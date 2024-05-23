16 ролей любимых звезд, о которых не знают даже ярые поклонники
У актрис, которые снимаются в кино давно, счет ролей идет на десятки, а у кого-то даже на сотни. И порой, после гигантской волны славы, которая возникла после определенного фильма или сериала, сложно вспомнить, в каких менее популярных картинах она снималась еще.
Светлана Камынина
Где можно увидеть: «Фитнес» (2018-2021).
Алла Сигалова
Где можно увидеть: «Любовь моя, печаль моя» (1978).
Евгения Борзых
Где можно увидеть: «Кодекс чести» (2002-2014).
Ольга Прокофьева
Где можно увидеть: «Жизнь Клима Самгина» (1986).
Александра Бортич
Где можно увидеть: «Выстрел» (2015)
Анастасия Стежко
Где можно увидеть: «Час Волкова-5» (2011).
Дарья Сагалова
Где можно увидеть: «Одиночество любви» (2005).
Александра Тулинова
Где можно увидеть: «Волшебный участок» (2023).
Юлия Снигирь
Где можно увидеть: «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (2013).
Мария Смольникова
Где можно увидеть: «Без свидетелей» (2012).
Наталья Бочкарева
Где можно увидеть: «Адвокат-2» (2005).
Ксения Каталымова
Где можно увидеть: «Мангуст-2» (2004).
Светлана Иванова
Где можно увидеть: «Крестный сын» (2003).
Кристина Бабушкина
Где можно увидеть: «Дальнобойщики» (2001-2012).
Марина Доможирова
Где можно увидеть: «Литейный» (2008-2013).
Анастасия Красовская
Где можно увидеть: «Герда» (2021).
Признаемся честно: мы не сразу узнали звезд на кадрах из не самых широко известных фильмов и сериалов. А бывает так, что узнать актеров невозможно из-за искусного грима.