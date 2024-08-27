16 добряков, которые к этому миру со всем сердцем, а он им подкинул нехилую такую подлянку

Бывает так, что ждешь чего-то очень сильно, надеешься на лучшее, а получается ерунда. Или другой пример: веришь во что-либо, как в незыблемую истину, а оказывается, что все вовсе не так, как на самом деле. Вот несколько человек, которые доверяли миру слишком сильно, а получили сплошное разочарование.

«Заказал тортик на день рождения родственникам. За $ 80. Прислали это. Мне стыдно идти на праздник»

«Собирался сделать девушке сюрприз. Кто знал, что она полезет в шкаф за старыми фотками. Вот что она нашла»

© 4N6and4D6 / Reddit Елена 8 часов назад и что, если это для нее, то это приятно. а если нет, то это все равно ее не касается. может это кольцо твоей матери или подарок доя нее. - - Ответить

«Кто придумал светлый текст на ярко-желтой упаковке?»

«Самое маленькое мороженое, которое на поверку оказалось еще меньше»

«Диабетик уже более 20 лет. Купил себе конфеты в местном супермаркете в отделе товаров для диабетиков»

«Этот шоколад вы не сможете нормально разделить»

Вот почему важно смотреть на вес продукта, а не на его упаковку

«На упаковке написано „8 ломтиков сыра“. Посмотрите, что находится там на самом деле»

А где все остальное?

«Не такого мы ожидали, не такого...»

Что за печенье-мутант?

Кто-то посчитал, что упаковка для каждой зефиринки — это хорошо

«Стоя на кассе, обратил внимание, что количество конфеток в упаковках разное. Упаковка не повреждена»

«Они могли бы положить 2 дополнительных печенья»

«Заказал в этом кафе известный на весь мир огуречный салат. Стоит между прочим, не три копейки»

«Купил булочки для хот-догов. Тем временем, сосиски в магазинах»

Внимание: в августе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.