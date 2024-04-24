У неё что, цвет глаз изменился аж конец сериала? Вот уж не заметила. Про этом я точно помню, что глаза у Веры карие. Ей даже бывший поклонник стих про них написал.
Посмотрите, как сильно изменились актеры к концу культовых сериалов. И это просто «мама дорогая»
Кто-то из нас следил за перипетиями семейной жизни Ворониных в одноименном сериале, другие — за развитием любовной связи между Максом и Викторией в «Кухне», а третьи — за раскрытием дел следовательницей Анастасией Павловной в многосерийке «Каменская». Мы решили посмотреть за трансформацией героев в начале и в конце своего появления в сериалах.
1. Екатерина Волкова (Вера Воронина) — «Воронины»
2. Наталья Бочкарева (Даша Букина) — «Счастливы вместе»
3. Илья Глинников (Глеб Романенко) — «Интерны»
4. Елена Подкаминская (Виктория Гончарова) — «Кухня»
5. Елена Яковлева (Анастасия Каменская) — «Каменская»
6. Анна Фроловцева (Галина Ивановна) — «Воронины»
7. Ольга Прокофьева (Жанна Аркадьевна) — «Моя прекрасная няня»
8. Александр Ильин (Семен Лобанов) — «Интерны»
9. Дмитрий Щербина (Степан) — «Две судьбы»
10. Марк Богатырев (Максим Лавров) — «Кухня»
11. Александр Петров (Григорий Измайлов) — «Полицейский с Рублевки»
12. Анна Банщикова (Александра Кушнир) — «Ищейка»
13. Мария Порошина (Ольга) — «Всегда говори «всегда»
14. Виктор Логинов (Гена Букин) — «Счастливы вместе»
У Букина причёска на первом фото мне больше нравится. Более стильная и живая. Только причесать бы немного. А на втором подстригли под горшок.
15. Екатерина Семенова (Вера) — «Две судьбы»
16. Максим Аверин (Олег Брагин) — «Склифосовский»
17. Светлана Камынина (Анастасия Кисегач) — «Интерны»
Довольно любопытно посмотреть как крупным планом выглядят лица звезд, которые нас всегда восхищают. Да, может быть они и не совершенны, но все равно прекрасны.
Комментарии
И чё? (не удержалась)
Во-первых, и не сильно изменились-то, кроме пары вариантов.
Во-вторых, там, где изменились, так не уловила от чего должна падать в обморок.
Бред собачий. Прошло 10 лет (Воронины), прошло 12 лет (Склифосовский), прошло 7 лет...
А с чего же так поменялись актеры !? Странно то как !
Дибилы....