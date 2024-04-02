16 звезд, которые сияли в своих нарядах, но есть нюанс

Кажется, что знаменитости со своими стилистами и визажистами всегда должны выглядеть идеально. А уж на красных ковровых дорожках, к которым порой готовятся целый месяц — и подавно. Однако даже эти выверенные наряды порой вызывают некоторые вопросы.

Платье Флоренс Пью на «Оскаре» было настоящим роскошеством. Но есть один нюанс

Jordan Strauss / Invision / East News , FREDERIC J. BROWN / AFP / East News Lubava Lubovna 18 минут назад Это, наверное, чтобы сделать её шею визуально еще короче. - - Ответить

Чем больше к нему присматриваешься, тем больше хочется спросить: «Так, стоп, а что там с бретельками?»

Бретельки платья Эмили Блант вызывают тот же вопрос

Jordan Strauss / Invision / East News , Ashley Landis / Invision / East News Жабка в шляпке 3 дня назад - - Ответить

А еще узор на нем ну очень напоминает нижнее белье.

Марго Робби выглядит лучезарно и очаровательно. Правда, огромный пояс ее платья сразу навевает мысли о зефире. Или пастиле. В общем, сладкого захотелось

Jordan Strauss / Invision / East News

Дивное украшение платья Александры Даддарио безусловно привлекает внимание

Evan Agostini / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Правда, возможно больше, чем сама актриса.

Хлоя Севиньи сияет в своем наряде, который просто один сплошной бант

Lance Goldberg / Broadimage Entertainment / Broad Image / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Наряд Андреа Райсборо был похож на цветок. Или раму для картин. В общем, каждый видит свое

MICHAEL TRAN / AFP / East News

Платье Мелиссы Маккарти украшал самый настоящий дверной молоток

Рэйчел Сеннотт выбрала в качестве аксессуара туфлю, которую держала будто телефонную трубку. И это явно привлекло внимание

Evan Agostini / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News Жабка в шляпке 3 дня назад В кошичкину полицию звонит, не иначе. - - Ответить

Помните, мы выше писали, что платье Марго Робби напоминает о зефире? Забудьте. У Арианы Гранде было настоящее платье-зефирка

The Grosby Group / Grosby Group / East News , Richard Shotwell / Invision / East News KLIZMA BUMS 3 дня назад Это я, когда сняла высохшее постельное бельё, а свернуть лень. - - Ответить

Правда, иногда за ним не было видно самой певицы.

Розамунд Пайк решила дополнить свое платье шляпкой с вуалью с форме яблока

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Крисси Тайген прекрасна как цветок, однако некоторым критикам показалось, что ее платье выглядит так, будто знаменитость забыла часть наряда дома

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Платье Кэт Грэм создает иллюзию, что актриса просто прикрыта накидкой

Jordan Strauss / Invision / East News Lilith1313 51 минута назад Не сразу вторую руку нашла) - - Ответить

Но на самом деле на ее платье вставки телесного цвета.

Многие критики так и не поняли, зачем Эрика Александер надела поверх своего платья юбку

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News Lilith1313 50 минут назад А на голове Оскар сидит?? - - Ответить

Но то, что актриса выглядит яркой и цветущей, не отнять.

Эмили Блант прекрасна, как всегда. Вот только узор полукругом на ее платье умудрился создать иллюзию того, что актриса в положении

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Узор на платье Карен Гиллан вызывает такую сильную оптическую иллюзию, что даже немного голова кружится

Jordan Strauss / Invision / East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA Криптокартограф даркнета 26 минут назад Офигенное! У этого дизайнера очень интересные и классные оптические платья - - Ответить

Певица Доун Ричард решила дополнить свое платье кроной дерева

Broadimage Entertainment / Broad Image / East News , Broadimage Entertainment / Broad Image / East News Мохнопопая егоза 3 дня назад Т.е. здесь претензий к бретелям нет?) - - Ответить