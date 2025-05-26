18 человек, чье умение вязать заслуживает похвалы и легкой зависти
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29 минут назад
Для талантливого человека с таким крутым хобби как вязание, что угодно может послужить вдохновением. Сочное яблоко может сподвигнуть связать крутой берет, а случайно увиденная в журнале схема на незнакомом языке не оттолкнет, а сподвигнет воплотить такой шедевр. А порой с помощью спиц и пряжи можно выразить любовь к своей семье, связав парные носочки. Идей для воплощения множество, нужно только запастись материалами, временем и терпением. Ну а потом можно смело хвастаться своими изделиями.
«Бабуля отдала мне целую кучу своей пряжи, и я решила использовать ее с умом. Представляю вам свой первый топ»
«Мне нравится делать из пряжи подобных гоблинов»
«Я сделала „фруктовый“ берет»
«Пока я не посмотрела с другой стороны, я так гордилась этой курочкой»
«Не могу дождаться подходящей погоды, чтобы носить свой бикини-топ»
«Я немножко похулиганила и связала такой подарок другу. Правда, теперь хочу оставить себе»
«Я сделал свою первую вязаную рубашку»
«Мой 14-летний сын нашел свое призвание! Это стало его страстью. Горжусь тем, что он не обращает внимания на всякие глупые стереотипы»
«Целый год прошел, мой шедевр наконец-то готов. Я сам мыл, вычесывал и прял пряжу из овечьей шерсти, чтобы связать этот свитер»
«Небо, клубника, пастернак, кролики и тюльпаны — вот уж действительно весенние носочки»
«Закончила свитер „Твин Пикс“. Задействовала и крючок, и спицы»
«Связала парные носки для моей свекрови и двухлетнего ребенка»
«Сделала подушку, на которой будет удобно лежать с наушниками»
- Нобелевская премия за это! © unhurried_pedagog / Reddit
«Я тут нашла японскую технику вязания „заплатками“ и вон какой свитер забабахала»
«Мне понадобилась уйма времени, чтобы спрясть пряжу для этого свитера. А вот сам он был готов во мгновение ока. На „сдачу“ связала из обрезков еще такую балаклаву»
«Сообразила такую игольницу для мамы»
«Я связала арбузную летучую мышку»
«Парные носочки для моего мужчины и 6-месячной принцессы»
Еще больше крутых идей для воплощения можно подсмотреть в других наших статьях:
Фото на превью No_Telephone_6565 / Reddit
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