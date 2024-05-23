16 ролей любимых звезд, о которых не знают даже ярые поклонники

У актрис, которые снимаются в кино давно, счет ролей идет на десятки, а у кого-то даже на сотни. И порой, после гигантской волны славы, которая возникла после определенного фильма или сериала, сложно вспомнить, в каких менее популярных картинах она снималась еще.