18 человек, чье умение вязать заслуживает похвалы и легкой зависти

Для талантливого человека с таким крутым хобби как вязание, что угодно может послужить вдохновением. Сочное яблоко может сподвигнуть связать крутой берет, а случайно увиденная в журнале схема на незнакомом языке не оттолкнет, а сподвигнет воплотить такой шедевр. А порой с помощью спиц и пряжи можно выразить любовь к своей семье, связав парные носочки. Идей для воплощения множество, нужно только запастись материалами, временем и терпением. Ну а потом можно смело хвастаться своими изделиями.

«Бабуля отдала мне целую кучу своей пряжи, и я решила использовать ее с умом. Представляю вам свой первый топ»

«Мне нравится делать из пряжи подобных гоблинов»

«Я сделала „фруктовый“ берет»

«Пока я не посмотрела с другой стороны, я так гордилась этой курочкой»

«Не могу дождаться подходящей погоды, чтобы носить свой бикини-топ»

«Я немножко похулиганила и связала такой подарок другу. Правда, теперь хочу оставить себе»

«Я сделал свою первую вязаную рубашку»

«Мой 14-летний сын нашел свое призвание! Это стало его страстью. Горжусь тем, что он не обращает внимания на всякие глупые стереотипы»

«Целый год прошел, мой шедевр наконец-то готов. Я сам мыл, вычесывал и прял пряжу из овечьей шерсти, чтобы связать этот свитер»

«Небо, клубника, пастернак, кролики и тюльпаны — вот уж действительно весенние носочки»

«Закончила свитер „Твин Пикс“. Задействовала и крючок, и спицы»

«Связала парные носки для моей свекрови и двухлетнего ребенка»

«Сделала подушку, на которой будет удобно лежать с наушниками»

«Я тут нашла японскую технику вязания „заплатками“ и вон какой свитер забабахала»

«Мне понадобилась уйма времени, чтобы спрясть пряжу для этого свитера. А вот сам он был готов во мгновение ока. На „сдачу“ связала из обрезков еще такую балаклаву»

«Сообразила такую игольницу для мамы»

«Я связала арбузную летучую мышку»