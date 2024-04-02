17 звезд, которые подобрали такие аксессуары, что хоть с лупой их изучай
Обычно знаменитости тщательно подбирают туалеты для публичных мероприятий. Но некоторые звезды дополняют свои наряды такими аксессуарами, что роскошные костюмы и изысканные платья невольно отступают на второй план. Причем кто-то даже умудряется оставить скрытые послания с помощью этих небольших деталей.
Ханна Уоддиннгем появилась на красной дорожке с картонной сумкой, которую сделала ее 9-летняя дочка
Камила Алвес решила добавить перчинки своему наряду, надев оперные латексные перчатки и украсив их браслетами и кольцами
Черные латексные руки выглядят, как протезы или как съемные кисти у манекена.
Джуно Темпл для выхода в свет выбрала необычную сумочку в форме сердца
Шэрон Стоун дополнила свой наряд несколькими ожерельями и тяжелым золотым кулоном на цепочке
Платье Мелиссы Маккарти выглядело потрясающе, но именно ее сумочку в форме десерта канноли долго обсуждали в сети
Необычное ожерелье Кейт Бланшетт, состоящее из драгоценных камней и жемчужин, должно было привлечь внимание к защите окружающей среды
Интересно, каким образом двойная цепь посреди тушки должна символизитовать защиту окружающей среды?
Тео Ю украсил пиджак брошью, изображавшей черепашку, в память о своем домашнем питомце
Джейми Ли Кертис рассказала, что на ее браслете изображена богиня Ника, чье изображение вдохновило создательницу ювелирного изделия изучать искусство
Рэйчел Сеннотт решила дополнить свой наряд необычной сумочкой в форме туфли
А почему вы не показали нижнюю часть фото, может, у неё туфли в виде сумочек?..
Хотя платье Шарлиз Терон было потрясающем, основное внимание публики привлекли ее бриллиантовое ожерелье и серьги
Декоратор Элли Грифф появилась на красной дорожке с розовой сумочкой в форме фламинго
Лили Гладстоун отдала дань уважения своему наследию с помощью серег и ожерелья, которые были выполнены в традиционных индейских мотивах
Нелл Тайгер Фри примерила интересный ремень на премьере своего последнего фильма
Фотограф Доната Вендерс решила дополнить свой наряд сумочкой в форме касеты VHS
Если внимательно приглядеться, то можно заметить, что роскошное ожерелье Селин Дион повторяет по форме одуванчик
Чой-то она в "польте" вышла? Как-то неуместно смотрится сочетание пальто, вечернего платья и "роскошного ожерелья"
Хлои Файнман появилась на красной дорожке с очаровательной сумочкой в форме кошки
Розамунд Пайк не случайно дополнила свой наряд вуалью. Изначально кружева должны были скрывать последствия травмы, которую актриса получила, катаясь на лыжах
Кстати, любимые аксессуары могут многое рассказать о человеке. Выбор тех или иных украшений может не только продемонстрировать вкус барышни, но и раскрыть неожиданные грани ее характера.