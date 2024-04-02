17 звезд, которые подобрали такие аксессуары, что хоть с лупой их изучай

Обычно знаменитости тщательно подбирают туалеты для публичных мероприятий. Но некоторые звезды дополняют свои наряды такими аксессуарами, что роскошные костюмы и изысканные платья невольно отступают на второй план. Причем кто-то даже умудряется оставить скрытые послания с помощью этих небольших деталей.