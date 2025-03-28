У меня похожая ситуация. Первый муж погиб 8 лет назад. Его мама прекрасная женщина, знаю ее уже больше 20 лет, постоянно общаемся. , встречаемся.Два года назад вышла снова замуж, со второй свекровью совсем не ладится.А к первой часто в гости ездим, моего мужа хорошо приняла.
16 свекровей, с которыми жизнь становится квестом с непредсказуемым финалом
Семья
2 часа назад
Свекровь — это не просто мама мужа, а отдельный мир со своими правилами и секретами. Кто-то невольно сжимается, когда слышит лишь упоминание этой родственницы, а кто-то наоборот говорит о ней с трепетом и любовью. Свекрови бывают разные, но каждая может привнести в семью свою изюминку. В этой статье мы как раз подготовили подборку историй про свекровей с сюрпризом.
- Первое, что сказала мне будущая свекровь: «Ты мне не нравишься». Но вела себя вежливо и сыну ничего не говорила. Спустя время повторила то же самое наедине. Я спросила, почему тогда она такая хорошая свекровь. А она в ответ: «Сын тебя любит. Ты верная, хозяйственная, хорошая мать. Как свекровь я тобой довольна. А насильно мил не будешь». Испытываю смешанные чувства по поводу данной ситуации, но все же благодарна ей.
© Мамдаринка / VK
- Моя свекровь через два месяца после помолвки подарила мне на праздник носки с надписью «Уходи». И делала еще много неприятных вещей. Я не понимала, что происходит. Оказалось, что она сговорилась с моей тогдашней лучшей подругой, чтобы узнать, что я о ней говорю. Это было в момент, когда у нас со свекровью были непростые отношения. Подруга передавала ей каждое мое слово, а потом они вдвоем обсуждали меня за спиной. Я даже не догадывалась. © Some-Rub7952 / Reddit
- Хотя анекдотов про тещ больше, со свекровью ладить сложнее. Моя приезжает только на большие праздники. Однажды, после застолья, она зашла на кухню, предложила помощь, но сразу начала жаловаться, что готовит плохо — в детстве ее заставляли только мыть посуду. Это стало решающим моментом. С тех пор, когда она приезжает, моя главная задача — завалить раковину грязной посудой. В итоге она занята делом, а у нас меньше разговоров и больше гармонии. © Палата № 6 / VK
- Живем с мужем у его родителей, все нормально, но свекровь иногда удивляет. Утром заходит ко мне в комнату с серьезным лицом, дает нитку с иголкой. Думаю, надо что-то зашить, но она заявляет: «Держи над животом, будем угадывать, кто родится». Проблема в том, что я не беременна. Я не успела ничего ответить, как она объясняет: если иголка начнет кружиться, то девочка, а если качаться взад-вперед, то мальчик. Ну думаю, ладно, хай крутит. Иголка замерла. Свекровь молчит, смотрит на меня, потом на нитку, потом снова на меня. И с полной уверенностью говорит: «Значит, никого». © Мамдаринка / VK
- Со свекровью всегда было сложно — обе с характером. Но вот отпуск, море... и вдруг конфликт с недовольными дамочками. Спор накаляется, до драки недалеко. Еще свекровь к нам приближается, думаю сейчас начнутся нравоучения. Но случилось кое-что другое! Она включила боевого петуха, встала рядом и спокойно так говорит: «Ну что, кому тут проблемы нужны?» И вот мы с ней, как в боевике, спина к спине, отбиваемся словесно и не даем себя загнать. В тот момент я на нее посмотрела и поняла — все, это мой человек. Теперь, что бы кто ни говорил, эта женщина — моя союзница. © Мамдаринка / VK
- Мама мужа покупает ему один и тот же парфюм. Аромат приятный, но приелся. Подарила новый. И в гостях у свекрови муж похвастался, мол, духи жена подогнала! Она лишь поулыбалась. Приходим домой, и я вдруг замечаю, что на моей шубе выстрижен клок. Решила больше не рисковать. И свекрови приятно, и мне спокойно, и вещи целые. А то мало ли, у меня сапоги итальянские новые. © Подслушано / VK
- Мне в свое время повезло со свекровью. Она всегда относилась ко мне как к дочери, в ссорах с мужем вставала на мою сторону, постоянно помогала. С тем мужем мы давно развелись, я снова вышла замуж, родила детей, а эта замечательная женщина до сих пор поддерживает со мной связь, приходит в гости, обожает моего нового мужа, забирает наших с ним детей на дачу летом или на выходные и называет их внуками. Очень люблю ее и всегда буду благодарна за поддержку. © Подслушано / Ideer
- На последний Новый год я ломала голову, что дарить многочисленной родне. Поделившись своими сомнениями со свекровью, мы неожиданно для нас обеих пришли к идее не дарить подарки никому из взрослых, только детям. А тут и все поддержали эту мысль! В итоге никто не тратил время на поиски подарков и деньги. Это был самый легкий Новый год! Думаю сделать это традицией. © Подслушано / Ideer
- Свекровь подарила мне красивую ручку с выгравированным именем «Ксения». Только вот меня зовут Катя... © Подслушано / Ideer
- В семье мужа правит железная леди — свекровь. Свекор и неженатые сыновья ходят у нее по струнке, а хозяйство держится на ее могучих плечах. Но после свадьбы мой муж попал в категорию «не трогать». Обожаю приезжать к ним на дачу, особенно в сезон прополки: сижу со свекровью на скамейке, ем мороженое, пока остальные вкалывают в огороде. Она командует процессом, бросает едкие комментарии, а потом мы с ней хихикаем. Красота!
