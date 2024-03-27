16 ярких доказательств того, что для заботы о близких повод не нужен

Для того, чтобы заботиться о близких, не нужно быть богачом или супергероем — достаточно иметь доброе сердце и желание менять мир к лучшему. Герои нашей статьи знают об этом не понаслышке, и на это любо-дорого посмотреть.

"Развелся с женой. Дочка приготовила мне ужин и сказала: «Папа, теперь я буду о тебе заботится... «⁠⁠ Я, 30-летний здоровый мужик, чуть не заплакал»

«Я 3,5 года отращивал волосы, чтоб сделать парик для своей девушки. У нее алопеция»

«У нас сейчас весна с зимним отливом. Возможно, хозяин этого автомобиля решил, что эмблеме будет некомфортно, и сделал вот такую миленькую шапочку»

«После того как овдовел, дети начали таскать мне перед сном в кровать игрушки под предлогом „чтобы тебе ночью не было страшно, папа“. Люблю их бесконечно»

«Бабуля спросила: „Что тебе на завтрак, внучек?“ Ответил, что яичко подойдет. Бабуля явно не разделяет моего пищевого минимализма. Но яйцо все-таки сварила»

«Сильный дождь, я промок за минуту до нитки. Но хозяин этой собаки ушел в магазин и оставил зонт своему питомцу. Хотя по факту все равно промокли оба»

«Сын подруги (23 года) привел домой однокурсницу после бурной вечеринки и оставил ей послание»

«Бабушка демонстрирует лоскутное одеяло, которое она сшила на день рождения моей младшей сестры»

«Муж поранился на работе, котик решил его полечить. Ну или просто поддержать. В любом случае очень милая забота»

«В этот Новый год в садике детям разрешили быть в любых костюмах. Ребенок сказал, что хочет быть космонавтом. Ни слова больше!»

«Несколько раз видел фото, где таксисты за свои кровные покупали какие-то вкусняхи и средства гигиены для пассажиров. Но сегодня я впервые увидел такое воочию!»

Никогда не поздно получить свою порцию любви

Наглядно убедилась, что самые серьезные комплексы идут из детства, когда начала жить со своим парнем. Малейшая забота о нем (приготовила ужин, постирала на руках его футболку, написала СМС «Не забудь покушать, родной») воспринимается с огромной благодарностью. И все потому, что мама его не баловала никогда. Обида у нее, что его отец их бросил. Не понимаю, почему ребенок должен отвечать за ошибки взрослых? Сын — за отца? Или как она это сама себе объясняет. Все сделаю, чтобы он понял, что ни в чем не виноват! © Подслушано / Ideer

«Мои бабуля с дедулей отправили мне еды, потому что не смогли собрать всех на праздники»

«А кто вам греет постель после тяжелой ночной смены?»

«Утром в маршрутке получил сдачу в пакетике. Спасибо за заботу!»

«Мой парень 14 лет борется с депрессией. Это завтрак, который он приготовил на мой день рождения. Тарелка с едой еще никогда не делала меня такой счастливой»

Для того, чтобы совершать добрые дела, не обязательно быть суперменом. Чаще всего хорошие поступки — дело обычных людей, которые знают цену взаимовыручке и поддержке.

Внимание: в феврале 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.