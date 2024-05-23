16 ролей любимых звезд, о которых не знают даже ярые поклонники

Кино
32 минуты назад

У актрис, которые снимаются в кино давно, счет ролей идет на десятки, а у кого-то даже на сотни. И порой, после гигантской волны славы, которая возникла после определенного фильма или сериала, сложно вспомнить, в каких менее популярных картинах она снималась еще.

Светлана Камынина

Где можно увидеть: «Фитнес» (2018-2021).

Алла Сигалова

Где можно увидеть: «Любовь моя, печаль моя» (1978).

Евгения Борзых

Где можно увидеть: «Кодекс чести» (2002-2014).

Ольга Прокофьева

Где можно увидеть: «Жизнь Клима Самгина» (1986).

Александра Бортич

Где можно увидеть: «Выстрел» (2015)

Анастасия Стежко

Где можно увидеть: «Час Волкова-5» (2011).

Дарья Сагалова

Где можно увидеть: «Одиночество любви» (2005).

Александра Тулинова

Где можно увидеть: «Волшебный участок» (2023).

Юлия Снигирь


Где можно увидеть: «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (2013).

Мария Смольникова

Где можно увидеть: «Без свидетелей» (2012).

Наталья Бочкарева

Где можно увидеть: «Адвокат-2» (2005).

Ксения Каталымова

Где можно увидеть: «Мангуст-2» (2004).

Светлана Иванова

Где можно увидеть: «Крестный сын» (2003).

Кристина Бабушкина

Где можно увидеть: «Дальнобойщики» (2001-2012).

Марина Доможирова

Где можно увидеть: «Литейный» (2008-2013).


Анастасия Красовская

Где можно увидеть: «Герда» (2021).

Признаемся честно: мы не сразу узнали звезд на кадрах из не самых широко известных фильмов и сериалов. А бывает так, что узнать актеров невозможно из-за искусного грима.

Фото на превью Жизнь Клима Самгина / Ленфильм, Моя прекрасная няня / А-Медиа

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