16 звезд, которые сияли в своих нарядах, но есть нюанс
Кажется, что знаменитости со своими стилистами и визажистами всегда должны выглядеть идеально. А уж на красных ковровых дорожках, к которым порой готовятся целый месяц — и подавно. Однако даже эти выверенные наряды порой вызывают некоторые вопросы.
Платье Флоренс Пью на «Оскаре» было настоящим роскошеством. Но есть один нюанс
Чем больше к нему присматриваешься, тем больше хочется спросить: «Так, стоп, а что там с бретельками?»
Бретельки платья Эмили Блант вызывают тот же вопрос
А еще узор на нем ну очень напоминает нижнее белье.
Марго Робби выглядит лучезарно и очаровательно. Правда, огромный пояс ее платья сразу навевает мысли о зефире. Или пастиле. В общем, сладкого захотелось
Дивное украшение платья Александры Даддарио безусловно привлекает внимание
Правда, возможно больше, чем сама актриса.
Хлоя Севиньи сияет в своем наряде, который просто один сплошной бант
Наряд Андреа Райсборо был похож на цветок. Или раму для картин. В общем, каждый видит свое
Платье Мелиссы Маккарти украшал самый настоящий дверной молоток
Рэйчел Сеннотт выбрала в качестве аксессуара туфлю, которую держала будто телефонную трубку. И это явно привлекло внимание
Помните, мы выше писали, что платье Марго Робби напоминает о зефире? Забудьте. У Арианы Гранде было настоящее платье-зефирка
Правда, иногда за ним не было видно самой певицы.
Розамунд Пайк решила дополнить свое платье шляпкой с вуалью с форме яблока
Крисси Тайген прекрасна как цветок, однако некоторым критикам показалось, что ее платье выглядит так, будто знаменитость забыла часть наряда дома
Платье Кэт Грэм создает иллюзию, что актриса просто прикрыта накидкой
Но на самом деле на ее платье вставки телесного цвета.
Многие критики так и не поняли, зачем Эрика Александер надела поверх своего платья юбку
Но то, что актриса выглядит яркой и цветущей, не отнять.
Эмили Блант прекрасна, как всегда. Вот только узор полукругом на ее платье умудрился создать иллюзию того, что актриса в положении
Узор на платье Карен Гиллан вызывает такую сильную оптическую иллюзию, что даже немного голова кружится
Офигенное! У этого дизайнера очень интересные и классные оптические платья
Певица Доун Ричард решила дополнить свое платье кроной дерева
А вот еще несколько звезд, которые сияли под объективами фотокамер. Правда было одно «но»:
Комментарии
Моя реакция на большинство платьев:
Нелепо, совершенно нелепо!
Неожиданно понравилось рассматривать платья,неплохая такая подборка)