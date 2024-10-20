16 пар звезд, которые случайно выбрали одинаковые наряды и смотрелись в них одинаково шикарно
Звезды, как ни крути, работают плюс-минус с одними и теми же именитыми дизайнерами и модельерами. Поэтому частенько могут появиться на публике в нарядах от одних и тех же кутюрье. Но это даже хорошо: на примере звезд мы наглядно можем увидеть, как сидит платье на дивах с разными фигурами.
Белла Хадид и Шэрон Стоун
Первой из этой пары звезд ярко-красное платье от Roberto Cavalli надела Шэрон Стоун — в 2013 году в Каннах. А через несколько лет в таком же наряде на том же самом кинофестивале блистала Белла.
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер
Кайя Гербер воссоздала легендарный образ своей матери 1993 года. Надо признать, платье Herve Leger сидит на обеих безупречно.
Николь Кидман и Ким Кардашьян
Тот случай, когда на двух совершенно разных фигурах платье сидит одинаково классно. Николь свой наряд от Balenciaga надела на премьеру сериала «Идеальная пара», а Ким — на Оскар в этом году.
Шэрон Стоун и Алессандра Амбросио
Фасончик Шэрон не по возрасту уже. Плечи бы прикрыть. Хотя они прекрасные
Платье D&G с открытыми плечами Шэрон надела на кинофестиваль Taormina в этом году. Алессандра же носила такой наряд годом ранее, на показе Dolce&Gabbana.
Наоми Кэмпбелл и Наоми Кэмпбелл
С годами Наоми потеряла подштанники и скромность... Ну и вкус, пожалуй, тоже
Наоми в невероятном платье Chanel скопировала свой собственный образ практически 30-летней давности, доказав, что выглядит все так же великолепно.
Деми Мур и Кэти Перри
Актриса и певица в 2024 году выбрали одно и то же сияющее платье Balenciaga в пайетках. Интересно, платье Кэти в жизни действительно другого оттенка, или просто так лег свет?
Кирстен Данст и Морвед Кларк
Кирстен и Морвед выбрали слегка отличающиеся, но одинаково изящные платья Rodarte: Кирстен — на премьеру фильма «Падение империи», а звезда сериала по «Властелину колец» — на премьеру как раз этого сериала.
Ева Грин и Жюльет Бинош
Блистательная Ева Грин в своем закрытом платье Armani Prive появилась в этом году в Париже. А Жюльет носила такое же, только с декольте, практически 10 лет назад, в 2015 году.
Пэрис Хилтон и Эми Шумер
Светская львица Пэрис и харизматичная Эми выбрали одинаковое платье Self-Portrait цвета сахарной ваты. Эми — в этом году, на мероприятии, посвященном правам женщин, а Пэрис — в прошлом году.
Хайди Клум и Джордин Вудс
Обе модели, Хайди и Джордин, надели платье марки Saiid Kobeisy: одна красотка — на каннский кинофестиваль этого года, другая — на церемонию награждения «Женщина года».
Хилари Суэнк и Келси Баллерини
Девушки надели одинаковые платья от Donna Karan с разницей больше чем в 10 лет: Хилари Суэнк блистала в нем на лондонском кинофестивале в 2010 году, а Келси — на церемонии награждения «Женщина года» в 2024 году.
Шейлин Вудли и Камиль Раза
Актрисы примерили одинаковые платья от Versace в этом году. Камиль, звезда сериала «Эмили в Париже», выбрала кожаный вариант наряда в черном цвете.
Джессика Честейн и Квинта Брансон
Не очень удачный фасон. Напоминает купальник с парео. К тому же у обеих некрасиво приплюснута грудь. Хороши лишь цвет платьев и аксессуары к ним.
Джессика Честейн появилась в платье от Valentino в 2021 году в Каннах. Актриса Квинта Брантон — на три года позже, на афтерпати после церемонии Эмми.
Пенелопа Крус и Майки Мэдисон
Королева Пенелопа Крус и звезда молодежных комедий Майки Мэдисон выбрали идентичные платья от Chanel, только жгучая испанка решила выйти в черном, а хрупкая Мэдисон — в сочном зеленом.
Шэрон Стоун и Притика Сваруп
У платьев странные силуэты. Что это за xpень у них нa бедрах? Из-за этого они похожи нa дешевые копии Барби с торчащими кукольными бедрами. И ребра тоже как-то странно выпирают.
Сияющее платье, так приглянувшееся Шэрон и Притике, создано модельерами Del Core.
Энн Хэтэуэй и Ирина Шейк
А что можно положить в такую малюсенькую сумочку??? Телефон даже не влезет
Модель и актриса примерили одинаковые платья от Versace в 2022 году.
В следующей нашей статье звезды с разными типами фигур нарядились в одно и то же, а мы считаем, что все они красотки.