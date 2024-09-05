15+ человек, которые ничего не ждали от этого дня, а он подкинул сюрприз
Народное творчество
1 час назад
Порой люди что-то делают со всей душой, а получается ерунда. Герои нашей подборки, по всей видимости, от всего сердца хотели сделать что-то своими руками, да при этом качественно, но не вышло.
«Вместо полки в ванной прикрепила такую штуковину. Мама ржала полчаса. Что думаете?»
«Мамин муж — пилот. Вот что он додумался притащить ей в подарок. Он просто завернут в карту»
В оригинале - мамин муж ВСЕ подарки заворачивает в старые полетные карты. И что? Главное - что внутри.
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«Я строитель, а не лесоруб»
«Вот как магазин отправил мне мой смычок. Они сломали его пополам, чтобы запихнуть в свой крошечный фирменный пакетик»
Странно и не очень понятно. Обычно в специализированных магазинах уже есть подходящая по размеру упаковка.
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Там написано: «Телефон для экстренных вызовов»
«Заказал в интернете 27 книг одним заказом. Получил 27 коробок, и в каждой по одной книге»
По их мнению, это значит «разрезанный пополам»
«Вчера вешал карниз над входной дверью. Долго не доходило, что я натворил, пока не отошел на пару шагов»
«Уверен, что это должно быть на этикетке, а не на самом десерте»
«Я решил, что будет быстрее нарисовать QR-коды, шеф»
«Коллега заказал несколько мисок по интернету, и одна пришла вот в таком виде. Внутри не было отколотых частей, а значит, она разбилась еще до того, как ее отправили»
«Купил наггетсы, а получил коробку с солеными огурцами»
В другой подборке эту коробку выдали беременной женщине, которая сидела в Маке и выбирала из бургеров только огурцы
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«Я вынужден смотреть на это каждый раз, когда просыпаюсь»
«Поставили кондиционер. Электрики сказали, что подключат сами. Спустя год случайно попал в этот кабинет»
Одно время модно было в парках и ТЦ устанавливать фонтан-иллюзию "кран, висящий в воздухе".
Видимо, здесь та же история)
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«В доме у свекрови мужчины не живут. Поженились, приехали первый раз к ней с ночевкой. Захожу в нашу ванну, а там это»
«Мама решила сделать моей жене подарок и заказала какое-то супер одеяло с доставкой. Вот, что пришло. Оказалось, нужно внимательно читать описание»
А вот еще несколько классных статей на похожую тематику:
Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью bulletpyton / Reddit
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