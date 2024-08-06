Хорошо, если девушка сына, повзрослев, станет адекватно выглядеть и соответственно вести себя. Я представляю, заходишь с ребёнком к педиатру, а там врач с синими или зелёными волосами, пирсингом и татухами-пауками. Может быть, кому-то из детей и понравится такой эпатаж, но мамочкам, точно нет.
17 историй о детях, которые щедро добавляют перчика в жизнь своих близких
Дети, как никто другой, умеют нас и рассмешить, и поставить в тупик своими выходками и высказываниями. Родители любят делиться забавными историями о своих отпрысках. А мы, честно говоря, и рады, ведь каждый такой рассказ может скрасить даже самый хмурый день.
- Сын-подросток привел домой свою девушку. Синие волосы, пирсинг в носу, за ухом татуировка паука. Мой муж занервничал, чуть пена изо рта у него не валила, когда дети ушли. А я взяла и притащила свой старый школьный альбом, показала свои фотки. У меня там зеленые волосы, пирсинг не только в носу, но и в ушах (по 6 дырок). И ничего, выросла. Перекрасилась, сережки сняла. Работаю педиатром. © Мамдаринка / VK
- Моему сыну 6 лет. Пришла с ночной смены, а он меня с букетом встречает, на даче цветов нарвал. Я его расцеловала, говорю, мол, какой джентльмен растет. А он мне: «Это пока у меня жены нет, я тебе цветы дарю. А уж потом — извини». © Не все поймут / VK
- У моих друзей недавно родился ребенок. Их старший был очень рад появлению малыша. Первые несколько дней все было здорово. А через 3 дня старший вдруг подошел к родителям: «Ну и когда вы собираетесь вернуть его?» © Acci****Life / Reddit
- Моей средней дочке 4 года. Она частенько высказывает свои мысли. Но прям перл выдала вчера. Сидим всей семьей в комнате, телик смотрим. Дочь очень внимательно рассматривает папу, думает. И неожиданно так: «Мам, а вот мы мармелад в магазине покупаем разный. Там же продают акул, бегемотиков и мозги, да?» Говорю: «Да, доченька, мы же покупали». И дама моя говорит тем же задумчивым тоном: «А давай купим там много мозгов и папе вставим? А то совсем уже! Уселся на мое кресло в грязных носках!» © Не все поймут / VK
- Встретила у подъезда соседку с ребенком. Я заметила, что у мелкого новая стрижка, и решила похвалить. Сказала, что ему очень идет. Малой глянул на меня удивленно и с детской непосредственностью выдал правду-матку: «Спасибо, тетенька. Это меня мама вчера от вшей подстригла, они прям бегали». И провел рукой по голове. © Не все поймут / VK
- Недавно произошла такая ситуация. Мама говорит маленькой девочке: «Пойдем домой, Анечка, наша бабушка просто волшебница — такой суп приготовила!» Девочка пришла домой, заходит на кухню и говорит: «Ну что ты там наготовила, ведьма?» Маме пришлось очень долго объяснять бабушке, что к чему. © Не все поймут / VK
Очень давно, ехали в поезде домой с отпуска, а в соседнем купе ехали цыгане. Мы все привезли с собой вшей. Мне было лет 5. Мама обработала мне голову средством, обвязала платком и отпустила погулять. Но предупредила, никому не говорить про вшей. А соседка увидела меня и спросила, чего это я летом в платке. Ну, я ей и ответила, что у меня в голове кто-то есть, но это секрет!
- Обожаю детей около кассы в магазине. Мать купила несколько вещей сыну лет 6-7. Он радовался, но, поразмыслив, спросил мать:
— А на что ты меня кормить будешь?
Мама смутилась:
— Это точно не твоя забота...
— Ну а на что будешь кормить-то?
Я чуть в голос не рассмеялась. © devochka****ts / Twitter
- Дочери сейчас 8, она у нас с характером. Мы постоянно шутим с мужем, что ее будущему жениху ох как повезет! Недавно к нам в гости приезжали мои родители. Приехали с подарками, мама вручила своей внучке новое платье, та пошла сразу мерить его. Выходит к нам, хвастается, красуется. Мой папа говорит: «А внучка-то у меня симпатяшкой растет!» На что дочь ему с невероятно серьезным лицом отвечает: «Дедушка, симпатяшкой я была в 5 лет! А сейчас я чертовски хороша!». © Не все поймут / VK
- Моя дочь вчера узнала, что я беременна. Сегодня подходит ко мне, гладит живот и говорит: «Привет, лялечка!» А потом открывает мне рот и прямо в него говорит: «Лялечка, я здесь, на улице». © Не все поймут / VK
Когда дочь была беременна чевёртым ребёнком, трое "старших" - 5, 7 и 9 лет всё время разговаривали с её животом, гладили, читали книжки и пели песенки. Наблюдать за этим было и умильно и смешно.
