да просто смажь все одним движением до одного уровня. будет красивый цветной торт.
16 добряков, которые к этому миру со всем сердцем, а он им подкинул нехилую такую подлянку
Бывает так, что ждешь чего-то очень сильно, надеешься на лучшее, а получается ерунда. Или другой пример: веришь во что-либо, как в незыблемую истину, а оказывается, что все вовсе не так, как на самом деле. Вот несколько человек, которые доверяли миру слишком сильно, а получили сплошное разочарование.
«Заказал тортик на день рождения родственникам. За $ 80. Прислали это. Мне стыдно идти на праздник»
«Собирался сделать девушке сюрприз. Кто знал, что она полезет в шкаф за старыми фотками. Вот что она нашла»
и что, если это для нее, то это приятно. а если нет, то это все равно ее не касается. может это кольцо твоей матери или подарок доя нее.
«Кто придумал светлый текст на ярко-желтой упаковке?»
в чем тут доброта автора и плевок от судьбы? не подходит в данный раздел, скорее ,,дизайнерский провал,,
нужна рубрика.
«Самое маленькое мороженое, которое на поверку оказалось еще меньше»
«Диабетик уже более 20 лет. Купил себе конфеты в местном супермаркете в отделе товаров для диабетиков»
«Этот шоколад вы не сможете нормально разделить»
Вот почему важно смотреть на вес продукта, а не на его упаковку
«На упаковке написано „8 ломтиков сыра“. Посмотрите, что находится там на самом деле»
А где все остальное?
«Не такого мы ожидали, не такого...»
Что за печенье-мутант?
Кто-то посчитал, что упаковка для каждой зефиринки — это хорошо
«Стоя на кассе, обратил внимание, что количество конфеток в упаковках разное. Упаковка не повреждена»
«Они могли бы положить 2 дополнительных печенья»
«Заказал в этом кафе известный на весь мир огуречный салат. Стоит между прочим, не три копейки»
«Купил булочки для хот-догов. Тем временем, сосиски в магазинах»
А вот еще несколько статей, истории и фото из которых заставят вас возмущаться и смеяться одновременно:
Комментарии
Интересно, в последнем случае добряк кто - булочки или сосиски? 🤔
не могу сказать, что торт ужасен. Вполне себе неплох. Всё, как в референсе, только цветочков чуть больше
А ломтики сыра повеселили - и правда, никто же не говорит, какого размера должны быть ломтики. Т.е. по факту все честно. Но как-то нечестно...