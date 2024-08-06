17 историй о детях, которые щедро добавляют перчика в жизнь своих близких

Очень давно, ехали в поезде домой с отпуска, а в соседнем купе ехали цыгане. Мы все привезли с собой вшей. Мне было лет 5. Мама обработала мне голову средством, обвязала платком и отпустила погулять. Но предупредила, никому не говорить про вшей. А соседка увидела меня и спросила, чего это я летом в платке. Ну, я ей и ответила, что у меня в голове кто-то есть, но это секрет!