17 историй с финалом неожиданным, как будильник в выходной

Так зачем авансы раздавала - долго разговаривала, если нужно было только дорогу пересечь и у мужика кольцо на руке и детское кресло в авто?
Сама то кто после этого?
Или свое получила, слила мужика и ещё осудила? !
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Чтобы в жизни произошло что-то необычное, вовсе не обязательно быть героем фильма. Пользователи сети рассказали, какие неожиданности случились с ними буквально на ровном месте.
Так зачем авансы раздавала - долго разговаривала, если нужно было только дорогу пересечь и у мужика кольцо на руке и детское кресло в авто?
Сама то кто после этого?
Или свое получила, слила мужика и ещё осудила? !
А вот еще подборка историй, финал которых полон твистов, как кекс изюмом: