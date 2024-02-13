17 остросюжетных переписок, в которых логика даже не ночевала
Люди разные, и требовать от других думать так же, как ты сам, было бы странно. Но иногда чья-то логика настолько выходит за рамки разумного, что это вызывает ступор. Именно такие ситуации в переписках от пользователей мы и собрали в этой статье.
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Комментарии
Ну, в первой типа переписке чувак честно ищет в свой гарем гюльчатай номер семь. И таки найдет)
А вам не кажется что автор старые анекдоты переделал и переврал и выдал за кагбэ чьи-то переписки? Всё, выгорел автор? Мозгов уже не хватает новую херню выдумывать? Начал старую херню пересказывать...
Вот к примеру
-Дорогая , дай мне денег.
- Я тебе так дам , без денег.
Или с заказчиком было . Я ему прислал фото сделанной работы, а он мне прислал фото денег.
Вообще, если копнуть, то очень много можно если не найти , то придумать.
Простите, я не поняла. Если это переписки, то зачем парень у кого-то выпрашивает номер? А куда он тогда пишет?