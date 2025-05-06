17 колец, которые добавили изысканную изюминку в историю любви

Можно сколько угодно строить теории, что традицию делать предложение с кольцом придумали ювелиры, но нужно принять как факт — сейчас абсолютное большинство предложений руки и сердца делаются с кольцом. Поэтому перед будущими женихами стоит непростая задача — найти то самое кольцо, которое будет отражать индивидуальность возлюбленной и поможет покорить ее сердце раз и навсегда.

«Раньше я думала, что никогда не выйду замуж. Но вот я уже 15 лет в браке. И каждые 5 лет муж дарит мне новое кольцо. Такой у нас ритуал»

«Обожаю свое кольцо. Оно настолько уникальное, что я чувствую себя совершенно особенной»

«Моя теперь уже невеста как-то описывала кольцо своей мечты. Так что я 2 года изучал ювелирное дело, чтобы сделать его для нее»

«Мое помолвочное кольцо. Я вдова уже 5 лет, но все еще периодически ношу его. И никогда не перестану»

«Мое помолвочное кольцо в форме розы из рубинов и изумрудов»

Ты же как настоящая принцесса из Диснея! © Initial_Way8722 / Reddit

«Жених сумел меня удивить»

Вот это я понимаю — необычное кольцо! © RazornAnimae / Reddit

«Я просто плачу! Он сделал мне предложение кольцом с открывающимся медальоном»

«Я так довольна своим кольцом. Основано на тех кольцах, что я носила раньше»

«В центре — выращенный в лаборатории александрит. Фото даже не передает то, насколько кольцо в жизни прекрасно»

«Наши нетрадиционные обручальные кольца. Сделаны из вольфрама с опалом и метеоритом. Они так сияют, когда на них падает свет!»

«Я показывала парню разные кольца для вдохновения: средневековые, старинные, семейные. В итоге вот с каким кольцом он сделал мне предложение»

Это кольцо достойно королевы! © paradise1A / Reddit

«У меня была помолвка с бриллиантовым кольцом, но это просто не для меня. Поэтому на 20 лет брака муж купил то, что мне действительно нравится»

«Кольцо моей будущей жены такое же уникальное, как и она сама»

«У меня винтажное кольцо, примерно 1850-х годов»

«Выращенные в лаборатории опалы, 4 бриллианта и золотое кольцо. И одна невероятно счастливая девушка»

«Предложение мечты после 4 лет отношений на расстоянии. Он даже сам коробочку под кольцо сделал!»

У меня аж дух захватило. © Own-Object-6696 / Reddit

«На прошлой неделе мы купили дом. Я думала, что иду помогать с покраской. А тут вон какой сюрприз был»