© Подслушано/ Ideer
- Постоянно ругаюсь со свекровью: мол, я в декрете с двумя детьми и ничего не успеваю. А должна, по ее мнению, делать ежедневную генеральную уборку, готовить свежий обед, обязательно с выпечкой, гулять с детьми минимум три часа, приходить к ней каждый день и помогать, и еще многое другое. Я устала, психанула и говорю: «Давайте вместе распишем мой день». Сели. Итог: с учетом сна в пять часов в моих сутках оказалось 28 часов. Я уже с победным видом, как вдруг свекровь выдает: «Спать надо меньше! Мы вот в юности вообще не спали». © Подслушано / Ideer
- Живем рядом со свекровью, дома соседние. Когда к ней приезжают гости, она всегда тянет их к нам, чтобы показать, как мы живем. В любое время суток, без разрешения и даже без звонка! Я могу выйти из ванной, а в гостиной уже толпа незнакомых или малознакомых людей. А у нас маленькие дети, дома не всегда идеальный порядок: то игрушки разбросаны, то посуду не успела помыть... Перед людьми неудобно. Когда-нибудь взорвусь и выскажу все, пусть обижается. Бесит. © Подслушано / Ideer
- За пять лет брака у меня ни разу не было конфликта со свекровью — всегда мир и взаимопонимание. Ровно до недавних событий. Я только два дня как выписалась из больницы, годовалая дочка заболела отитом, и, как вишенка на торте, муж позвонил с работы: «У меня гнойная ангина». Естественно, чтобы не подвергать ребенка еще и этой заразе, мы с мужем решили, что он поедет болеть на дачу (все условия для жизни там есть), а мы с дочкой останемся дома. Спустя час позвонила свекровь. И тут я узнала, какая я бессердечная жена: сына не люблю, не забочусь, он несчастный, болеет в одиночестве, а супчик сварить некому... Только вот когда я предложила, чтобы он пожил у нее и она, как мать, о нем позаботилась, свекровь почему-то бросила трубку. И теперь даже на звонки родного сына не отвечает. © Палата № 6 / VK
- Я и представить не могла, что такое может случиться. Возвращаюсь сегодня вечером домой с работы, а там моя бывшая свекровь. Она сидит у меня дома и пьет чай, а заодно и мои сладости все съела. Я была в полном недоумении, ведь ключи от квартиры я давно забрала. А она мне говорит: «Не волнуйся, я просто зашла забрать свои фотографии». Какие у нее могут быть «свои» фотографии в моем доме? И зачем она без приглашения чай пьет? Да еще и с вкусняшками! В общем, вопросов много, а ответ один: после развода нужно обязательно менять замки! © Мамдаринка / VK
- Звонок от свекрови:
— Ты где? Ааа, через 5 минут дома? Ну я сейчас приду!
Я даже пикнуть не успела. Подхожу к подъезду — она уже на стреме, еще и подгоняет. Думаю, случилось что... Ага, конечно. Прибежала ко мне смотреть сериал, потому что у нее света нет.
Говорю:
— Мама, у вас смарт-ТВ, вай-фай, сериал старее динозавров, в сети есть! Посмотрите потом.
Ага, щас. Надо СЕЙЧАС! Пофиг, что я с работы, что у меня дела, что я, простите, хочу отдохнуть. Села и залипла. Я уже на грани самовозгорания. © Мамдаринка / VK
- Живем через дорогу от свекрови. Ее окна — прямо на наш дом выходят. А значит, она знает все: кто, когда и куда пошел, во сколько вернулся, на машине или пешком. Если авто днем во дворе — сразу звонок: «Почему не на работе?» Поздно легли или рано встали — снова вопрос. Раньше это бесило, теперь только веселит. Садимся в машину — говорю мужу: «Сейчас мама позвонит». Выходим из дома — «Ответь маме, волнуется». Муж до сих пор не понимает, откуда я знаю. © Мамдаринка / VK
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