- Чувство юмора сыну, видимо, от мужа передалось. Вчера я перебирала семейные альбомы, и ребенок захотел посмотреть фотки. Остановился на снимках со свадьбы, расспрашивал, почему люди женятся. Я объяснила, что после свадьбы мужчина с женщиной становятся еще счастливее. Сын внимательно посмотрел на фотку из ЗАГСа и сказал: «Мамочка, я не хочу жениться. А то стану как папа, седым». Муж услышал это из другой комнаты, стал громко хохотать и крикнул: «Да, сынок, правильно. Видишь, довела». © Мамдаринка / VK
- Трехлетняя девочка в самолете очень громко рассуждала вслух: «Папа бросил меня и маму, и я даже не знаю, куда он пошел». Положила свою ручонку маме на живот и заявила во всеуслышание: «А тут тоже ребеночек». Потом, правда, оказалось, что папа просто улетел в другой город по работе и должен через некоторое время присоединиться к ним на отдыхе. © TheAnswerIsGrey / Reddit
- Играли с младшей в доктора. Она мне поставила диагноз — рахидна. Оказалось, что это когда волосы на больших пальцах ног растут. Ей уже 22 года, а этот диагноз до сих пор у нас как семейный прикол. Типа: «Ты на пляж? А рахидну побрить не забыла?» © Завтразавр / ADME
- Младшая дочь лет до двух на эмоциях начинала сбиваться на непонятную быструю речь, слов было не разобрать. Мы шутили с мужем, что она разговаривает как герои японских мультиков. А потом как-то старшая дочь включила ей детское аниме и вышла из комнаты. Я захожу — аниме на японском идет, без перевода. А младшая сидит, смотрит и периодически реплики вставляет. Прислушалась, а она наизусть знает почти все фразы главного героя! © Мамдаринка / VK
- Бабушка нашла тетрадку, в которую записывала мои детские перлы, и показала мне. Странным я была ребенком, что сказать:
— Пью кисель за ваше здоровье.
— Бабушка, что ты плачешь? Вот поедешь на кладбище — там будешь плакать.
И прекрасное:
— Дедушка, ты разве человек? © SharkOffArt / Twitter
- Когда моя дочь была маленькой, она под любым предлогом лезла спать в нашу кровать. А еще у нас был лабрадор Морти, который полюбил малышку сразу, как только мы привезли ее из роддома. И вот однажды ночью дочка придумала новую причину, чтобы спать с нами: «Мамочка, я не могу спать в своей кроватке, Морти там везде свои собачьи перья оставил». © unolemon / Reddit
Дочка тоже выдавала "перлы" в детстве. Женщину-тренера по гимнастике назвала "гимнастёркой". Младший братик у неё был "писец", потому, что писался. А дедушка "пивец", потому, что любил пиво 🍺
- Помню, как у меня во дворе жила одна очень воспитанная девочка. Со всеми здоровалась, помогала всем, никогда не ругалась и слушалась родителей. Было лишь одно «но» — любила всем показывать язык в знак негодования или несогласия. Один раз ей какой-то незнакомец сделал замечание, а она ему выдала в ответ: «Хвастаться — плохо, прибедняться — плохо, правду говорить — чревато. Стало быть остается только язык для того, чтобы показывать». © Палата № 6 / VK
- Когда моей дочери было 4 года, в гости пришли друзья с дочкой Машей. Детка как раз в том возрасте, когда все вокруг считают своим. Так вот ходит она по нашему дому и пытается присвоить себе все, что привлекает внимание — игрушки, книжки, кукол, одежду и даже еду! Моя мелкая долго терпела, но потом взяла ее за руку, привела в коридор и сказала: «Видишь эти сандалии? Здесь только они твои!» © Палата № 6 / VK
Вот еще несколько подборок о детской логике, которые вызовут улыбку даже у тех, кто встал сегодня с левой ноги:
Комментарии
"Чревато"-даже взрослые так редко говорят, но чтобы семилетний ребёнок употреблял это слово в своей речи, верится с трудом.
Люблю истории про детишек, но эти... по Станиславскому. АДМЕ, в который раз постите одно и то же! Поищите чёнить поновее.