15+ человек, которые ничего не ждали от этого дня, а он подкинул сюрприз

Порой люди что-то делают со всей душой, а получается ерунда. Герои нашей подборки, по всей видимости, от всего сердца хотели сделать что-то своими руками, да при этом качественно, но не вышло.

«Вместо полки в ванной прикрепила такую штуковину. Мама ржала полчаса. Что думаете?»

«Мамин муж — пилот. Вот что он додумался притащить ей в подарок. Он просто завернут в карту»

«Я строитель, а не лесоруб»

«Вот как магазин отправил мне мой смычок. Они сломали его пополам, чтобы запихнуть в свой крошечный фирменный пакетик»

Там написано: «Телефон для экстренных вызовов»

«Заказал в интернете 27 книг одним заказом. Получил 27 коробок, и в каждой по одной книге»

По их мнению, это значит «разрезанный пополам»

«Вчера вешал карниз над входной дверью. Долго не доходило, что я натворил, пока не отошел на пару шагов»

«Уверен, что это должно быть на этикетке, а не на самом десерте»

«Я решил, что будет быстрее нарисовать QR-коды, шеф»

«Коллега заказал несколько мисок по интернету, и одна пришла вот в таком виде. Внутри не было отколотых частей, а значит, она разбилась еще до того, как ее отправили»

«Купил наггетсы, а получил коробку с солеными огурцами»

«Я вынужден смотреть на это каждый раз, когда просыпаюсь»

«Поставили кондиционер. Электрики сказали, что подключат сами. Спустя год случайно попал в этот кабинет»

«В доме у свекрови мужчины не живут. Поженились, приехали первый раз к ней с ночевкой. Захожу в нашу ванну, а там это»

«Мама решила сделать моей жене подарок и заказала какое-то супер одеяло с доставкой. Вот, что пришло. Оказалось, нужно внимательно читать описание»

Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.