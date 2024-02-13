17 остросюжетных переписок, в которых логика даже не ночевала

Народное творчество
1 день назад

Люди разные, и требовать от других думать так же, как ты сам, было бы странно. Но иногда чья-то логика настолько выходит за рамки разумного, что это вызывает ступор. Именно такие ситуации в переписках от пользователей мы и собрали в этой статье.

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Для создания этого материала был использован источник: © wow*** / Twitter

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Для создания этого материала был использован источник: © Просто мемы / VK

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Для создания этого материала был использован источник: © dan96 / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: © AySmerch / Pikabu

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А вот и другие статьи с остросюжетными переписками:

Комментарии

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shanghai48
1 день назад

Простите, я не поняла. Если это переписки, то зачем парень у кого-то выпрашивает номер? А куда он тогда пишет?

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imxo ttep
1 день назад

А вам не кажется что автор старые анекдоты переделал и переврал и выдал за кагбэ чьи-то переписки? Всё, выгорел автор? Мозгов уже не хватает новую херню выдумывать? Начал старую херню пересказывать...

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Михаил
1 день назад

Вот к примеру

-Дорогая , дай мне денег.
- Я тебе так дам , без денег.

Или с заказчиком было . Я ему прислал фото сделанной работы, а он мне прислал фото денег.
Вообще, если копнуть, то очень много можно если не найти , то придумать.

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