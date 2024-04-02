17 звезд, которые подобрали такие аксессуары, что хоть с лупой их изучай

Культура
1 час назад

Обычно знаменитости тщательно подбирают туалеты для публичных мероприятий. Но некоторые звезды дополняют свои наряды такими аксессуарами, что роскошные костюмы и изысканные платья невольно отступают на второй план. Причем кто-то даже умудряется оставить скрытые послания с помощью этих небольших деталей.

Ханна Уоддиннгем появилась на красной дорожке с картонной сумкой, которую сделала ее 9-летняя дочка

VALERIE MACON/AFP/East News

Камила Алвес решила добавить перчинки своему наряду, надев оперные латексные перчатки и украсив их браслетами и кольцами

FREDERIC J. BROWN/AFP/East News

Джуно Темпл для выхода в свет выбрала необычную сумочку в форме сердца

Jeffrey Mayer / Avalon/Photoshot/East News

Шэрон Стоун дополнила свой наряд несколькими ожерельями и тяжелым золотым кулоном на цепочке

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Платье Мелиссы Маккарти выглядело потрясающе, но именно ее сумочку в форме десерта канноли долго обсуждали в сети

Evan Agostini/Invision/East News

Необычное ожерелье Кейт Бланшетт, состоящее из драгоценных камней и жемчужин, должно было привлечь внимание к защите окружающей среды

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Руконожка Ай-Ай
1 час назад

Интересно, каким образом двойная цепь посреди тушки должна символизитовать защиту окружающей среды?

-
-
Ответить

Тео Ю украсил пиджак брошью, изображавшей черепашку, в память о своем домашнем питомце

MICHAEL TRAN/AFP/East News

Джейми Ли Кертис рассказала, что на ее браслете изображена богиня Ника, чье изображение вдохновило создательницу ювелирного изделия изучать искусство

MICHAEL TRAN/AFP/East News

Рэйчел Сеннотт решила дополнить свой наряд необычной сумочкой в форме туфли

Evan Agostini/Invision/East News

Хотя платье Шарлиз Терон было потрясающем, основное внимание публики привлекли ее бриллиантовое ожерелье и серьги

Jordan Strauss/Invision/East News

Декоратор Элли Грифф появилась на красной дорожке с розовой сумочкой в форме фламинго

Лили Гладстоун отдала дань уважения своему наследию с помощью серег и ожерелья, которые были выполнены в традиционных индейских мотивах

Jordan Strauss/Invision/East News

Нелл Тайгер Фри примерила интересный ремень на премьере своего последнего фильма

MICHAEL TRAN/AFP/East News

Фотограф Доната Вендерс решила дополнить свой наряд сумочкой в форме касеты VHS

VALERIE MACON/AFP/East News

Если внимательно приглядеться, то можно заметить, что роскошное ожерелье Селин Дион повторяет по форме одуванчик

VALERIE MACON/AFP/East News
Zest
43 минуты назад

Чой-то она в "польте" вышла? Как-то неуместно смотрится сочетание пальто, вечернего платья и "роскошного ожерелья"

-
-
Ответить

Хлои Файнман появилась на красной дорожке с очаровательной сумочкой в форме кошки

DNPhotography/ABACA/Abaca/East News

Розамунд Пайк не случайно дополнила свой наряд вуалью. Изначально кружева должны были скрывать последствия травмы, которую актриса получила, катаясь на лыжах

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Кстати, любимые аксессуары могут многое рассказать о человеке. Выбор тех или иных украшений может не только продемонстрировать вкус барышни, но и раскрыть неожиданные грани ее характера.

Фото на превью VALERIE MACON/AFP/East News

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее