сахарной ваты. Эми — в этом году, на мероприятии, посвященном правам женщин, а Пэрис — в прошлом году.

Хайди Клум и Джордин Вудс

AA/ABACA/Abaca/East News , Evan Agostini/Invision/East News

Обе модели, Хайди и Джордин, надели платье марки Saiid Kobeisy: одна красотка — на каннский кинофестиваль этого года, другая — на церемонию награждения «Женщина года».

Хилари Суэнк и Келси Баллерини

Can Nguyen/Capital Pictures/EAST NEWS , Evan Agostini/Invision/East News Hangover Unicorn 22 минуты назад Классное платье, обеим хорошо - - Ответить

Девушки надели одинаковые платья от Donna Karan с разницей больше чем в 10 лет: Хилари Суэнк блистала в нем на лондонском кинофестивале в 2010 году, а Келси — на церемонии награждения «Женщина года» в 2024 году.

Шейлин Вудли и Камиль Раза

Актрисы примерили одинаковые платья от Versace в этом году. Камиль, звезда сериала «Эмили в Париже», выбрала кожаный вариант наряда в черном цвете.

Джессика Честейн и Квинта Брансон

Zed Jameson/Broadimage/Broad Image/East News , Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News Ирина Александровна 1 час назад Не очень удачный фасон. Напоминает купальник с парео. К тому же у обеих некрасиво приплюснута грудь. Хороши лишь цвет платьев и аксессуары к ним. - - Ответить

Джессика Честейн появилась в платье от Valentino в 2021 году в Каннах. Актриса Квинта Брантон — на три года позже, на афтерпати после церемонии Эмми.

Пенелопа Крус и Майки Мэдисон

Alvaro Barrientos/Associated Press/East News , Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News

Королева Пенелопа Крус и звезда молодежных комедий Майки Мэдисон выбрали идентичные платья от Chanel, только жгучая испанка решила выйти в черном, а хрупкая Мэдисон — в сочном зеленом.

Шэрон Стоун и Притика Сваруп

Evan Agostini/Invision/East News , Rocco Spaziani/DPA/East News Богиня фонтана ВДНХ 1 час назад У платьев странные силуэты. Что это за xpень у них нa бедрах? Из-за этого они похожи нa дешевые копии Барби с торчащими кукольными бедрами. И ребра тоже как-то странно выпирают. - - Ответить

Сияющее платье, так приглянувшееся Шэрон и Притике, создано модельерами Del Core.

Энн Хэтэуэй и Ирина Шейк

Invision/Invision/East News , Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News Виктория Гальченко 24 минуты назад А что можно положить в такую малюсенькую сумочку??? Телефон даже не влезет - - Ответить

Модель и актриса примерили одинаковые платья от Versace в 2022 году.

В следующей нашей статье звезды с разными типами фигур нарядились в одно и то же, а мы считаем, что все они красотки.